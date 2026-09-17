Cara mendapatkan tiket Luton Town FC 2026/2027: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Luton Town FC berkompetisi di sepak bola Inggris dan memainkan laga kandangnya di stadion ikonik serta unik mereka, Kenilworth Road. Terkenal dengan atmosfernya yang intim dan dukungan lokal yang bergemuruh, menyaksikan pertandingan di Bedfordshire menghadirkan salah satu pengalaman hari pertandingan paling autentik dalam sepak bola Inggris.

GOAL menyediakan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat duduk Anda di Kenilworth Road. Temukan jadwal pertandingan, outlet tiket resmi, opsi pasar sekunder, dan cara membeli tiket Anda hari ini.

Kapan Luton Town FC bermain?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 19 Sep 2026 pukul 15.00 Luton Town FC vs Bradford City AFC Kenilworth Road, Luton Tiket 22 Sep 2026 pukul 19.00 Luton Town FC vs Ipswich Town Kenilworth Road, Luton Tiket 26 Sep 2026 pukul 15.00 Huddersfield Town vs Luton Town FC John Smith's Stadium, Huddersfield Tiket 03 Okt 2026 pukul 15.00 Luton Town FC vs Doncaster Rovers FC Kenilworth Road, Luton Tiket 06 Okt 2026 pukul 19.45 Colchester United vs Luton Town FC JobServe Community Stadium, Colchester Tiket 10 Okt 2026 pukul 15.00 Wycombe Wanderers vs Luton Town FC Adams Park, High Wycombe Tiket 17 Okt 2026 pukul 12.30 Milton Keynes Dons vs Luton Town FC Stadium MK, Milton Keynes Tiket 20 Okt 2026 pukul 19.45 Luton Town FC vs Barnsley FC Kenilworth Road, Luton Tiket 24 Okt 2026 pukul 12.30 Luton Town FC vs Leicester City FC Kenilworth Road, Luton Tiket 31 Okt 2026 pukul 15.00 Peterborough United vs Luton Town FC Weston Homes Stadium, Peterborough Tiket 14 Nov 2026 pukul 15.00 Luton Town FC vs Cambridge United FC Kenilworth Road, Luton Tiket 17 Nov 2026 pukul 19.00 Luton Town FC vs Peterborough United Kenilworth Road, Luton Tiket 21 Nov 2026 pukul 15.00 Burton Albion vs Luton Town FC Pirelli Stadium, Burton upon Trent Tiket 28 Nov 2026 pukul 15.00 Luton Town FC vs Oxford United Kenilworth Road, Luton Tiket 01 Des 2026 pukul 19.45 Blackpool FC vs Luton Town FC Bloomfield Road, Blackpool Tiket 12 Des 2026 pukul 15.00 Luton Town FC vs Wigan Athletic Kenilworth Road, Luton Tiket 19 Des 2026 pukul 12.30 Sheffield Wednesday vs Luton Town FC Hillsborough Stadium, Sheffield Tiket 26 Des 2026 pukul 15.00 Luton Town FC vs Bromley FC Kenilworth Road, Luton Tiket 29 Des 2026 pukul 19.45 AFC Wimbledon vs Luton Town FC Cherry Red Records Stadium, London Tiket 02 Jan 2027 pukul 15.00 Plymouth Argyle vs Luton Town FC Home Park, Plymouth Tiket 09 Jan 2027 pukul 15.00 Luton Town FC vs Sheffield Wednesday Kenilworth Road, Luton Tiket 16 Jan 2027 pukul 15.00 Luton Town FC vs Milton Keynes Dons Kenilworth Road, Luton Tiket 19 Jan 2027 pukul 19.45 Barnsley FC vs Luton Town FC Oakwell, Barnsley Tiket 23 Jan 2027 pukul 15.00 Leicester City FC vs Luton Town FC King Power Stadium, Leicester Tiket 30 Jan 2027 pukul 15.00 Luton Town FC vs Peterborough United Kenilworth Road, Luton Tiket 06 Feb 2027 pukul 15.00 Luton Town FC vs Mansfield Town FC Kenilworth Road, Luton Tiket 09 Feb 2027 pukul 19.45 Stockport County vs Luton Town FC Edgeley Park, Stockport Tiket 13 Feb 2027 pukul 15.00 Leyton Orient vs Luton Town FC Gaughan Group Stadium, London Tiket

Di mana membeli tiket Luton Town FC?

Tiket pertandingan resmi dapat dibeli langsung melalui portal e-ticketing resmi Luton Town FC dan loket Kenilworth Road. Penjualan resmi beroperasi dengan sistem prioritas bertingkat, yang memberi anggota klub dan pemegang tiket musiman akses lebih dulu sebelum sisa kursi dijual secara umum.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti Ticombomenyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit akhir.

Berapa harga tiket Luton Town FC?

Harga tiket standar di portal tiket resmi Luton Town FC biasanya dimulai dari £26 untuk kursi dewasa masuk umum, dengan harga yang bervariasi sesuai kategori pertandingan, kelompok usia, dan lokasi tribune di dalam Kenilworth Road.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti Ticombomenyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit akhir, dengan harga mulai dari £45 per tiket tergantung ketersediaan dan permintaan pasar.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Luton Town FC

Luton Town FC adalah klub sepak bola Inggris bersejarah yang berbasis di Bedfordshire, didirikan pada 1885. Klub ini memainkan laga kandangnya di Kenilworth Road, venue ikonik berkapasitas lebih dari 11.500 yang menawarkan suasana sepak bola Inggris yang khas dan tradisional.

Detail penting yang perlu diketahui saat merencanakan pengalaman hari pertandingan Anda meliputi: