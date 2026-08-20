Cara mendapatkan tiket Hans Zimmer: tanggal, harga tiket, dan lainnya

Hans Zimmer, komposer asal Jerman di balik sejumlah musik film paling ikonik dalam sejarah sinema, akan membawa pertunjukan live terkenalnya ke arena-arena di seluruh dunia pada musim gugur ini. Hans Zimmer Live, The Next Level mengaransemen ulang tema-tema paling terkenal karya Zimmer dari Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight, dan The Lion King menjadi pengalaman konser berskala penuh, didukung ansambel besar berisi musisi, vokalis, serta produksi panggung baru yang memukau.

Apakah Anda sedang memburu kursi di The O2 di London, RAC Arena di Perth, atau Etihad Arena di Abu Dhabi, GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan Anda, termasuk jadwal lengkap, tempat penjualan tiket, dan cara menemukan yang termurah yang tersedia saat ini.

Kapan Hans Zimmer Live digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Sel 6 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Inggris Tiket Rab 7 Okt, 17.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Inggris Tiket Kam 8 Okt, 16.30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Inggris Tiket Sab 10 Okt, 16.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Inggris Tiket Sen 12 Okt, 16.30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, London, Inggris Tiket Sen 12 Okt, 19.30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Australia Tiket Kam 15 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Dusseldorf, Jerman Tiket Jum 16 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Jerman Tiket Min 18 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Frankfurt, Jerman Tiket Sen 19 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Jerman Tiket Sel 20 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Munich, Jerman Tiket Sab 24 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapest, Hungaria Tiket Min 25 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Prague, Republik Ceko Tiket Rab 28 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Jerman Tiket Kam 29 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlin, Jerman Tiket Jum 30 Okt, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hamburg, Jerman Tiket Min 1 Nov, 18.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Belanda Tiket Jum 6 Nov, 18.00 Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Qatar Tiket Min 8 Nov, 19.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Cologne, Jerman Tiket Kam 12 Nov, 19.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Jerman Tiket Jum 13 Nov, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, UEA Tiket Jum 13 Nov, 20.00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Brussels, Belgia Tiket

Semua tanggal 2026 tercantum di atas, dimulai dari Glasgow pada 6 Oktober hingga Abu Dhabi dan Brussels pada 13 November. Waktu yang tertera mengikuti waktu lokal masing-masing venue dan bisa berubah, jadi ada baiknya mengecek ulang jadwal menjelang pertunjukan.

Di mana membeli tiket Hans Zimmer?

Cara tercepat dan paling tepercaya untuk mendapatkan tiket Hans Zimmer adalah melalui StubHub. Setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect dari StubHub, yang berarti tiket telah diverifikasi, dan pembeli akan menerima pengembalian dana jika pertunjukan dibatalkan dan tidak dijadwalkan ulang.

Mengapa StubHub adalah opsi terbaik untuk tur ini:

Inventaris lengkap: tiket tersedia untuk setiap tanggal di atas, mulai dari kursi standar hingga paket premium dan VIP.

Pilihan kursi lebih luas setelah tiket resmi habis: Hans Zimmer Live sudah terjual habis dalam jumlah besar untuk rangkaian 2025 dan 2026, jadi outlet resmi seperti Ticketmaster, Eventim, dan Frontier Touring mungkin terbatas atau tidak tersedia untuk beberapa kota jauh sebelum tanggal pertunjukan itu sendiri. StubHub menghimpun listing dari penggemar dan broker yang menjual kembali tiket yang tidak lagi bisa mereka gunakan, memberikan pilihan kursi yang jauh lebih luas daripada satu outlet resmi mana pun.

Tip cepat: siapa pun yang memburu tiket untuk kota tertentu sebaiknya mendaftar lebih dulu ke presale resmi venue tersebut, karena ini biasanya menjadi rute terbaik untuk mendapatkan harga nominal. Bagi yang lain, atau untuk tanggal apa pun ketika presale dan penjualan umum sudah lewat, StubHub adalah tempat terbaik untuk memulai.

Berapa harga tiket Hans Zimmer?

Harga tiket bervariasi tergantung kota, venue, dan seberapa dekat dengan tanggal pertunjukan saat penggemar membeli:

Kursi termurah: mulai dari sekitar $23 untuk kursi dengan pandangan terbatas atau kursi tingkat atas di beberapa pasar

Harga jual kembali rata-rata: sekitar $310 di sepanjang tur

Kursi premium dekat panggung:$250 hingga $450 atau lebih, khususnya untuk pertunjukan yang sudah terjual habis pada harga nominal

Tip hemat: beli lebih awal dan tetap fleksibel soal tempat duduk. Harga di StubHub cenderung naik semakin dekat sebuah pertunjukan ke status sold out, jadi memesan segera setelah sebuah tanggal masuk kalender, dan terbuka untuk kursi tingkat atas atau pandangan samping, adalah cara termudah untuk menekan biaya sambil tetap bisa masuk venue.

Presale dan penjualan umum per wilayah:

Eropa: penjualan umum untuk leg tur ini dibuka pada 26 September 2025 pukul 14.00 waktu setempat, dengan tiket dirilis secara bersamaan di setiap venue agar tetap adil.

Australia: presale Frontier Member berlangsung selama 24 jam mulai Selasa 2 Juni 2026, sebelum penjualan umum pada pukul 14.00 waktu setempat keesokan harinya, Rabu 3 Juni.

Asia, termasuk Yokohama dan Taipei: mengikuti jendela presale dan undian terpisah melalui mitra resmi pada bulan-bulan sebelum pertunjukan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer membangun reputasinya dengan menulis skor orkestral dan elektronik untuk beberapa film terbesar dalam 30 tahun terakhir, dari Gladiator dan The Dark Knight hingga Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean, dan Dune, yang membuatnya memenangi Academy Award keduanya. Riwayat turnya dimulai sejak 2016, saat Hans Zimmer Live on Tour pertama kali membawa musik filmnya ke arena-arena di seluruh Eropa, termasuk pertunjukan di Prague yang kemudian dirilis sebagai album live dan film. Sejak saat itu, ia membawa produksi tersebut ke Coachella, ke The O2 di London dalam beberapa kesempatan, serta ke seluruh Amerika Utara, Asia, dan Australia.

The Next Level adalah bab terbaru dalam kisah itu. Zimmer tampil memainkan keyboard dan gitar sebagai bagian dari ansambel tur besar yang mencakup band live, orkestra, dan paduan suara, mengaransemen ulang isyarat-isyarat film yang familiar menjadi suite konser yang diperpanjang, alih-alih sekadar memutar ulang soundtrack nada demi nada. Produksi ini lebih condong ke desain suara elektronik dibanding tur-tur sebelumnya, dipadukan dengan panggung dan tata cahaya baru yang dirancang khusus untuk rangkaian ini. Nantikan set yang diambil dari seluruh katalog Zimmer, termasuk Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down, dan The Last Samurai, bersama favorit lama seperti The Lion King dan Interstellar.

Pertunjukan biasanya berlangsung sekitar tiga jam termasuk jeda, menjadikannya salah satu pengalaman konser terpanjang yang saat ini berkeliling arena di seluruh dunia, serta benar-benar sepadan bagi penggemar yang mempertimbangkan harga tiket dibanding durasi dan skala produksinya.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang The O2 Arena

Dari semua pemberhentian pada leg tur ini, hanya sedikit yang memiliki bobot lebih besar daripada The O2 di London, tempat Hans Zimmer tampil pada Senin 12 Oktober 2026. Berlokasi di Greenwich Peninsula di tenggara London, The O2 adalah salah satu arena indoor tersibuk dan paling mudah dikenali di dunia, dengan kapasitas hingga 20.000 untuk konser, dan venue ini telah menjadi tuan rumah beberapa pertunjukan terbesar Zimmer di Inggris sepanjang karier turnya.

Venue ini terhubung dengan baik oleh transportasi umum, dengan stasiun bawah tanah North Greenwich di jalur Jubilee tepat di luar pintu masuk utama, menjadikannya salah satu arena besar yang lebih mudah dijangkau tanpa mobil. Di dalamnya, The O2 menawarkan berbagai pilihan tempat duduk, dari kursi bertingkat standar hingga area lantai premium dan hospitality box, memberi penggemar di setiap tingkat anggaran cara untuk menikmati pertunjukan. Siapa pun yang bepergian ke London khusus untuk konser ini sebaiknya memesan akomodasi di sekitar Greenwich, atau di seberang sungai di pusat London, jauh-jauh hari, karena harga hotel di area tersebut cenderung naik tajam saat ada acara besar di O2.

Dengan permintaan untuk Hans Zimmer Live yang tinggi di setiap pasar dalam tur ini, dan beberapa tanggal sudah terjual habis pada harga nominal, London menjadi salah satu kesempatan terakhir yang tersisa untuk menyaksikan The Next Level di Inggris sebelum tur berlanjut ke daratan Eropa, Qatar, UEA, dan Australia. GOAL merekomendasikan untuk mengecek ketersediaan di StubHub sekarang agar tidak kehabisan.