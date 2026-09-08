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UEFA Nations League A
team-logoCzechia
Fortuna Arena
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Cara mendapatkan tiket Ceko vs Kroasia: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Croatia

Ceko menghadapi Kroasia di UEFA Nations League A. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Republik Ceko membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di kandang melawan Kroasia, mengawali jadwal berat League A, Grup A3 yang juga melibatkan Inggris dan juara dunia Spanyol. Kedua tim akan bertemu lagi pada leg kedua di Osijek pada November, memberi fans dua kesempatan untuk menyaksikan duel ini sepanjang kampanye.

Kroasia datang sebagai salah satu tim yang paling konsisten berbahaya di grup ini, dibangun di sekitar inti pemain internasional berpengalaman, sementara Republik Ceko akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri di depan pendukung mereka di Praha.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Republik Ceko vs Kroasia saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Czechia vs Kroasia di UEFA Nations League A?

Czechia vs Kroasia akan berlangsung di Fortuna Arena, Praha, pada 26 September 2026, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi.

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UEFA Nations League A - Pekan 1
Fortuna Arena

Di mana membeli tiket Republik Ceko vs Kroasia?

Tiket untuk laga di Praha pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi Asosiasi Sepakbola Ceko, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota federasi sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Kanal resmi Federasi Sepakbola Kroasia (HNS) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Osijek.

Ticombo adalah pilihan yang tepat jika daftar di situs resmi sudah habis terjual. Platform itu menampilkan beragam opsi tempat duduk untuk laga pembuka di Fortuna Arena, Praha, serta daftar untuk leg kedua di Opus Arena, Osijek, pada November.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembelian tiket untuk duel ini:

  • Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan
  • Daftar terverifikasi – Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis
  • Tiket tandang – alokasi Osijek untuk fans Republik Ceko yang bepergian ditangani melalui kanal HNS dan bisa terbatas
  • Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan yang tepat jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Dengan kedua negara memburu poin di grup yang kompetitif, pemesanan lebih awal disarankan untuk kedua leg, khususnya laga pembuka di Praha.

Berapa harga tiket Republik Ceko vs Kroasia?

Harga resmi untuk leg di Praha ditetapkan melalui kanal penjualan tiket Asosiasi Sepakbola Ceko, dengan pilihan penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi HNS berlaku untuk leg Osijek dengan cara yang sama.

Ticombo adalah pilihan yang tepat jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut gambaran kasar soal yang bisa Anda harapkan di sana:

  • Kursi termurah (Praha): mulai sekitar €40 hingga €50, biasanya di tier atas di belakang gawang di Fortuna Arena
  • Kursi kelas menengah (Praha): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi
  • Leg kedua di Osijek: secara umum lebih terjangkau pada harga nominal dibandingkan laga pembuka di Praha, meski ketersediaan bisa makin ketat saat pertandingan mendekat

Seperti halnya pertandingan internasional mana pun di grup yang kompetitif, harga bisa berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat biasanya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Czechia vs Kroasia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Czechia vs Kroasia

Czechia memasuki pertandingan ini dengan dua kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka, ditambah satu hasil imbang. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 0-3 dari Meksiko di Piala Dunia pada Juni. Sebelumnya di turnamen itu, mereka bermain imbang 1-1 dengan Afrika Selatan dan kalah 2-1 dari Korea Selatan, meski mereka memenangi kedua laga persahabatan praturnamen, 3-1 melawan Guatemala dan 2-1 atas Kosovo. Dalam lima pertandingan itu, Czechia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan.

Lima laga terakhir Kroasia menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Mereka mengalahkan Ghana 2-1 dan Panama 1-0 pada fase grup, tetapi menelan kekalahan 4-2 dari Inggris. Kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan melengkapi rangkaian itu. Kroasia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan dalam lima pertandingan tersebut.

CZE

CZE - Performa

KOS
M2-1
GTM
M3-1
KOR
K2-1
RSA
S1-1
MEX
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CRO

CRO - Performa

SVN
M2-1
ENG
K4-2
PAN
M0-1
GHA
M2-1
POR
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Czechia vs Kroasia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Oktober 2025, ketika mereka bermain imbang 0-0 dalam kualifikasi Piala Dunia di Praha. Sebelumnya, Kroasia menang 5-1 di kandang pada pertandingan kualifikasi Juni 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, catatannya mencakup dua hasil imbang, satu kemenangan Kroasia, dan hasil yang membentang hingga kemenangan 4-2 Kroasia dalam laga persahabatan pada 2011, dengan total 15 gol tercipta dari lima pertemuan tersebut.

Head to Head

CzechiaSeriCroatia
0
3
2
World Cup Qualification UEFA
Czechia badge
Czechia
CZE
0
Croatia badge
Croatia
CRO
0
FT
World Cup Qualification UEFA
Croatia badge
Croatia
CRO
5
Czechia badge
Czechia
CZE
1
FT
European Championship
Croatia badge
Croatia
CRO
1
Czechia badge
Czechia
CZE
1
FT
European Championship
Czechia badge
Czechia
CZE
2
Croatia badge
Croatia
CRO
2
FT
Friendlies
Croatia badge
Croatia
CRO
4
Czechia badge
Czechia
CZE
2
FT
6Gol yang Dicetak12
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Czechia vs Kroasia

Di Grup 3 UEFA Nations League, Kroasia saat ini berada di posisi pertama, dengan Czechia menempati posisi kedua menjelang laga pembuka ini.

Grp. 3

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
CroatiaCroatiaCRO
00000000
2
CzechiaCzechiaCZE
00000000
3
EnglandEnglandENG
00000000
4
SpainSpainESP
00000000
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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