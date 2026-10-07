Cara mendapatkan tiket Grand Prix Sao Paulo: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Formula 1 menuju Autódromo José Carlos Pace yang ikonik di Interlagos untuk Grand Prix São Paulo, salah satu seri paling mendebarkan dalam kalender balap. Dikenal dengan tata letaknya yang bergelombang, penonton yang penuh gairah, dan cuaca yang tak terduga, sirkuit ini secara konsisten menghadirkan aksi balap wheel-to-wheel yang luar biasa.

Jika Anda ingin menyaksikan langsung balapan kelas atas di Amerika Selatan, GOAL siap membantu Anda sepenuhnya. Di bawah ini adalah semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket sekarang juga.

Kapan Grand Prix São Paulo digelar?

Tanggal & Waktu Ajang Lokasi Tiket 6-8 November 2026 Formula 1 Grand Prix São Paulo 2026 Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brasil Tiket

Di mana membeli tiket Grand Prix São Paulo?

Penjual tiket resmi untuk ajang ini adalah platform Eventim Brazil bersama portal tiket resmi Formula 1.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Grand Prix São Paulo?

Alokasi tiket resmi di kanal penjualan utama dimulai dari $320 USD untuk tiket masuk umum tiga hari.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, dengan harga mulai dari $606 USD tergantung pada ketersediaan dan lokasi tempat duduk.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Grand Prix São Paulo

Digelar di Autódromo José Carlos Pace yang bersejarah, Grand Prix São Paulo berlangsung di sirkuit berlawanan arah jarum jam sepanjang 4,309 kilometer yang intens dengan 15 tikungan menantang seperti Senna S yang terkenal. Gerbang dibuka setiap hari pada pukul 08.00 waktu setempat, dan penggemar dapat dengan mudah mengakses arena melalui Line 9 Esmeralda menuju stasiun kereta Autódromo yang berada di dekat lokasi. Tribun di sekitar lintasan lurus utama dan Senna S menawarkan pemandangan utama untuk aksi salip-menyalip, dan meski alokasi resmi terutama dijual sebagai paket tiket masuk umum 3 hari mulai dari $320 USD, opsi satu hari kerap terdaftar di berbagai platform pasar sekunder.