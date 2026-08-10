Cara mendapatkan tiket Celtic 2026/27: Harga, Rangers vs Celtic & informasi tiket musiman

Celtic sedang berada dalam periode paling dominan dalam sejarah mereka, setelah menjadi juara Skotlandia dalam 14 dari 15 musim terakhir.

Mereka secara resmi melampaui rival sekota sekaligus musuh bebuyutan di Old Firm, Rangers, dalam daftar peraih gelar Liga Skotlandia sepanjang masa ketika merebut mahkota liga ke-56 yang memecahkan rekor pada musim lalu, yang juga menjadi musim kelima secara beruntun mereka memuncaki klasemen Premiership. Itu juga merupakan keberhasilan Scottish Premiership kelima bagi Brendan Rodgers, yang saat ini sedang menjalani periode keduanya di klub Glasgow tersebut. Celtic finis di posisi pertama pada setiap musim penuh saat Rodgers menangani klub di Celtic Park.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda mungkin bisa datang ke Celtic Park pada suatu waktu dalam beberapa bulan ke depan.

Jadwal pertandingan Celtic 2026/27 mendatang

Bagaimana cara membeli tiket Celtic?

Jalur standar untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler adalah melalui portal eTicketing resmi Celtic di eticketing.co.uk/celtic.

Anda tidak memerlukan keanggotaan berbayar untuk mendaftar, tetapi Anda perlu membuat Akun Digital Celtic FC gratis. Tiket penjualan umum untuk pertandingan liga domestik biasanya mulai tersedia beberapa pekan sebelum kick-off. Karena permintaan di Paradise sangat tinggi, alokasi standar untuk laga-laga populer sering kali habis dalam hitungan menit.

Celtic memang menjalankan sistem ballot tiket, tetapi hampir sepenuhnya dibatasi untuk pemegang tiket musiman:

Ballot Home Cup Ticket Scheme (HCTS): Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi di luar cakupan standar tiket musiman, seperti semifinal dan final Piala Skotlandia di Hampden Park atau alokasi tandang Eropa yang sangat terbatas, tiket dibagikan melalui ballot internal di antara pemegang tiket musiman yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam HCTS.

Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi di luar cakupan standar tiket musiman, seperti semifinal dan final Piala Skotlandia di Hampden Park atau alokasi tandang Eropa yang sangat terbatas, tiket dibagikan melalui ballot internal di antara pemegang tiket musiman yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam HCTS. Pertandingan Penjualan Umum: Tidak ada ballot publik untuk laga kandang standar Scottish Premiership. Alokasi penjualan umum tersedia murni berdasarkan siapa cepat dia dapat melalui portal eTicketing.

Ketika pertandingan sold out di loket resmi, suporter yang mencari tiket pada saat-saat terakhir dapat mengandalkan marketplace tiket sekunder. Periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tempat Anda membeli untuk memastikan keamanan tiket.

Berapa harga tiket Celtic?

Tiket resmi penjualan umum mulai dari £22 untuk dewasa dan £9 untuk anak-anak, dengan tarif konsesi yang lebih rendah tersedia untuk lansia, pelajar, dan dewasa muda.

Harga bervariasi tergantung posisi tempat duduk di stadion dan klasifikasi pertandingan:

Lokasi Tribun: Kursi di belakang gawang di West Stand dan Lisbon Lions Stand adalah yang paling ramah anggaran. Posisi di Main Stand (Jock Stein Stand) memiliki harga premium.

Kursi di belakang gawang di West Stand dan Lisbon Lions Stand adalah yang paling ramah anggaran. Posisi di Main Stand (Jock Stein Stand) memiliki harga premium. Kategori Pertandingan: Laga liga domestik standar memiliki harga dasar, sedangkan pertandingan besar, seperti malam kompetisi Eropa atau derby Old Firm, berada pada tingkat harga tiket yang lebih tinggi.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Celtic 2026/27?

Tiket musiman untuk kampanye 2026/27 sudah habis terjual sepenuhnya. Memiliki tiket musiman adalah satu-satunya cara yang terjamin untuk mendapatkan kursi di setiap pertandingan domestik, dengan Celtic membatasi penjualan tiket musiman di kisaran 52.000 hingga 53.000 kursi untuk menyisakan ruang bagi penjualan umum dan suporter tim tamu.

Permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mendorong tingkat perpanjangan tahunan ke angka luar biasa, yakni 98% hingga 99%. Karena sangat sedikit kursi yang tersedia setiap musim panas, daftar tunggu resmi tetap ditutup. Untuk musim 2026/27, harga perpanjangan tiket musiman dewasa dimulai dari £626.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Celtic?

Dengan sejarah kaya dalam sepakbola Skotlandia dan daya tarik malam-malam Eropa reguler berkat kesuksesan domestik mereka yang berkelanjutan, tidak ada kekurangan tiket hospitality di Celtic Park.

Jika Anda mencari paket premium tertentu yang tersedia, lihat:

Club 67

Tersedia mulai dari £105 per orang dengan manfaat berikut:

Akses ke Club 67 Hospitality di Kerrydale Suite, tempat makanan dan minuman dapat dibeli

Hiburan langsung

Camilan saat jeda babak, teh, dan kopi

Program pertandingan

Kursi empuk untuk menyaksikan pertandingan

Akses lounge setelah pertandingan dengan minuman yang tersedia untuk dibeli

Number 7

Tersedia mulai dari £300 & PPN per orang dengan manfaat berikut:

Resepsi sampanye

Hidangan 4 menu dengan anggur

Camilan saat jeda babak, teh, dan kopi

Kursi eksekutif empuk untuk menyaksikan pertandingan

Bar gratis sebelum dan sesudah pertandingan

Hadiah hari pertandingan

Program pertandingan

Anda dapat mengamankan tempat dengan paket premium di Celtic Park dengan mengirim email ke klub melalui situs web mereka.

Tempat menginap di sekitar Celtic Park

Jika Anda bepergian ke Glasgow untuk menonton pertandingan Celtic di Celtic Park, Anda dapat melihat tempat-tempat menginap di dekat stadion. Peta interaktif di bawah ini menunjukkan apa yang tersedia dalam jarak dekat dari stadion, meskipun sistem transportasi umum kota akan menyediakan opsi perjalanan yang mudah jika Anda menginap lebih jauh.

Sejarah Celtic Park

Celtic Park, yang juga dikenal secara kurang formal sebagai Parkhead atau ‘Paradise’ oleh para suporter, terletak di area Parkhead di East End, Glasgow. Ini adalah stadion khusus sepakbola terbesar di Skotlandia dengan kapasitas lebih dari 60.000. Secara nasional, hanya Murrayfield Stadium di Edinburgh, markas tim nasional rugby union Skotlandia, yang memiliki kapasitas lebih besar. Celtic FC pindah ke lokasi Celtic Park saat ini pada 1892, lima tahun setelah klub itu didirikan.

Pembangunan ulang pada 1990-an membawa stadion ke bentuknya saat ini, meski satu bagian safe standing diperkenalkan pada 2016. Tim nasional Skotlandia telah bermain hampir dua lusin kali di stadion ini sepanjang keberadaannya, sementara konser dari The Who, Prince, dan U2 juga pernah digelar di venue tersebut. Sebelumnya stadion ini juga menjadi tuan rumah ajang speedway, meski itu sudah lama dihentikan.