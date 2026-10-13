Superclásico antara Boca Juniors dan River Plate secara luas dianggap sebagai rivalitas antarklub paling sengit dan penuh gairah di sepakbola dunia. Berlangsung di Buenos Aires, laga ini mempertemukan dua klub tersukses Argentina di hadapan puluhan ribu suporter yang bernyanyi dan menabuh drum.

Kapan pertandingan Boca Juniors vs River Plate di Liga Profesional dimulai?

Liga Profesional - Pekan 15 1 Nov 2026 - 13.00

Catatan: Jadwal pertandingan sepakbola domestik Argentina dapat berubah hari atau waktu sepak mulanya dalam waktu singkat karena kebutuhan siaran dan arahan keamanan setempat. Selalu pastikan jadwal akhir 72 hingga 96 jam sebelum sepak mula.

Bagaimana cara membeli tiket Boca Juniors vs River Plate?

Untuk memahami akses ke Superclásico, ada tiga aturan kelembagaan yang perlu diketahui:

Prioritas anggota klub (socios): Boca Juniors menerapkan sistem keanggotaan klub ( Soy Socio ). Akses pertandingan diberikan kepada anggota aktif ( socios activos ) berdasarkan riwayat kehadiran di pertandingan ( filtros ). Karena permintaan dari anggota melebihi kapasitas total stadion, tiket tidak dijual kepada masyarakat umum melalui loket klub. Verifikasi identitas (Tribuna Segura): Kementerian Keamanan Argentina menerapkan program Tribuna Segura di seluruh titik masuk stadion. Setiap penonton harus menunjukkan identitas resmi berfoto (DNI nasional bagi warga Argentina; paspor fisik asli bagi pengunjung asing) yang sesuai dengan data dalam basis data tiket di pos pemeriksaan polisi. Format tanda masuk: Akses masuk diproses melalui kartu keanggotaan elektronik, kartu magnetik fisik, atau kode QR digital atas nama pemegangnya, bergantung pada kategori tempat duduk dan sektor yang dialokasikan.

Boca Juniors vs River Plate di Liga Profesional: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Boca Juniors dan River Plate

Boca Juniors mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, tanpa kekalahan sepanjang periode itu. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Central Cordoba de Santiago di Liga Profesional pada 12 September, setelah menang 1-0 atas Sao Paulo di Copa Sudamericana pada 9 September. Hasil imbang 2-2 melawan Gimnasia Mendoza pada 5 September menjadi satu-satunya laga ketika Boca kehilangan poin dalam periode tersebut. Boca mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan itu.

River Plate meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Pada laga terbarunya, River menang 2-1 di kandang Atletico Tucuman dalam ajang Liga Profesional pada 12 September. Dalam periode yang sama, River juga menang 3-1 atas Independiente Rivadavia dan 3-2 atas Banfield, keduanya di laga tandang. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Santa Fe di Copa Sudamericana. River mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Boca Juniors vs River Plate: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Liga Profesional pada 19 April 2026, ketika River Plate menjamu Boca Juniors dan kalah 1-0. Sebelumnya, Boca menang 2-0 saat menjamu River pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Boca Juniors unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik River, serta satu hasil imbang, yakni kemenangan 3-2 Boca di kandang River dalam ajang Copa de la Liga Profesional pada April 2024.