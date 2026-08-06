Manchester United memasuki musim 2026/27 bersama Michael Carrick, yang menstabilkan klub hingga finis di posisi ketiga dan kembali ke Liga Champions musim lalu. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Old Trafford.

Apa jadwal Manchester United untuk musim Premier League 2026/27?

Musim 2026/27 Manchester United dimulai dengan laga tandang melawan Hull City pada 22 Agustus.

Tanggal & Waktu Pertandingan Tempat Kompetisi Tiket Sab 22 Agu 2026, 12.30 BST Hull City vs Manchester United MKM Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 29 Agu 2026, 15.00 BST Manchester United vs Ipswich Town Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 5 Sep 2026, 15.00 BST Everton vs Manchester United Hill Dickinson Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 12 Sep 2026, 15.00 BST Manchester United vs Manchester City Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 19 Sep 2026, 15.00 BST Fulham vs Manchester United Craven Cottage (Tandang) Premier League Tiket Sab 10 Okt 2026, 15.00 BST Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 17 Okt 2026, 15.00 BST Leeds United vs Manchester United Elland Road (Tandang) Premier League Tiket Sab 24 Okt 2026, 15.00 BST Manchester United vs Bournemouth Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 31 Okt 2026, 15.00 GMT Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (Tandang) Premier League Tiket Sab 7 Nov 2026, 15.00 GMT Manchester United vs Aston Villa Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 21 Nov 2026, 15.00 GMT Liverpool vs Manchester United Anfield (Tandang) Premier League Tiket Sab 28 Nov 2026, 15.00 GMT Manchester United vs Brentford Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Rab 2 Des 2026, 20.00 GMT Newcastle United vs Manchester United St. James' Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 5 Des 2026, 15.00 GMT Manchester United vs Coventry City Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 12 Des 2026, 15.00 GMT Crystal Palace vs Manchester United Selhurst Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 19 Des 2026, 15.00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 26 Des 2026, 15.00 GMT Manchester United vs Nottingham Forest Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Rab 30 Des 2026, 20.00 GMT Manchester United vs Sunderland Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 2 Jan 2027, 15.00 GMT Brighton and Hove Albion vs Manchester United American Express Stadium (Tandang) Premier League Tiket Rab 6 Jan 2027, 20.00 GMT Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 16 Jan 2027, 15.00 GMT Aston Villa vs Manchester United Villa Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 23 Jan 2027, 15.00 GMT Manchester United vs Liverpool Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 30 Jan 2027, 15.00 GMT Brentford vs Manchester United Gtech Community Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 6 Feb 2027, 15.00 GMT Manchester United vs Chelsea Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Rab 10 Feb 2027, 20.00 GMT Manchester United vs Brighton and Hove Albion Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 20 Feb 2027, 15.00 GMT Nottingham Forest vs Manchester United The City Ground (Tandang) Premier League Tiket Sab 27 Feb 2027, 15.00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Rab 3 Mar 2027, 20.00 GMT Sunderland vs Manchester United Stadium of Light (Tandang) Premier League Tiket Sab 13 Mar 2027, 15.00 GMT Manchester United vs Everton Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 20 Mar 2027, 15.00 GMT Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 10 Apr 2027, 15.00 BST Manchester United vs Hull City Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 17 Apr 2027, 15.00 BST Ipswich Town vs Manchester United Portman Road (Tandang) Premier League Tiket Sab 24 Apr 2027, 15.00 BST Manchester United vs Crystal Palace Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Sab 1 Mei 2027, 15.00 BST Coventry City vs Manchester United Coventry Building Society Arena (Tandang) Premier League Tiket Sab 8 Mei 2027, 15.00 BST Bournemouth vs Manchester United Vitality Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 15 Mei 2027, 15.00 BST Manchester United vs Leeds United Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket Min 23 Mei 2027, 15.00 BST Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Premier League Tiket Min 30 Mei 2027, 16.00 BST Manchester United vs Fulham Old Trafford (Kandang) Premier League Tiket

Hanya waktu kick-off pada Agustus yang sudah dikonfirmasi saat artikel ini ditulis; semua waktu lainnya masih dapat berubah untuk pemilihan siaran TV. Kembalinya United ke Liga Champions juga akan menambah jadwal pertandingan ke kalender setelah undian fase liga 2026/27 dikonfirmasi, bersama laga-laga FA Cup dan Carabao Cup seperti biasa setelah undian tersebut dilakukan.

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Manchester United?

Manchester United menawarkan beberapa opsi tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individu hingga tiket musiman dan paket hospitality. Sebagian besar tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi klub di situs webnya.

Cara utama untuk mendapatkan tiket menonton Manchester United bermain adalah:

Tiket Resmi via Manchester United: Tiket untuk pertandingan Premier League dijual langsung melalui situs web resmi klub. Akses sering kali bergantung pada level keanggotaan Anda, dengan anggota Red, Silver, atau Gold biasanya menerima prioritas untuk rilis tiket. Ini adalah cara paling aman dan paling dapat diandalkan untuk membeli. Sistem Ballot Tiket: Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, seperti laga melawan Liverpool, Arsenal, atau Manchester City, Manchester United menjalankan ballot tiket untuk anggota Red. Anda masuk ke ballot, dan jika berhasil, Anda dapat membeli tiket dengan harga nominal. Ini memastikan keadilan ketika permintaan melebihi pasokan. Pertukaran Tiket Resmi: Jika Anda gagal pada penjualan awal, Manchester United mengoperasikan Pertukaran Tiket resmi tempat pemegang tiket musiman dapat mendaftarkan kursi yang tidak dapat mereka gunakan. Tiket ini diverifikasi oleh klub, sehingga Anda tetap dapat membeli dengan aman pada harga nominal. Tiket Sekunder: Platform seperti StubHub juga menawarkan tiket menit-menit akhir, sering kali mulai dari sekitar £80, meski harga dapat bervariasi.

Berapa harga tiket Premier League Manchester United?

Bagi fans yang ingin menyaksikan Manchester United berlaga di Premier League di Old Trafford, harga tiket dapat sangat bervariasi tergantung lawan, lokasi tempat duduk, dan cara tiket tersebut dibeli.

Cara paling sederhana untuk membeli tiket Premier League adalah melalui portal tiket resmi Manchester United. Namun, tiket ini biasanya diperuntukkan bagi anggota resmi klub, dan ketersediaannya sangat terbatas. United juga menggunakan sistem harga bertingkat berdasarkan lawan, dengan pertandingan Kategori A menjadi yang paling mahal.

Harga tiket resmi dewasa yang umum melalui ballot anggota atau Pertukaran Tiket resmi klub biasanya berada dalam kisaran berikut:

Pertandingan Kategori C (Lawan dengan permintaan lebih rendah): £35 - £55 Pertandingan Kategori B (Lawan tingkat menengah): £45 - £75 Pertandingan Kategori A (Lawan dengan permintaan tinggi, misalnya Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Tiket yang dibeli melalui Pertukaran Tiket resmi Manchester United, platform penjualan kembali terverifikasi milik klub, selalu dijual dengan harga nominal. Ini memungkinkan pemegang tiket musiman atau anggota yang tidak bisa menghadiri pertandingan untuk menjual kembali kursi mereka dengan aman kepada anggota lain.

Jika Anda melewatkan penjualan resmi, platform sekunder seperti StubHub juga menjadi opsi. Harga di sana berfluktuasi berdasarkan permintaan dan dapat naik signifikan menjelang laga besar, dengan tiket sering kali mulai dari sekitar £70-80.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang stadion Old Trafford

Manchester United telah bermain di Old Trafford sejak 1910, dan stadion ini tetap menjadi stadion klub terbesar di Inggris, dengan kapasitas saat ini yang umumnya disebut berada di kisaran 74.000-76.000 setelah ekspansi besar terakhirnya pada 2006. Dikenal dengan sebutan akrab Theatre of Dreams, stadion ini pernah menjadi tuan rumah final European Cup, beberapa semifinal FA Cup, dan tak terhitung malam-malam Eropa bersejarah di bawah sorot lampunya.

Namun, lebih dari satu abad sejak dibuka, Old Trafford kini memasuki era baru. Pada Maret 2025, salah satu pemilik Sir Jim Ratcliffe dan klub mengumumkan rencana, yang dirancang oleh arsitek Foster + Partners, untuk stadion baru berkapasitas 100.000 kursi yang akan dibangun di lahan bersebelahan dengan lokasi saat ini, dengan perkiraan biaya sekitar £2 miliar. Dijuluki New Trafford dalam dokumen pengarahan, venue tersebut dirancang dengan atap kanopi bergaya payung yang khas yang ditujukan untuk memanen energi surya dan air hujan, serta tiga tiang tinggi yang akan membuatnya terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Jika berjalan sesuai rencana, stadion itu akan menjadi stadion sepakbola terbesar di Britania Raya, melampaui Wembley, dan menjadi pusat dari proyek regenerasi yang lebih luas di sekitar area Old Trafford.

Proyek itu masih berada pada tahap perencanaan dan konsultasi, dengan klub menargetkan penyelesaian tepat waktu untuk musim 2030/31, meski skala pembangunan itu berarti jadwalnya masih bisa bergeser. Hingga kepindahan apa pun terjadi, Old Trafford terus beroperasi seperti biasa untuk musim 2026/27, dan tetap menjadi salah satu stadion paling ikonik dan paling berisik di sepakbola dunia pada hari pertandingan.