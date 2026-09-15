England menjamu Czechia di Stadion Wembley pada Selasa, 6 Oktober, saat tim asuhan Thomas Tuchel melanjutkan kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di Liga A, Grup A3 bersama Spanyol dan Kroasia. Laga ini menutup blok pembuka yang padat yang juga mencakup pertandingan melawan Spanyol dan lawatan tandang ke Praha lebih awal pada jeda internasional ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket England vs Czechia sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off England vs Czechia di UEFA Nations League A?

England vs Czechia akan kick-off di Stadion Wembley, London, dengan informasi siaran resmi saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 4 6 Okt 2026 - 14.45 Wembley

Di mana membeli tiket England vs Czechia?

Tiket untuk laga ini pertama kali tersedia melalui portal tiket resmi England Football, dengan prioritas diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club (ESTC) dan anggota pra-penjualan My England Football sebelum penjualan umum dibuka untuk publik yang lebih luas.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk laga ini:

Akses eksklusif ESTC – jendela prioritas untuk anggota England Supporters Travel Club sebelum penjualan umum

Pra-penjualan My England Football – jendela prioritas kedua untuk anggota terdaftar sebelum tiket benar-benar dijual untuk publik

Harga konsesi – diskon tersedia untuk usia di atas 65 tahun, mahasiswa, dan anak di bawah 16 tahun, ditambah Family Enclosure khusus

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat besarnya daya tarik laga ini dengan stadion Wembley yang penuh, pemesanan lebih awal disarankan begitu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket England vs Czechia?

Harga resmi melalui England Football dimulai dari £35, dengan tiket dewasa standar tersedia di £35, £45, £65, dan £80 tergantung lokasi kursi, serta sejumlah terbatas kursi Level Two yang dibanderol £95 dan £120. Family Enclosure dibanderol £25 untuk dewasa dan £12,50 untuk anak-anak, dengan harga khusus anggota sebesar £25 yang tersedia untuk anggota ESTC selama jendela penjualan eksklusif mereka.

StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah terjual habis, dengan listing pasar sekunder untuk laga ini saat ini dimulai dari sekitar £40.

Seperti halnya laga internasional dengan permintaan tinggi lainnya, harga bisa berubah seiring mendekatnya hari pertandingan, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

England vs Czechia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa England vs Czechia

England memenangi empat dan kalah satu dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-6 atas Prancis di perempat final Piala Dunia. Satu-satunya kekalahan datang saat melawan Argentina di semifinal, dengan skor 2-1 yang mengakhiri turnamen mereka. England juga mencatat kemenangan atas Norwegia, Meksiko, dan RD Kongo dalam rangkaian tersebut.

Lima hasil terakhir Czechia menghasilkan dua kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan. Mereka kalah 0-3 dari Meksiko dalam pertandingan terbaru mereka di fase grup Piala Dunia, dan juga menelan kekalahan 2-1 dari Korea Selatan. Hasil imbang 1-1 melawan Afrika Selatan serta kemenangan atas Guatemala dan Kosovo melengkapi rangkaian itu, dengan total enam gol dicetak dan tujuh kebobolan dalam lima laga tersebut.

England vs Czechia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Euro 2020, saat England menang 1-0. Sebelumnya, Czechia mengalahkan England 2-1 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa 2019, sementara England memenangi pertemuan sebelumnya dengan skor 5-0 pada tahun yang sama. Empat pertemuan yang tercatat juga mencakup hasil imbang 2-2 dalam laga persahabatan pada 2008, yang memberi England catatan keseluruhan yang lebih baik dalam data tersebut.



