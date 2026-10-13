Grand Prix Amerika Serikat kembali digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, pada 22-25 Oktober 2026. Untuk pertama kalinya sejak balapan ini masuk kalender F1 pada 2012, satu hari tambahan masuk dalam jadwal. Akhir pekan balapan tahun ini tidak menggunakan format Sprint seperti pada 2025 dan kembali ke format konvensional dengan tiga sesi latihan. Maroon 5, Post Malone, dan Alesso juga akan menjadi penampil utama dalam rangkaian konser di Germania Insurance Amphitheater, yang berada di sisi sirkuit.

GOAL menyediakan semua informasi yang Anda perlukan untuk merencanakan perjalanan, termasuk jadwal lengkap setiap sesi, tempat membeli tiket, kisaran harga saat ini, dan cara mendapatkan tiket termurah.

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Kapan Grand Prix Amerika Serikat 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Kamis, 22 Okt Grand Prix View (F1 Academy, kunjungan ke jalur pit, area penggemar) Circuit of the Americas, Austin Tiket Jumat, 23 Okt, 12.30 Latihan bebas 1 Circuit of the Americas, Austin Tiket Jumat, 23 Okt, 16.00 Latihan bebas 2 Circuit of the Americas, Austin Tiket Sabtu, 24 Okt, 12.30 Latihan bebas 3 Circuit of the Americas, Austin Tiket Sabtu, 24 Okt, 16.00 Kualifikasi Circuit of the Americas, Austin Tiket Minggu, 25 Okt, 15.00 Grand Prix Amerika Serikat (56 putaran) Circuit of the Americas, Austin Tiket

Semua waktu mengikuti waktu setempat di Austin, yakni Waktu Tengah. Tidak ada sesi Sprint pada 2026, sehingga jadwal Sabtu terdiri dari satu sesi latihan dan satu sesi kualifikasi, bukan balapan Sprint dan Kualifikasi Sprint.

Di mana membeli tiket Grand Prix Amerika Serikat 2026?

Tiket balapan 2026 pertama-tama dijual melalui situs resmi Circuit of the Americas. Di sana, Anda dapat membeli tiket satu hari, tiket General Admission untuk akses ke area sirkuit selama tiga hari, dan kursi tribune dengan harga resmi. Tiket sudah tersedia, dan membeli langsung umumnya menjadi pilihan termurah selama kategori yang Anda inginkan masih tersedia.

Jika tiket untuk suatu sesi atau kategori tempat duduk habis di penjualan resmi, atau jika Anda baru membeli mendekati pekan balapan, pasar penjualan kembali biasanya menjadi pilihan berikutnya bagi sebagian besar penggemar. StubHub menawarkan tiket untuk seluruh akhir pekan, termasuk hari balapan, kualifikasi, dan sesi latihan. Setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect dari platform tersebut, yang berarti keabsahan tiket diperiksa dan pembeli mendapat pengembalian dana jika acara dibatalkan tanpa dijadwalkan ulang.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembelian di pasar penjualan kembali:

Harga mengikuti permintaan, bukan harga resmi, sehingga bisa lebih tinggi daripada harga awal di loket, terutama untuk hari balapan dan tribune yang lebih diminati.

Tiket ditawarkan oleh penggemar dan perantara yang menjual kembali tiket yang tidak lagi mereka perlukan. Ini bisa membantu Anda mendapatkan kursi dalam kategori yang sudah habis di penjualan resmi.

Ini merupakan pilihan praktis bagi penggemar yang datang dari luar AS dan tidak ingin membuat akun terpisah pada sistem penjualan tiket milik sirkuit.

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Berapa harga tiket Grand Prix Amerika Serikat 2026?

Harga sangat bervariasi menurut hari, jenis tiket, dan seberapa jauh sebelum acara Anda membelinya:

Tiket resmi termurah: tiket untuk hari Grand PrixView yang baru pada Kamis mulai sekitar US$20. Ini memberi penggemar dengan anggaran terbatas kesempatan masuk ke sirkuit meski tidak memiliki tiket untuk tiga hari utama akhir pekan.

Tiket satu hari: tiket resmi untuk Jumat, Sabtu, atau Minggu mulai sekitar US$109. Kategori tiket satu hari lainnya lebih mahal, bergantung pada tribune atau area menonton.

General Admission tiga hari: tiket standar untuk akses ke area sirkuit dari Jumat hingga Minggu, termasuk area menonton sambil berdiri dan di bukit tanpa kursi yang dipesan, mulai sekitar US$250.

Pasar penjualan kembali: tiket yang dijual kembali di pasar terbuka saat ini mulai sekitar US$55 hingga US$60 untuk sesi termurah yang masih tersedia. Harga tiket hari balapan dan kursi tribune premium jauh lebih tinggi.

Tips berhemat: General Admission tetap menjadi pilihan paling sepadan untuk menikmati seluruh akhir pekan, sementara hari Grand PrixView yang baru pada Kamis menawarkan tiket satu hari termurah yang dijual untuk 2026. Membeli sedini mungkin, baik melalui situs resmi maupun pasar penjualan kembali, adalah cara paling pasti untuk menghindari harga yang lebih tinggi saat pekan balapan mendekat.

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Semua yang perlu diketahui tentang Grand Prix Amerika Serikat

Grand Prix Amerika Serikat kembali ke kalender Formula 1 di COTA pada 2012 setelah olahraga ini absen selama empat tahun dari Amerika. Sejak itu, balapan tersebut berkembang menjadi salah satu yang paling banyak dihadiri dalam kalender, dengan edisi 2022 dilaporkan menarik 440.000 penggemar selama tiga hari. Selain balapan, Grand Prix ini dikenal dengan rangkaian konser di sisi sirkuit. Para penampil utama tampil sepanjang akhir pekan di Germania Insurance Amphitheater, menjadikan acara ini sekaligus festival musik dan akhir pekan balap motor.

Pada 2026, akhir pekan balapan untuk pertama kalinya diperluas menjadi empat hari. Hari Grand PrixView yang baru pada Kamis memberi penggemar kesempatan lebih awal untuk melihat paddock, mengunjungi jalur pit, dan menyaksikan aksi F1 Academy di lintasan. F1 Academy merupakan seri pendukung khusus pembalap perempuan. Acara utama kemudian berlanjut dengan sesi latihan pada Jumat, kualifikasi pada Sabtu, dan Grand Prix sepanjang 56 putaran pada Minggu, tanpa format Sprint yang digunakan pada edisi 2025.

Semua yang perlu diketahui tentang Circuit of the Americas

Circuit of the Americas adalah sirkuit sepanjang sekitar 5,51 km dengan 20 tikungan di Austin, Texas. Dirancang oleh Hermann Tilke dan dibuka pada Oktober 2012, sirkuit ini dibangun khusus untuk membawa Formula 1 kembali ke Amerika Serikat. Bagian paling terkenalnya adalah Tikungan 1, yang menanjak sekitar 40,5 meter sebelum menurun menuju rangkaian tikungan cepat yang terinspirasi oleh sejumlah sirkuit, termasuk Silverstone dan Hockenheim. Lintasan ini dilalui berlawanan arah jarum jam, salah satu dari sedikit sirkuit dengan arah demikian dalam kalender F1 saat ini. Hal itu menambah tantangan fisik bagi pembalap yang terbiasa melaju ke arah sebaliknya di sebagian besar sirkuit.

Menara observasi sirkuit setinggi sekitar 76,5 meter merupakan penanda lokasi yang paling mudah dikenali. Dari anjungan yang dapat dicapai dengan lift atau tangga sebanyak 419 anak tangga, pengunjung bisa menikmati pemandangan menyeluruh atas lintasan dan cakrawala Austin. Main Grandstand menampung sekitar 9.000 penggemar di tribun bawah, boks loge, dan suite. Sementara itu, seluruh area sirkuit, termasuk bukit General Admission dan Grand Plaza, dapat menampung hingga 120.000 penonton pada hari balapan. Dengan format baru selama empat hari, deretan penampil konser ternama, dan perebutan gelar yang masih belum ditentukan, balapan tahun ini berpotensi menjadi salah satu akhir pekan paling menonjol dalam kalender 2026. Jadi, periksa ketersediaan tiket sekarang untuk memastikan tempat Anda di COTA.