Hans Zimmer, komponis asal Jerman di balik sejumlah musik film paling ikonis, akan membawa pertunjukan langsungnya yang mendapat banyak pujian ke berbagai arena di seluruh dunia pada musim gugur ini. Hans Zimmer Live: The Next Level mengolah ulang tema-tema Zimmer yang paling terkenal dari Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight, dan The Lion King menjadi pengalaman konser berskala besar, didukung oleh kelompok besar musisi dan vokalis serta produksi panggung baru yang memukau.

Baik Anda ingin mendapatkan kursi di The O2 di London, RAC Arena di Perth, maupun Etihad Arena di Abu Dhabi, GOAL menyediakan semua yang Anda perlukan untuk merencanakan perjalanan, termasuk jadwal lengkap, tempat penjualan tiket, dan cara menemukan tiket termurah yang tersedia saat ini.

Kapan Hans Zimmer Live digelar?

Tanggal & waktu Acara Lokasi Tiket Kamis, 12 November, 19.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Jerman Tiket Jumat, 13 November, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Tiket Jumat, 13 November, 20.00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Brussel, Belgia Tiket

Di mana membeli tiket Hans Zimmer?

Cara tercepat dan paling tepercaya untuk mendapatkan tiket Hans Zimmer adalah melalui StubHub. Setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect dari StubHub. Artinya, tiket diverifikasi dan pembeli mendapat pengembalian dana jika pertunjukan dibatalkan tanpa dijadwalkan ulang.

Mengapa StubHub menjadi pilihan terbaik untuk tur ini:

Pilihan tiket lengkap: tiket tersedia untuk setiap tanggal di atas, mulai dari kursi standar hingga paket premium dan VIP.

tiket tersedia untuk setiap tanggal di atas, mulai dari kursi standar hingga paket premium dan VIP. Pilihan kursi lebih luas setelah tiket resmi habis: Sebagian besar tiket Hans Zimmer Live untuk rangkaian pertunjukan 2025 dan 2026 sudah terjual habis. Karena itu, ketersediaan tiket di kanal resmi seperti Ticketmaster, Eventim, dan Frontier Touring mungkin terbatas atau sudah habis di beberapa kota jauh sebelum tanggal pertunjukan. StubHub menampilkan tiket dari penggemar dan perantara yang menjual kembali tiket yang tidak dapat mereka gunakan, sehingga pilihan kursinya jauh lebih luas dibandingkan satu kanal resmi mana pun.

Tips singkat: siapa pun yang mencari tiket di kota tertentu sebaiknya lebih dulu mendaftar untuk mengikuti prapenjualan resmi di lokasi tersebut, karena biasanya itulah cara terbaik untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Bagi yang lain, atau untuk tanggal ketika prapenjualan dan penjualan umum sudah berlalu, StubHub adalah tempat untuk memulai pencarian.

Berapa harga tiket Hans Zimmer?

Harga tiket bervariasi menurut kota, lokasi pertunjukan, dan seberapa dekat waktu pembelian dengan tanggal pertunjukan:

Kursi termurah: mulai sekitar $23 untuk kursi dengan pandangan terbatas atau di tribun atas di beberapa pasar

mulai sekitar untuk kursi dengan pandangan terbatas atau di tribun atas di beberapa pasar Harga rata-rata tiket yang dijual kembali: sekitar $310 sepanjang tur

sekitar sepanjang tur Kursi premium dekat panggung: $250 hingga $450 atau lebih, terutama untuk pertunjukan yang tiketnya sudah habis terjual dengan harga resmi

Tips menghemat biaya: beli tiket lebih awal dan bersikap fleksibel soal pilihan kursi. Harga di StubHub cenderung naik ketika tiket pertunjukan semakin mendekati habis terjual. Karena itu, memesan segera setelah sebuah tanggal ditambahkan ke jadwal dan bersedia memilih kursi di tribun atas atau dengan pandangan dari samping adalah cara termudah untuk menekan biaya sambil tetap bisa menyaksikan pertunjukan.

Prapenjualan dan penjualan umum menurut wilayah:

Eropa: penjualan umum untuk rangkaian tur ini dibuka pada 26 September 2025 pukul 14.00 waktu setempat. Tiket mulai dijual serentak di semua lokasi agar prosesnya adil.

penjualan umum untuk rangkaian tur ini dibuka pada 26 September 2025 pukul 14.00 waktu setempat. Tiket mulai dijual serentak di semua lokasi agar prosesnya adil. Australia: prapenjualan untuk anggota Frontier berlangsung selama 24 jam mulai Selasa, 2 Juni 2026, sebelum penjualan umum dibuka pukul 14.00 waktu setempat keesokan harinya, Rabu, 3 Juni.

prapenjualan untuk anggota Frontier berlangsung selama 24 jam mulai Selasa, 2 Juni 2026, sebelum penjualan umum dibuka pukul 14.00 waktu setempat keesokan harinya, Rabu, 3 Juni. Asia, termasuk Yokohama dan Taipei: mengikuti periode prapenjualan dan undian tersendiri melalui mitra resmi pada bulan-bulan menjelang pertunjukan.

Semua yang perlu diketahui tentang Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer membangun reputasinya dengan menggubah musik orkestra dan elektronik untuk sejumlah film terbesar dalam 30 tahun terakhir, dari Gladiator dan The Dark Knight hingga Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean, dan Dune, yang mengantarkannya meraih Academy Award keduanya. Riwayat turnya dimulai pada 2016, ketika Hans Zimmer Live on Tour untuk pertama kalinya membawa musik filmnya ke arena-arena di seluruh Eropa, termasuk pertunjukan di Praha yang kemudian dirilis sebagai album dan film rekaman langsung. Sejak itu, ia telah membawa pertunjukannya ke Coachella, beberapa kali ke The O2 di London, serta berkeliling Amerika Utara, Asia, dan Australia.

The Next Level merupakan bab terbaru dalam perjalanan itu. Zimmer memainkan kibor dan gitar sebagai bagian dari kelompok besar yang ikut tur, mencakup band, orkestra, dan paduan suara yang tampil langsung. Mereka mengolah ulang bagian-bagian musik film yang sudah dikenal menjadi rangkaian komposisi konser yang lebih panjang, alih-alih sekadar memainkan ulang musik latarnya nada demi nada. Dibandingkan tur-tur sebelumnya, produksi ini lebih menonjolkan rancangan suara elektronik, dipadukan dengan tata panggung dan pencahayaan baru yang dirancang khusus untuk rangkaian pertunjukan ini. Daftar musiknya diperkirakan mencakup berbagai karya Zimmer, termasuk Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down, dan The Last Samurai, di samping karya-karya yang sudah lama menjadi favorit seperti The Lion King dan Interstellar.

Pertunjukan biasanya berlangsung sekitar tiga jam termasuk jeda, menjadikannya salah satu konser berdurasi lebih panjang yang saat ini digelar di arena-arena seluruh dunia. Durasi dan skala produksinya juga memberikan nilai sepadan bagi penggemar yang mempertimbangkan harga tiket.