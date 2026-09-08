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UEFA Nations League A
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Cara mendapatkan tiket Jerman vs Yunani: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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UEFA Nations League A
Germany
Greece

Jerman menghadapi Yunani di UEFA Nations League A. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Jerman menjamu Yunani di Augsburg sebagai bagian dari kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di bawah pelatih kepala baru Jurgen Klopp, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Thessaloniki pada pekan berikutnya. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal League A, Grup A2 yang juga mencakup Belanda dan Serbia.

Dengan langkah pertama Klopp di level tim nasional sudah menarik minat besar setelah penunjukannya usai tersingkir dari Paraguay di Piala Dunia, duel awal ini memberi para penggemar dua kesempatan untuk melihat proyek pembangunan ulangnya mulai terbentuk.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Jerman vs Yunani sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Jerman vs Yunani di UEFA Nations League A?

Jerman vs Yunani akan kick-off di WWK Arena, Augsburg, dengan pertandingan dimainkan sebagai bagian dari jadwal UEFA Nations League Grup 2.

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UEFA Nations League A - Pekan 2
WWK Arena

Di mana membeli tiket Jerman vs Yunani?

Tiket untuk leg Augsburg pertama kali tersedia melalui kanal tiket resmi DFB, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Kanal resmi Federasi Sepakbola Hellenic (EPO) menjadi titik awal yang setara untuk leg kedua di Thessaloniki.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir.

Dengan penunjukan Klopp yang sudah memicu minat besar terhadap tim Jerman ini, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg.

Berapa harga tiket Jerman vs Yunani?

Harga resmi untuk leg Augsburg ditetapkan melalui kanal tiket DFB, dengan rentang penuh dari tempat duduk standar hingga premium tersedia dengan harga normal selama alokasi masih ada. Harga resmi EPO berlaku untuk leg Thessaloniki dengan cara yang sama.

Harga tiket bisa bervariasi sesuai lokasi tempat duduk:

  • Kursi termurah (Augsburg): mulai sekitar €40 hingga €50, biasanya di tribun atas WWK Arena, salah satu venue yang lebih kecil dalam jadwal Jerman pada kampanye ini
  • Kursi kelas menengah (Augsburg): umumnya €80 hingga €150, menawarkan pandangan yang lebih baik di sisi lapangan
  • Kursi premium (Augsburg): mulai dari di atas €200 untuk kursi tengah terbaik yang tersedia
  • Leg kedua di Thessaloniki: biasanya berkisar dari sekitar €45 hingga €180 tergantung lokasi kursi, dengan Stadion Toumba dikenal memiliki atmosfer yang bergairah yang bisa mendorong naik permintaan untuk kursi suporter tamu

Seperti halnya laga internasional dengan permintaan tinggi lainnya, harga bisa berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Jerman vs Yunani UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Jerman vs Yunani

Jerman menatap pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan dan tiga kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Paraguay di Piala Dunia pada 29 Juni, yang berakhir dengan kekalahan menurut ketentuan kompetisi. Sebelumnya dalam rangkaian turnamen itu, mereka mengalahkan Pantai Gading 2-1 dan membantai Curacao 7-1, menunjukkan kemampuan menyerang saat menemukan ritme. Mereka mencetak 12 gol dalam lima pertandingan itu tetapi kebobolan tujuh, yang menunjukkan inkonsistensi di lini belakang.

Yunani tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Italia dalam pertandingan persahabatan pada 7 Juni. Mereka sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Swedia dan gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan tersebut, hanya kebobolan total tiga gol tetapi kesulitan menciptakan peluang di ujung lapangan lain.

GER

GER - Performa

USA
M1-2
CUW
M7-1
CIV
M2-1
ECU
K2-1
PAR
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
GRE

GRE - Performa

BLR
S0-0
PAR
K0-1
HUN
S0-0
SWE
S2-2
ITA
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Jerman vs Yunani: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Juni 2024, ketika Jerman menang 2-1 dalam laga persahabatan. Dalam empat pertemuan head-to-head sebelumnya yang tercatat, Jerman memenangkan keempatnya, termasuk kemenangan 4-2 atas Yunani di Euro 2012 dan kemenangan kandang 2-0 di kualifikasi Piala Dunia pada September 2000. Jerman telah mencetak 12 gol dan kebobolan lima gol dalam empat pertandingan tersebut.

Head to Head

GermanySeriGreece
4
0
0
Friendlies
Germany badge
Germany
GER
2
Greece badge
Greece
GRE
1
FT
European Championship
Germany badge
Germany
GER
4
Greece badge
Greece
GRE
2
FT
World Cup Qualification UEFA
Greece badge
Greece
GRE
2
Germany badge
Germany
GER
4
FT
World Cup Qualification UEFA
Germany badge
Germany
GER
2
Greece badge
Greece
GRE
0
FT
12Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/4


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