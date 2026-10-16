Cara mendapatkan tiket Hans Zimmer: Jadwal, harga tiket, dan informasi lainnya

Hans Zimmer, komposer asal Jerman di balik sejumlah musik latar film paling ikonis, akan membawa pertunjukan langsungnya yang mendapat banyak pujian ke berbagai arena di seluruh dunia pada musim gugur ini. Hans Zimmer Live, The Next Level mengolah ulang tema-tema Zimmer yang paling terkenal dari Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight, dan The Lion King menjadi sebuah konser berskala besar, didukung kelompok besar musisi dan vokalis serta produksi panggung baru yang memukau.

Baik Anda mencari tempat duduk di The O2, London, RAC Arena, Perth, maupun Etihad Arena, Abu Dhabi, GOAL menyediakan semua yang Anda perlukan untuk merencanakan perjalanan, termasuk jadwal lengkap, tempat penjualan tiket, dan cara menemukan tiket termurah yang tersedia saat ini.

Kapan Hans Zimmer Live digelar?

Tanggal & waktu Acara Lokasi Tiket Selasa, 6 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Inggris Raya Tiket Rabu, 7 Oktober, pukul 17.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Inggris Raya Tiket Kamis, 8 Oktober, pukul 16.30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Inggris Raya Tiket Sabtu, 10 Oktober, pukul 16.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Inggris Raya Tiket Senin, 12 Oktober, pukul 16.30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, London, Inggris Raya Tiket Senin, 12 Oktober, pukul 19.30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Australia Tiket Kamis, 15 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Düsseldorf, Jerman Tiket Jumat, 16 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Jerman Tiket Minggu, 18 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Frankfurt, Jerman Tiket Senin, 19 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Jerman Tiket Selasa, 20 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, München, Jerman Tiket Sabtu, 24 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapest, Hungaria Tiket Minggu, 25 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Praha, Republik Ceko Tiket Rabu, 28 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Jerman Tiket Kamis, 29 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlin, Jerman Tiket Jumat, 30 Oktober, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hamburg, Jerman Tiket Minggu, 1 November, pukul 18.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Belanda Tiket Jumat, 6 November, pukul 18.00 Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Qatar Tiket Minggu, 8 November, pukul 19.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Köln, Jerman Tiket Kamis, 12 November, pukul 19.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Jerman Tiket Jumat, 13 November, pukul 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Tiket Jumat, 13 November, pukul 20.00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Brussel, Belgia Tiket

Semua tanggal pada 2026 tercantum di atas, mulai dari Glasgow pada 6 Oktober hingga Abu Dhabi dan Brussel pada 13 November. Waktu yang tertera mengikuti waktu setempat di masing-masing lokasi dan dapat berubah, jadi sebaiknya periksa kembali jadwal menjelang pertunjukan.

Di mana membeli tiket Hans Zimmer?

Cara tercepat dan paling andal untuk mendapatkan tiket Hans Zimmer adalah melalui StubHub. Setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect dari StubHub, yang berarti tiket diverifikasi dan pembeli mendapat pengembalian dana jika pertunjukan dibatalkan serta tidak dijadwalkan ulang.

Mengapa StubHub menjadi pilihan terbaik untuk tur ini:

Pilihan tiket lengkap: tiket tersedia untuk setiap tanggal di atas, mulai dari tempat duduk standar hingga paket premium dan VIP.

Pilihan tempat duduk lebih luas setelah tiket resmi habis: Sebagian besar tiket untuk rangkaian pertunjukan Hans Zimmer Live pada 2025 dan 2026 sudah terjual habis. Karena itu, ketersediaan tiket di saluran resmi seperti Ticketmaster, Eventim, dan Frontier Touring mungkin terbatas atau sudah habis di beberapa kota jauh sebelum tanggal pertunjukan. StubHub menampilkan tiket yang dijual kembali oleh penggemar dan perantara yang tidak lagi dapat menggunakannya, sehingga menawarkan pilihan tempat duduk yang jauh lebih luas dibandingkan satu saluran resmi mana pun.

Saran singkat: siapa pun yang mencari tiket untuk kota tertentu sebaiknya lebih dahulu mendaftar prapenjualan resmi di lokasi tersebut, karena biasanya itulah cara terbaik untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Bagi yang lain, atau untuk tanggal ketika prapenjualan dan penjualan umum sudah berlalu, StubHub adalah tempat untuk memulai pencarian.

Berapa harga tiket Hans Zimmer?

Harga tiket berbeda-beda menurut kota, lokasi pertunjukan, dan seberapa dekat waktu pembelian dengan tanggal pertunjukan:

Tempat duduk termurah: mulai sekitar US$23 untuk tempat duduk dengan pandangan terbatas atau di tingkat atas di beberapa pasar

Harga rata-rata tiket yang dijual kembali: sekitar US$310 di sepanjang tur

Tempat duduk premium dekat panggung:US$250 hingga US$450 atau lebih, terutama untuk pertunjukan yang tiketnya sudah terjual habis dengan harga resmi

Saran untuk menghemat biaya: beli lebih awal dan bersikap fleksibel soal tempat duduk. Harga di StubHub cenderung naik ketika tiket suatu pertunjukan makin mendekati habis. Karena itu, memesan segera setelah suatu tanggal ditambahkan ke jadwal dan mempertimbangkan tempat duduk di tingkat atas atau dengan pandangan dari samping adalah cara termudah untuk menekan biaya sambil tetap dapat menyaksikan pertunjukan.

Prapenjualan dan penjualan umum menurut wilayah:

Eropa: penjualan umum untuk bagian tur ini dibuka pada 26 September 2025 pukul 14.00 waktu setempat. Tiket mulai dijual serentak di semua lokasi agar prosesnya adil.

Australia: prapenjualan Frontier Member berlangsung selama 24 jam mulai Selasa, 2 Juni 2026, sebelum penjualan umum dibuka pukul 14.00 waktu setempat pada keesokan harinya, Rabu, 3 Juni.

Asia, termasuk Yokohama dan Taipei: prapenjualan dan pengundian tiket berlangsung dalam periode terpisah melalui mitra resmi pada bulan-bulan sebelum pertunjukan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer membangun reputasinya dengan menggubah musik latar orkestra dan elektronik untuk beberapa film terbesar dalam 30 tahun terakhir, dari Gladiator dan The Dark Knight hingga Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean, dan Dune, yang mengantarkannya meraih Academy Award keduanya. Riwayat turnya dimulai pada 2016, ketika Hans Zimmer Live on Tour pertama kali membawa musik filmnya ke arena-arena di seluruh Eropa, termasuk pertunjukan di Praha yang kemudian dirilis sebagai album dan film konser. Sejak itu, ia telah membawa produksinya ke Coachella, beberapa kali ke The O2 di London, serta ke berbagai tempat di Amerika Utara, Asia, dan Australia.

The Next Level merupakan bab terbaru dari perjalanan tersebut. Zimmer memainkan kibor dan gitar sebagai bagian dari kelompok besar pengisi tur yang mencakup band, orkestra, dan paduan suara. Mereka mengolah ulang musik film yang sudah dikenal menjadi rangkaian komposisi konser yang lebih panjang, alih-alih sekadar memainkan ulang musik latarnya nada demi nada. Dibandingkan tur-tur sebelumnya, produksi ini lebih menonjolkan rancangan suara elektronik, dipadukan dengan tata panggung dan pencahayaan baru yang dibuat khusus untuk rangkaian pertunjukan ini. Penonton dapat mengharapkan pilihan karya dari seluruh katalog Zimmer, termasuk Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down, dan The Last Samurai, bersama karya-karya yang telah lama menjadi favorit seperti The Lion King dan Interstellar.

Pertunjukan biasanya berlangsung sekitar tiga jam, termasuk jeda, menjadikannya salah satu pengalaman konser berdurasi lebih panjang yang saat ini berkeliling ke arena-arena di seluruh dunia. Durasi dan skala produksinya juga menawarkan nilai sepadan bagi penggemar yang mempertimbangkan harga tiket.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang The O2 Arena

Dari seluruh persinggahan pada bagian tur ini, hanya sedikit yang sepenting The O2 di London, tempat Hans Zimmer akan tampil pada Senin, 12 Oktober 2026. Berlokasi di Greenwich Peninsula, London tenggara, The O2 merupakan salah satu arena dalam ruangan tersibuk dan paling dikenal di dunia. Arena ini berkapasitas hingga 20.000 orang untuk konser dan telah menjadi tempat beberapa pertunjukan terbesar Zimmer di Inggris Raya sepanjang karier turnya.

Lokasi ini terhubung dengan baik oleh transportasi umum. Stasiun kereta bawah tanah North Greenwich di jalur Jubilee berada tepat di luar pintu masuk utama, menjadikannya salah satu arena besar yang lebih mudah dijangkau tanpa mobil. Di dalamnya, The O2 menawarkan beragam pilihan tempat duduk, dari kursi standar bertingkat hingga tempat duduk premium di lantai arena dan boks untuk tamu khusus, sehingga penggemar dengan berbagai anggaran dapat menikmati pertunjukan. Siapa pun yang bepergian ke London khusus untuk konser ini sebaiknya memesan akomodasi di sekitar Greenwich, atau di pusat kota London di seberang sungai, jauh-jauh hari. Harga hotel di kawasan tersebut cenderung naik tajam saat ada acara besar di The O2.

Dengan tingginya permintaan untuk Hans Zimmer Live di setiap pasar dalam tur ini dan tiket untuk sejumlah tanggal sudah terjual habis dengan harga resmi, London menjadi salah satu kesempatan terakhir yang tersisa untuk menyaksikan The Next Level di Inggris Raya sebelum tur berlanjut ke daratan Eropa, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Australia. GOAL menyarankan Anda memeriksa ketersediaan tiket di StubHub sekarang agar tidak kehabisan.