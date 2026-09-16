Setelah promosi ke UEFA Nations League A usai kampanye yang sangat sukses pada edisi 2024/25, Ceko akan berusaha mempertahankan posisi tinggi mereka di antara negara-negara sepakbola terbesar di Eropa. Anda bisa memesan tiket untuk pertandingan Ceko yang akan datang hari ini.



Setelah empat pertandingan pembuka fase liga melawan Kroasia, Inggris (dua kali) dan Spanyol pada September/Oktober, mereka menutup kampanye Grup 3 dengan laga melawan Spanyol (kandang) dan Kroasia (tandang). Yang pertama dari dua laga itu melawan Spanyol akan berlangsung di Stadion Letná, Praha, pada Kamis, 12 November.

Stadion Letná telah menjadi tuan rumah 50 pertandingan resmi Ceko sejak federasi independen didirikan pada 1993, dan negara tuan rumah tidak pernah kalah dalam pertandingan kompetitif di sana, meski mereka telah menelan 12 kekalahan dalam laga persahabatan.

Mampukah Ceko tampil menjawab tantangan melawan pemegang gelar Piala Dunia? GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket UEFA Nations League Ceko vs Spanyol saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan UEFA Nations League Ceko vs Spanyol digelar?

Ceko vs Spanyol akan berlangsung di Stadion Letná, Praha, pada Kamis, 12 November, dengan jadwal kick-off pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 epet Arena

Cara membeli tiket UEFA Nations League Ceko vs Spanyol

Penjualan tiket resmi utama diproses langsung melalui portal utama Football Association of the Czech Republic (FAČR), yang biasanya di-host melalui Ticketportal Czech Republic atau Ticketstream. Secara umum, FAČR mulai menjual tiket pertandingan sekitar 4-6 pekan sebelum kick-off.

Jika ingin mengamankan kursi pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin – setiap pembelian StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket UEFA Nations League Ceko vs Spanyol?

Football Association of the Czech Republic membagi struktur harga ke dalam tiga tingkat tempat duduk standar (ditampilkan di bawah), dengan harga resmi biasanya mulai dari sekitar 490 CZK-1.500+ CZK (sekitar €20-€60+)

Kategori 3 (Di belakang gawang) : Opsi paling terjangkau, umumnya berada di tribune Selatan atau Utara. Di area ini pula para suporter kandang yang aktif (Czech Republic Supporters Seats) secara historis ditempatkan.

Kategori 2 (Sudut & sektor sisi atas) : Harga tingkat menengah yang menawarkan keseimbangan antara biaya dan visibilitas lapangan.

Kategori 1 (Sisi panjang / tribune utama premium) : Tiket standar dengan harga tertinggi, berada di sepanjang garis samping utama dengan pandangan optimal tanpa halangan ke bangku cadangan dan garis tengah lapangan.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Letná

Stadion Letná, yang saat ini secara resmi dikenal sebagai epet ARENA karena alasan sponsor, adalah markas legendaris klub Liga Pertama Ceko, AC Sparta Prague, dan salah satu pilar utama sepakbola Ceko secara umum.

Terletak di distrik Letná yang indah dengan pemandangan ke pusat Praha, stadion ikonik ini telah menjadi tuan rumah lebih dari satu abad drama olahraga yang tak terlupakan, serta pertemuan politik besar. Stadion ini menampung sekitar 18.887 penonton, menjadikannya arena yang ringkas tetapi sangat bising.

Momen-momen berkesan di Stadion Letná

Revolusi Beludru (1989) : Di luar olahraga, Letná memainkan peran besar dalam sejarah Eropa. Selama 'Revolusi Beludru' anti-komunis, stadion membuka area sirkulasinya sebagai tribun literal untuk Letná Plain yang berdekatan, tempat lebih dari 800.000 demonstran berkumpul untuk menuntut demokrasi.

Keajaiban kualifikasi Euro 1996 (1995) : Stadion yang baru dimodernisasi ini menjadi tuan rumah tim nasional Republik Ceko yang baru dibentuk. Kemenangan bersejarah di kualifikasi melawan Belanda dan Norwegia di Letná memicu laju legendaris Ceko ke final Euro 1996.

Malam kejayaan Liga Champions : Sebagai markas era legendaris 'Iron Sparta', Letná pernah menjadi tuan rumah tim-tim raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, dan Arsenal. Struktur tertutupnya yang unik terkenal memerangkap suara, menjadikannya venue yang mengintimidasi bagi klub-klub Eropa yang bertandang.

Tema hitam & dinding sejarah: Jika Anda mengikuti tur resmi klub, Anda akan melihat tema interior hitam yang elegan, yang merupakan penghormatan sengaja kepada warna jersey asli Sparta Prague, sebelum mereka mengadopsi merah tua khas mereka.

Pertandingan UEFA Nations League Ceko vs Spanyol: Semua yang perlu Anda ketahui

Ceko vs Spanyol: Performa terkini

Peringkat FIFA: Ceko (#48) vs Spanyol (#1)

Meski meraih kemenangan dramatis di play-off Piala Dunia atas Republik Irlandia dan Denmark, keduanya lewat adu penalti, Ceko gagal tampil meyakinkan di Piala Dunia FIFA. Mereka kalah dari Korea Selatan dan Meksiko, serta bermain imbang melawan Afrika Selatan pada fase grup turnamen.

Spanyol menjadi pahlawan global pada musim panas lalu, setelah mengangkat trofi Piala Dunia di Amerika Utara. Setelah membuka turnamen dengan hasil imbang 0-0 yang lambat melawan Cabo Verde, mereka kemudian memenangi tujuh pertandingan beruntun, dengan hanya kebobolan satu gol.

Ceko vs Spanyol: Rekor pertemuan terkini

Spanyol memiliki rekor head-to-head yang dominan atas Ceko, tetap tidak terkalahkan dalam tujuh pertemuan sebelumnya, dengan lima kemenangan dan dua hasil imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Juni 2022 di UEFA Nations League. Spanyol memenangi laga itu 2-0 di Estadio La Rosaleda, Málaga, lewat gol Carlos Soler dan Pablo Sarabia.

Grp. 3 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Croatia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Czechia CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 England ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Spain ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



