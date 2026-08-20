Cara mendapatkan tiket Grand Prix Amerika Serikat 2026: tanggal, harga tiket, dan lainnya

Grand Prix Amerika Serikat kembali digelar di Circuit of the Americas (COTA) di Austin, Texas, pada 22-25 Oktober 2026, dengan hari keempat baru yang ditambahkan ke jadwal untuk pertama kalinya sejak balapan ini masuk kalender F1 pada 2012. Akhir pekan balapan tahun ini tidak lagi memakai format Sprint yang digunakan pada 2025 dan kembali ke struktur konvensional tiga sesi latihan, bersama deretan konser utama yang menampilkan Maroon 5, Post Malone, dan Alesso di Germania Insurance Amphitheater yang berada di sisi lintasan.

GOAL punya semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan perjalanan Anda, termasuk jadwal lengkap sesi, tempat tiket dijual, kisaran harga saat ini, dan cara mendapatkan opsi termurah.

Kapan Grand Prix Amerika Serikat 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Kam 22 Okt Grand Prix View (F1 Academy, pit lane walk, fan village) Circuit of the Americas, Austin Tiket Jum 23 Okt, 12.30 siang Latihan Bebas 1 Circuit of the Americas, Austin Tiket Jum 23 Okt, 16.00 Latihan Bebas 2 Circuit of the Americas, Austin Tiket Sab 24 Okt, 12.30 siang Latihan Bebas 3 Circuit of the Americas, Austin Tiket Sab 24 Okt, 16.00 Kualifikasi Circuit of the Americas, Austin Tiket Min 25 Okt, 15.00 Grand Prix Amerika Serikat (56 lap) Circuit of the Americas, Austin Tiket

Semua waktu adalah waktu lokal Austin, Central Time. Tidak ada sesi Sprint pada 2026, jadi jadwal hari Sabtu disusun mengelilingi satu sesi latihan dan kualifikasi, bukan balapan Sprint dan Sprint Qualifying.

Di mana membeli tiket Grand Prix Amerika Serikat 2026?

Tiket untuk balapan 2026 pertama-tama dijual melalui situs resmi Circuit of the Americas, yang menjadi tujuan utama untuk harga normal tiket satu hari, pass area General Admission tiga hari, dan kursi grandstand. Tiket sudah dijual sekarang, dan membeli langsung umumnya menjadi jalur termurah selama stok di kategori pilihan Anda masih tersedia.

Begitu sebuah sesi atau kategori kursi habis terjual secara resmi, atau jika Anda membeli lebih dekat ke pekan balapan, pasar sekunder menjadi tujuan berikutnya bagi kebanyakan fan. StubHub mencantumkan tiket untuk seluruh akhir pekan, termasuk hari balapan, kualifikasi, dan sesi latihan, dengan setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect milik platform tersebut, yang berarti tiket diperiksa validitasnya dan pembeli akan mendapat pengembalian dana jika acara dibatalkan dan tidak dijadwalkan ulang.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal membeli di pasar sekunder:

Harga mencerminkan permintaan, bukan harga normal, sehingga bisa lebih tinggi daripada harga awal box office, terutama untuk hari balapan dan grandstand yang lebih populer.

Daftar penjualan berasal dari fan dan broker yang menjual kembali tiket yang tidak lagi mereka butuhkan, yang bisa berguna untuk mendapatkan kursi di kategori yang sudah resmi habis terjual.

Ini adalah opsi yang sederhana bagi fan yang bepergian dari luar AS dan lebih memilih untuk tidak membuat akun terpisah di sistem tiket milik sirkuit.

Berapa harga tiket Grand Prix Amerika Serikat 2026?

Harga sangat bervariasi tergantung hari, jenis tiket, dan seberapa jauh hari pembelian dilakukan:

Tiket resmi termurah: hari Grand PrixView baru pada Kamis dimulai dari sekitar 20 dolar, memberi fan dengan anggaran terbatas cara untuk masuk ke sirkuit bahkan tanpa tiket untuk akhir pekan utama tiga hari.

Tiket satu hari: pass resmi satu hari untuk Jumat, Sabtu, atau Minggu dimulai dari sekitar 109 dolar, dengan tingkat harga satu hari lainnya lebih tinggi tergantung grandstand atau area menonton.

General Admission tiga hari: pass area standar Jumat hingga Minggu, yang memberi akses ke area berdiri dan bukit menonton di sekitar lintasan tanpa kursi yang dipesan, dimulai dari sekitar 250 dolar.

Pasar sekunder: tiket jual kembali di pasar terbuka saat ini dimulai dari sekitar 55 hingga 60 dolar untuk sesi termurah yang tersedia, dengan harga meningkat jauh di atas itu untuk hari balapan dan kursi grandstand premium.

Tips hemat: General Admission tetap menjadi cara dengan nilai terbaik untuk menikmati seluruh akhir pekan, dan hari Grand PrixView baru pada Kamis adalah tiket satuan termurah yang dijual untuk 2026. Membeli sedini mungkin, baik melalui situs resmi maupun di pasar sekunder, adalah cara paling pasti untuk menghindari membayar lebih mahal saat pekan balapan mendekat.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Grand Prix Amerika Serikat

Grand Prix Amerika Serikat kembali ke kalender Formula 1 di COTA pada 2012 setelah absen empat tahun dari olahraga ini di Amerika, dan sejak itu berkembang menjadi salah satu balapan dengan jumlah penonton terbesar di seluruh kalender, dengan edisi 2022 dilaporkan menarik 440.000 penggemar sepanjang tiga hari. Di luar balapan, Grand Prix ini dikenal karena program konser di sisi lintasan, dengan penampil utama besar tampil sepanjang akhir pekan di Germania Insurance Amphitheater, menjadikan acara ini sama seperti festival musik dan juga akhir pekan olahraga bermotor.

Untuk 2026, akhir pekan balapan diperluas menjadi empat hari untuk pertama kalinya, dengan hari Grand PrixView baru pada Kamis memberi fan kesempatan melihat lebih awal paddock, pit lane walk, dan aksi di lintasan dari F1 Academy, seri pendukung khusus perempuan. Acara utama kemudian berlangsung lewat sesi latihan hari Jumat, kualifikasi hari Sabtu, dan Grand Prix 56 lap pada hari Minggu, dijalankan tanpa format Sprint yang hadir pada edisi 2025.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Circuit of the Americas

Circuit of the Americas adalah sirkuit sepanjang 3.426 mil dengan 20 tikungan di Austin, Texas, yang dirancang oleh Hermann Tilke dan dibuka pada Oktober 2012 khusus untuk membawa Formula 1 kembali ke Amerika Serikat. Fitur paling terkenalnya adalah Tikungan 1, yang menanjak setinggi 133 kaki sebelum menurun ke rangkaian tikungan cepat dan mengalir yang terinspirasi oleh sirkuit termasuk Silverstone dan Hockenheim. Lintasan ini berjalan berlawanan arah jarum jam, salah satu dari hanya segelintir sirkuit di kalender F1 saat ini, yang menambah tantangan fisik ekstra bagi pembalap yang terbiasa melaju dengan arah sebaliknya di sebagian besar sirkuit.

Menara observasi sirkuit setinggi 251 kaki adalah landmark venue yang paling mudah dikenali, menawarkan pemandangan panorama lintasan dan cakrawala Austin dari platform yang dapat dicapai dengan lift atau tangga 419 anak tangga. Main Grandstand menampung sekitar 9.000 fan di tribun bawah, loge boxes, dan suites, sementara area sirkuit yang lebih luas, termasuk bukit General Admission dan Grand Plaza, dapat menampung kerumunan hingga 120.000 orang pada hari balapan. Dengan format empat hari yang baru, susunan konser yang padat, dan perebutan gelar yang masih harus ditentukan, balapan tahun ini tampaknya akan menjadi salah satu akhir pekan paling menonjol di kalender 2026, jadi cek ketersediaan tiket sekarang untuk mengamankan tempat Anda di COTA.