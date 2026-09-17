Cara mendapatkan tiket Luton Town FC 2026/2027: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Luton Town FC berkompetisi di sepak bola Inggris dan memainkan laga kandangnya di stadion ikonik serta unik mereka, Kenilworth Road. Terkenal dengan atmosfernya yang intim dan dukungan lokal yang bergemuruh, menyaksikan pertandingan di Bedfordshire menghadirkan salah satu pengalaman hari pertandingan paling autentik dalam sepak bola Inggris.
GOAL menyediakan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat duduk Anda di Kenilworth Road. Temukan jadwal pertandingan, outlet tiket resmi, opsi pasar sekunder, dan cara membeli tiket Anda hari ini.
Kapan Luton Town FC bermain?
Tanggal & Waktu
Pertandingan
Lokasi
Tiket
19 Sep 2026 pukul 15.00
Luton Town FC vs Bradford City AFC
Kenilworth Road, Luton
22 Sep 2026 pukul 19.00
Luton Town FC vs Ipswich Town
Kenilworth Road, Luton
26 Sep 2026 pukul 15.00
Huddersfield Town vs Luton Town FC
John Smith's Stadium, Huddersfield
03 Okt 2026 pukul 15.00
Luton Town FC vs Doncaster Rovers FC
Kenilworth Road, Luton
06 Okt 2026 pukul 19.45
Colchester United vs Luton Town FC
JobServe Community Stadium, Colchester
10 Okt 2026 pukul 15.00
Wycombe Wanderers vs Luton Town FC
Adams Park, High Wycombe
17 Okt 2026 pukul 12.30
Milton Keynes Dons vs Luton Town FC
Stadium MK, Milton Keynes
20 Okt 2026 pukul 19.45
Luton Town FC vs Barnsley FC
Kenilworth Road, Luton
24 Okt 2026 pukul 12.30
Luton Town FC vs Leicester City FC
Kenilworth Road, Luton
31 Okt 2026 pukul 15.00
Peterborough United vs Luton Town FC
Weston Homes Stadium, Peterborough
14 Nov 2026 pukul 15.00
Luton Town FC vs Cambridge United FC
Kenilworth Road, Luton
17 Nov 2026 pukul 19.00
Luton Town FC vs Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
21 Nov 2026 pukul 15.00
Burton Albion vs Luton Town FC
Pirelli Stadium, Burton upon Trent
28 Nov 2026 pukul 15.00
Luton Town FC vs Oxford United
Kenilworth Road, Luton
01 Des 2026 pukul 19.45
Blackpool FC vs Luton Town FC
Bloomfield Road, Blackpool
12 Des 2026 pukul 15.00
Luton Town FC vs Wigan Athletic
Kenilworth Road, Luton
19 Des 2026 pukul 12.30
Sheffield Wednesday vs Luton Town FC
Hillsborough Stadium, Sheffield
26 Des 2026 pukul 15.00
Luton Town FC vs Bromley FC
Kenilworth Road, Luton
29 Des 2026 pukul 19.45
AFC Wimbledon vs Luton Town FC
Cherry Red Records Stadium, London
02 Jan 2027 pukul 15.00
Plymouth Argyle vs Luton Town FC
Home Park, Plymouth
09 Jan 2027 pukul 15.00
Luton Town FC vs Sheffield Wednesday
Kenilworth Road, Luton
16 Jan 2027 pukul 15.00
Luton Town FC vs Milton Keynes Dons
Kenilworth Road, Luton
19 Jan 2027 pukul 19.45
Barnsley FC vs Luton Town FC
Oakwell, Barnsley
23 Jan 2027 pukul 15.00
Leicester City FC vs Luton Town FC
King Power Stadium, Leicester
30 Jan 2027 pukul 15.00
Luton Town FC vs Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
06 Feb 2027 pukul 15.00
Luton Town FC vs Mansfield Town FC
Kenilworth Road, Luton
09 Feb 2027 pukul 19.45
Stockport County vs Luton Town FC
Edgeley Park, Stockport
13 Feb 2027 pukul 15.00
Leyton Orient vs Luton Town FC
Gaughan Group Stadium, London
Di mana membeli tiket Luton Town FC?
Tiket pertandingan resmi dapat dibeli langsung melalui portal e-ticketing resmi Luton Town FC dan loket Kenilworth Road. Penjualan resmi beroperasi dengan sistem prioritas bertingkat, yang memberi anggota klub dan pemegang tiket musiman akses lebih dulu sebelum sisa kursi dijual secara umum.
Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti Ticombomenyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit akhir.
Berapa harga tiket Luton Town FC?
Harga tiket standar di portal tiket resmi Luton Town FC biasanya dimulai dari £26 untuk kursi dewasa masuk umum, dengan harga yang bervariasi sesuai kategori pertandingan, kelompok usia, dan lokasi tribune di dalam Kenilworth Road.
Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti Ticombomenyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit akhir, dengan harga mulai dari £45 per tiket tergantung ketersediaan dan permintaan pasar.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Luton Town FC
Luton Town FC adalah klub sepak bola Inggris bersejarah yang berbasis di Bedfordshire, didirikan pada 1885. Klub ini memainkan laga kandangnya di Kenilworth Road, venue ikonik berkapasitas lebih dari 11.500 yang menawarkan suasana sepak bola Inggris yang khas dan tradisional.
Detail penting yang perlu diketahui saat merencanakan pengalaman hari pertandingan Anda meliputi:
- Tiket didistribusikan melalui fase prioritas, sehingga keanggotaan resmi klub menjadi cara terbaik untuk mendapatkan akses dengan harga nominal.
- Kenilworth Road terletak dekat pusat Luton, dapat diakses melalui stasiun Luton dan jaringan transportasi yang terhubung dengan baik.
- Kategori pertandingan bervariasi berdasarkan lawan, dengan laga akhir pekan berprofil tinggi terjual habis dengan cepat di fase penjualan umum.
- Suporter tim tamu ditempatkan di Oak Road Stand, sementara suporter utama tuan rumah memadati Main Stand dan David Preece Stand.