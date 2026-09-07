Cara mendapatkan tiket Ceko vs Inggris: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Inggris akan menghadapi Czechia dua kali dalam rentang dua pekan sebagai bagian dari kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka, dengan tim asuhan Thomas Tuchel bertandang ke Praha sebelum menjamu laga balasan di Wembley. Kedua pertandingan ini menjadi bagian dari jadwal berat Liga A, Grup A3 yang juga dihuni Spanyol dan Kroasia, dan duel ganda ini bisa terbukti krusial dalam menentukan jalannya grup pada akhirnya.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Czechia vs Inggris, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Republik Ceko vs Inggris di UEFA Nations League A?

Czechia vs Inggris akan kick-off pada pukul 20.45 waktu setempat pada Selasa, 29 September 2026, di Fortuna Arena, Praha.

UEFA Nations League A - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Fortuna Arena

Di mana membeli tiket Czechia vs Inggris?

Cara paling andal untuk mendapatkan tiket bagi kedua pertandingan adalah melalui StubHub. Sebagai salah satu marketplace tiket terbesar di dunia, StubHub mencantumkan berbagai pilihan tempat duduk untuk laga di Wembley pada Oktober, serta listing bagi suporter yang bepergian ke Praha untuk laga tandang pada September.

Berikut alasan mengapa StubHub layak dicek untuk duel ganda ini:

Akses di luar alokasi resmi - berguna setelah anggota England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang terafiliasi dengan FA mendapatkan bagian mereka untuk pertandingan di Wembley

Transfer yang terjamin - setiap pembelian didukung program FanProtect dari StubHub, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Tidak memerlukan keanggotaan - untuk laga tandang di Praha, StubHub menawarkan jalur yang andal untuk mendapatkan tempat duduk tanpa perlu keanggotaan klub atau federasi

Pilihan kursi yang luas - dari kursi di tier atas di belakang gawang di Wembley hingga tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan

Opsi hospitality - kursi empuk dan akses lounge tersedia untuk pertandingan di Wembley bagi fan yang menginginkan pengalaman lebih premium

Karena ini menjadi satu dari empat pertandingan yang dimainkan Inggris dalam rentang dua pekan, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua laga, khususnya pertandingan kandang di Wembley.

Berapa harga tiket Czechia vs Inggris?

Harga untuk kedua pertandingan bervariasi tergantung lokasi kursi dan seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan. Berikut panduan kasar mengenai apa yang bisa diharapkan di StubHub:

Kursi termurah (Wembley): mulai sekitar £40 hingga £60, biasanya di tier atas di belakang gawang

Kursi kelas menengah (Wembley): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi

Premium & hospitality (Wembley): mulai dari £200 ke atas, mencakup kursi empuk, akses lounge, dan tambahan lain pada hari pertandingan

Tiket tandang (Praha): umumnya lebih terjangkau pada harga nominal dibandingkan semalam di Wembley, meski pasokan untuk alokasi Inggris terbatas

Seperti halnya laga internasional lainnya, harga di pasar sekunder bisa berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Czechia vs Inggris di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Czechia vs Inggris

Czechia menatap pertandingan ini setelah melalui rangkaian performa yang sulit, dengan mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Meksiko di Piala Dunia, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Afrika Selatan dalam turnamen tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Czechia mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol, dengan kemenangan mereka diraih dalam laga persahabatan melawan Guatemala dan Kosovo.

Lima pertandingan terakhir Inggris menggambarkan situasi yang lebih tajam. Tim asuhan Tuchel memenangkan empat laga dan kalah sekali, mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh gol dalam rangkaian tersebut. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 6-4 atas Prancis di perempat-final Piala Dunia. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi melawan Argentina, yang menyingkirkan Inggris pada tahap semi-final.

Czechia vs Inggris: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Euro 2020, ketika Inggris menang 1-0 di Praha. Sebelumnya, Czechia mengalahkan Inggris 2-1 di Praha dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa pada Oktober 2019, hasil yang menyusul kemenangan 5-0 Inggris di laga sebelumnya di Wembley pada tahun yang sama. Empat pertemuan dalam dataset ini juga mencakup hasil imbang 2-2 dalam laga persahabatan pada Agustus 2008.

Klasemen Czechia vs Inggris

Di Grup A3 UEFA Nations League, Czechia saat ini menempati posisi kedua sementara Inggris berada di peringkat ketiga.