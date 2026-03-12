Cara mendapatkan tiket Kanye West 2026: Tur Dunia Ye, peluncuran tiket & informasi

Kanye West, atau yang lebih dikenal dengan nama Ye saat ini, memiliki penggemar di seluruh dunia dan mereka siap untuk menyambut tahun yang tak terlupakan saat sang legenda hip-hop akan tampil di berbagai lokasi dalam beberapa bulan ke depan.

Seniman serba bisa ini mungkin telah tampil di berbagai festival dan acara tunggal selama dekade terakhir, tetapi ini akan menjadi kali pertama ia melakukan tur panjang sejak Tur Saint Pablo pada tahun 2016.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah musik. Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan tiket Ye World Tour. Periksa semua informasi yang Anda butuhkan, termasuk harga tiket dan tempat membelinya.

Kapan Kanye West Ye World Tour 2026 akan digelar?

Tanggal tur yang tercantum di bawah ini adalah yang saat ini diumumkan oleh Kanye West untuk tahun 2026. Kemungkinan akan ada penambahan lebih lanjut dalam beberapa minggu/bulan ke depan:

Tanggal Lokasi (Kota) Tiket Minggu, 29 Maret Stadion Jawaharlal Nehru (New Delhi) Tiket Jumat, 3 April Stadion Sofi (Los Angeles) Tiket Sabtu, 30 Mei Stadion Olimpiade Atatürk (Istanbul) Tiket Sabtu, 6 Juni Stadion Gelredome (Arnhem) Tiket Kamis, 11 Juni Orange Velodrome (Marseille) Tiket Sabtu, 18 Juli RCF Arena (Reggio Emilia) Tiket Kamis, 30 Juli Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket

Cara membeli tiket tur dunia Kanye West 'Ye World Tour'

Periode prapenjualan tersedia untuk tanggal-tanggal ‘Ye World Tour’ 2026 yang terdaftar di seluruh dunia, memberikan kesempatan kepada penggemar untuk mendaftar dan masuk ke jendela prioritas untuk membeli tiket sebelum penjualan umum dibuka.

Dengan sebagian besar periode prapenjualan kini telah berakhir atau akan segera ditutup, disarankan untuk memeriksa situs resmi tur Kanye West untuk informasi terbaru mengenai penjualan tiket umum.

Jika Anda telah melewatkan atau tidak berhasil mendapatkan tiket ‘Ye World Tour’ melalui penjualan pra-penjualan atau penjualan umum di situs resmi, Anda mungkin ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub. Harga di situs resale mungkin lebih tinggi, tetapi jika Anda sangat ingin menonton Ye secara langsung, situs-situs tersebut bisa menjadi opsi terbaik untuk mendapatkan tiket emas tersebut.

Berapa harga tiket Kanye West Ye World Tour?

Harga tiket resmi untuk konser 'Ye World Tour' Kanye West, yang dapat diperoleh melalui situs turnya atau situs arena atau stadion, bervariasi sebagai berikut:

New Delhi (29 Maret): INR 6.000-30.000 ($65-326)

INR 6.000-30.000 ($65-326) Los Angeles (3 April): TBA

TBA Istanbul (30 Mei): TRY 5.375-35.000 ($122-794)

TRY 5.375-35.000 ($122-794) Arnhem (6 Juni): €189-389 ($219-$451)

€189-389 ($219-$451) Marseille (11 Juni): €170–650 ($197-$755)

€170–650 ($197-$755) Reggio Emilia (18 Juli): €125–659 ($145-$765)

€125–659 ($145-$765) Madrid (30 Juli): TBA

Jangan lupa untuk memantau situs resmi tur Kanye West untuk informasi tambahan dan juga situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa yang dapat diharapkan dari Tur Dunia Ye Kanye West

Ratusan penggemar Kanye West merasa kecewa setelah rapper tersebut harus menghentikan tur ‘Saint Pablo Tour’ 2016-nya karena sakit. Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa akan butuh satu dekade lagi sebelum salah satu talenta musik terbesar generasi ini kembali menggelar tur.

Beruntung, Yeezy kembali tahun ini dan para penggemarnya yang setia mendapat kesempatan lagi untuk menyaksikan keajaibannya.

Kanye West telah jauh berkembang sejak awal karir produksinya di Chicago. Ia pertama kali mendapat pengakuan melalui album Jay-Z yang mendapat pujian kritis, ‘The Blueprint’ pada 2001, sebelum memulai karir rapnya di label Roc-A-Fella Records yang sama.

Album pertamanya, The College Dropout (2004), mengubah genre hip-hop selamanya, karena ia menjauh dari rap gangster konvensional yang berfokus pada kemewahan dan sebaliknya menyoroti isu-isu sosial yang universal.

Album-album hits lainnya, seperti Late Registration (2005), Graduation (2007), dan 808s & Heartbreak (2008), menyusul, yang mencakup lagu-lagu nomor satu seperti ‘Gold Digger’ dan ‘Stronger’, yang sangat populer di kedua sisi Atlantik.

Seiring dengan meningkatnya ketenaran dan keterampilan Kanye West dari seorang produser, rapper, penulis lagu, hingga desainer mode, ia menginspirasi dan mempengaruhi banyak seniman, termasuk Drake, The Weeknd, dan banyak lainnya.

Dengan 'Carnival' menduduki puncak chart pada tahun 2024, Ye menjadi artis rap pertama yang mencapai puncak chart di tiga dekade yang berbeda. Kini, ia berencana untuk terus menyebarkan cinta musiknya pada tahun 2026, dengan serangkaian konser global dan peluncuran album barunya, Bully.