Cara mendapatkan tiket pertandingan LA Lakers vs Houston Rockets NBA: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

Los Angeles Lakers akan menjamu Houston Rockets di Los Angeles pada Sabtu, 18 April, dalam laga penuh bintang di Babak Pertama WilayahBarat, di mana LeBron James dan Kevin Durant akan saling berhadapan.

Dengan dimulainya secara resmi NBA Playoffs 2026 akhir pekan ini, pertarungan antara unggulan ke-4 dan ke-5 ini menampilkan waralaba paling bersejarah di liga melawan skuad Houston yang sedang naik daun dan akhirnya kembali bersaing memperebutkan gelar juara.

Los Angeles mengamankan posisi ke-4 dengan rekor 53-29, mengandalkan pengalaman para pemain veteran mereka untuk memastikan keunggulan kandang di pekan terakhir musim ini. Houston finis hanya satu pertandingan di belakang dengan rekor 52-30, meraih posisi ke-5 dan menghindari Turnamen Play-In untuk mengatur pertarungan besar antara California dan Texas ini.

Berapa harga tiket Playoff LA Lakers vs Houston Rockets?

Seperti yang diharapkan, harga tiket untuk pertandingan ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata musim reguler, didorong oleh basis penggemar global Lakers yang sangat besar dan semangat Houston untuk lolos ke playoff.

Crypto.com Arena di Los Angeles saat ini menawarkan harga Game 1 mulai dari sekitar $122, meskipun beberapa daftar sekunder muncul dengan harga serendah $89 untuk kursi sudut di tingkat atas.

Harga tiket untuk kursi kelas ekonomi di Toyota Center, Houston, untuk Pertandingan Ke-3 saat ini sedang naik, dengan harga mulai dari $137.

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

Kategori Kursi: Kursi di tingkat 300 (nosebleed seats) adalah yang paling terjangkau, sementara kursi di pinggir lapangan untuk Game 1 di L.A. saat ini dijual seharga lebih dari $5.000 di situs penjualan kembali.

Momentum Seri: Jika seri ini berlanjut hingga Game 5 atau 7 di Los Angeles, diperkirakan nilai jual kembali akan melonjak 40–60%.

Permintaan Pasar: Tiket Lakers selalu sulit didapat, dan musim dengan 52 kemenangan Houston telah membangkitkan kembali antusiasme basis penggemar yang belum menyaksikan pertandingan playoff kandang selama bertahun-tahun, sehingga menciptakan permintaan tinggi di kedua pasar.

Lokasi playoff NBA 2025/26 berdasarkan harga tiket

Tim Arena Rentang Harga Tiket Pertandingan 1 New York Knicks Madison Square Garden $280 - $950+ Denver Nuggets Ball Arena $93 - $650+ L.A. Lakers Crypto.com Arena $215 - $800+ Minnesota Timberwolves Target Center $181 - $720+ Oklahoma City Thunder Paycom Center $110 - $540+ Boston Celtics TD Garden $195 - $850+

Susunan Pemain LA Lakers vs Houston Rockets

LAL - Performa Semua LA Lakers 131 - 107 Utah Jazz M

LA Lakers 101 - 73 Phoenix Suns M

Golden State Warriors 103 - 119 LA Lakers M

LA Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder K

Dallas Mavericks 134 - 128 LA Lakers K HOU - Performa Semua Houston Rockets 132 - 101 Memphis Grizzlies M

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves K

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers M

Phoenix Suns 105 - 119 Houston Rockets M

Golden State Warriors 116 - 117 Houston Rockets M



