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UEFA Nations League A
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epet Arena
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Cara mendapatkan tiket Ceko vs Spanyol: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
Czechia
Spain

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pemesanan tiket untuk laga seru UEFA Nations League di Praha

Setelah promosi ke UEFA Nations League A usai kampanye yang sangat sukses pada edisi 2024/25, Ceko akan berusaha mempertahankan posisi tinggi mereka di antara negara-negara sepakbola terbesar di Eropa. Anda bisa memesan tiket untuk pertandingan Ceko yang akan datang hari ini.

Setelah empat pertandingan pembuka fase liga melawan Kroasia, Inggris (dua kali) dan Spanyol pada September/Oktober, mereka menutup kampanye Grup 3 dengan laga melawan Spanyol (kandang) dan Kroasia (tandang). Yang pertama dari dua laga itu melawan Spanyol akan berlangsung di Stadion Letná, Praha, pada Kamis, 12 November.

Stadion Letná telah menjadi tuan rumah 50 pertandingan resmi Ceko sejak federasi independen didirikan pada 1993, dan negara tuan rumah tidak pernah kalah dalam pertandingan kompetitif di sana, meski mereka telah menelan 12 kekalahan dalam laga persahabatan.

Mampukah Ceko tampil menjawab tantangan melawan pemegang gelar Piala Dunia? GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket UEFA Nations League Ceko vs Spanyol saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan UEFA Nations League Ceko vs Spanyol digelar?

Ceko vs Spanyol akan berlangsung di Stadion Letná, Praha, pada Kamis, 12 November, dengan jadwal kick-off pukul 20.45 CET.

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UEFA Nations League A - Pekan 5
epet Arena

Cara membeli tiket UEFA Nations League Ceko vs Spanyol

Penjualan tiket resmi utama diproses langsung melalui portal utama Football Association of the Czech Republic (FAČR), yang biasanya di-host melalui Ticketportal Czech Republic atau Ticketstream. Secara umum, FAČR mulai menjual tiket pertandingan sekitar 4-6 pekan sebelum kick-off.

Jika ingin mengamankan kursi pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin – setiap pembelian StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket UEFA Nations League Ceko vs Spanyol?

Football Association of the Czech Republic membagi struktur harga ke dalam tiga tingkat tempat duduk standar (ditampilkan di bawah), dengan harga resmi biasanya mulai dari sekitar 490 CZK-1.500+ CZK (sekitar €20-€60+)

  • Kategori 3 (Di belakang gawang): Opsi paling terjangkau, umumnya berada di tribune Selatan atau Utara. Di area ini pula para suporter kandang yang aktif (Czech Republic Supporters Seats) secara historis ditempatkan.
  • Kategori 2 (Sudut & sektor sisi atas): Harga tingkat menengah yang menawarkan keseimbangan antara biaya dan visibilitas lapangan.
  • Kategori 1 (Sisi panjang / tribune utama premium): Tiket standar dengan harga tertinggi, berada di sepanjang garis samping utama dengan pandangan optimal tanpa halangan ke bangku cadangan dan garis tengah lapangan.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Letná

Stadion Letná, yang saat ini secara resmi dikenal sebagai epet ARENA karena alasan sponsor, adalah markas legendaris klub Liga Pertama Ceko, AC Sparta Prague, dan salah satu pilar utama sepakbola Ceko secara umum.

Terletak di distrik Letná yang indah dengan pemandangan ke pusat Praha, stadion ikonik ini telah menjadi tuan rumah lebih dari satu abad drama olahraga yang tak terlupakan, serta pertemuan politik besar. Stadion ini menampung sekitar 18.887 penonton, menjadikannya arena yang ringkas tetapi sangat bising.

Momen-momen berkesan di Stadion Letná

  • Revolusi Beludru (1989): Di luar olahraga, Letná memainkan peran besar dalam sejarah Eropa. Selama 'Revolusi Beludru' anti-komunis, stadion membuka area sirkulasinya sebagai tribun literal untuk Letná Plain yang berdekatan, tempat lebih dari 800.000 demonstran berkumpul untuk menuntut demokrasi.
  • Keajaiban kualifikasi Euro 1996 (1995): Stadion yang baru dimodernisasi ini menjadi tuan rumah tim nasional Republik Ceko yang baru dibentuk. Kemenangan bersejarah di kualifikasi melawan Belanda dan Norwegia di Letná memicu laju legendaris Ceko ke final Euro 1996.
  • Malam kejayaan Liga Champions: Sebagai markas era legendaris 'Iron Sparta', Letná pernah menjadi tuan rumah tim-tim raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, dan Arsenal. Struktur tertutupnya yang unik terkenal memerangkap suara, menjadikannya venue yang mengintimidasi bagi klub-klub Eropa yang bertandang.

Tema hitam & dinding sejarah: Jika Anda mengikuti tur resmi klub, Anda akan melihat tema interior hitam yang elegan, yang merupakan penghormatan sengaja kepada warna jersey asli Sparta Prague, sebelum mereka mengadopsi merah tua khas mereka.

Pertandingan UEFA Nations League Ceko vs Spanyol: Semua yang perlu Anda ketahui

Ceko vs Spanyol: Performa terkini

Peringkat FIFA: Ceko (#48) vs Spanyol (#1)
Meski meraih kemenangan dramatis di play-off Piala Dunia atas Republik Irlandia dan Denmark, keduanya lewat adu penalti, Ceko gagal tampil meyakinkan di Piala Dunia FIFA. Mereka kalah dari Korea Selatan dan Meksiko, serta bermain imbang melawan Afrika Selatan pada fase grup turnamen.

Spanyol menjadi pahlawan global pada musim panas lalu, setelah mengangkat trofi Piala Dunia di Amerika Utara. Setelah membuka turnamen dengan hasil imbang 0-0 yang lambat melawan Cabo Verde, mereka kemudian memenangi tujuh pertandingan beruntun, dengan hanya kebobolan satu gol.

CZE

CZE - Performa

KOS
M2-1
GTM
M3-1
KOR
K2-1
RSA
S1-1
MEX
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ESP

ESP - Performa

AUT
M3-0
POR
M0-1
BEL
M2-1
FRA
M0-2
ARG
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Ceko vs Spanyol: Rekor pertemuan terkini

Spanyol memiliki rekor head-to-head yang dominan atas Ceko, tetap tidak terkalahkan dalam tujuh pertemuan sebelumnya, dengan lima kemenangan dan dua hasil imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Juni 2022 di UEFA Nations League. Spanyol memenangi laga itu 2-0 di Estadio La Rosaleda, Málaga, lewat gol Carlos Soler dan Pablo Sarabia.

Head to Head

CzechiaSeriSpain
0
1
4
UEFA Nations League A
Spain badge
Spain
ESP
2
Czechia badge
Czechia
CZE
0
FT
UEFA Nations League A
Czechia badge
Czechia
CZE
2
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
European Championship
Spain badge
Spain
ESP
1
Czechia badge
Czechia
CZE
0
FT
European Championship Qualification
Czechia badge
Czechia
CZE
0
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
European Championship Qualification
Spain badge
Spain
ESP
2
Czechia badge
Czechia
CZE
1
FT
3Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Grp. 3

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
CroatiaCroatiaCRO
00000000
2
CzechiaCzechiaCZE
00000000
3
EnglandEnglandENG
00000000
4
SpainSpainESP
00000000
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi


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