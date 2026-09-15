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Liga Profesional
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Cara mendapatkan tiket Boca Juniors vs River Plate: harga Liga Profesional, informasi laga Superclasico, dan lainnya

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Boca Juniors menghadapi River Plate di Liga Profesional. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

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Kapan kick-off Boca Juniors vs River Plate di Liga Profesional?

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Liga Profesional - Pekan 15

Boca Juniors vs River Plate di Liga Profesional: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tanpa kekalahan dalam rangkaian tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Central Cordoba de Santiago di Liga Profesional pada 12 September, setelah kemenangan 1-0 atas Sao Paulo di Copa Sudamericana pada 9 September. Hasil imbang 2-2 dengan Gimnasia Mendoza pada 5 September menjadi satu-satunya poin yang hilang dalam periode tersebut. Boca mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan itu.

River Plate meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di kandang Atletico Tucuman pada 12 September di Liga Profesional, dan mereka juga mengalahkan Independiente Rivadavia 3-1 serta Banfield 3-2 di laga tandang dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya kekalahan terjadi saat melawan Santa Fe di Copa Sudamericana. River mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

BOC

BOC - Performa

LAN
M1-0
SAR
M0-0
GIM
S2-2
SAP
M1-0
CEC
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
RIV

RIV - Performa

SAR
S2-2
SFE
K1-1
BAN
M2-3
INR
M3-1
ATT
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Boca Juniors vs River Plate: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Profesional pada 19 April 2026, ketika River Plate menjamu Boca Juniors dan kalah 1-0. Sebelumnya, Boca menang 2-0 di kandang melawan River pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Boca Juniors unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik River, dan satu hasil imbang, dengan kemenangan 3-2 untuk Boca di Copa de la Liga Profesional di kandang River pada April 2024.

Head to Head

Boca JuniorsSeriRiver Plate
3
0
2
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FT
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
FT
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FT
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
FT
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Boca Juniors vs River Plate

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