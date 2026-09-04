Salah satu rivalitas terbesar dan paling ikonik di sepakbola internasional akan menjadi pusat perhatian di Amsterdam saat Belanda menjamu juara dunia empat kali, Jerman, dalam duel besar UEFA Nations League.

Para pendukung Oranje akan mengubah Johan Cruyff Arena menjadi lautan oranye yang semarak pada Kamis, 24 September 2026, dengan harapan menyaksikan tim asuhan Ronald Koeman meraih kemenangan besar atas tetangga terkenal mereka.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk membeli tiket Belanda vs Jerman, termasuk harga UEFA Nations League 2026/27, informasi pertandingan di Johan Cruyff Arena, waktu kick-off, dan detail pemesanan resmi.

Kapan kick-off Belanda vs Jerman di UEFA Nations League A?

Belanda vs Jerman akan kick-off pada pukul 20.45 waktu setempat pada Kamis, 24 September 2026, di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam.

UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Johan Cruijff ArenA

Cara membeli tiket Belanda vs Jerman di UEFA Nations League

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan UEFA Nations League, mulai dari kursi reguler hingga paket lounge eksekutif VIP mewah, yang dikelola melalui portal resmi asosiasi nasional atau marketplace tiket sekunder terverifikasi.

Karena permintaan internasional dan domestik yang sangat besar untuk laga bergengsi ini, distribusi tiket mengikuti tahap penjualan yang terstruktur:

Anggota Klub Resmi KNVB ( OnsOranje ): Anggota terdaftar klub suporter resmi Federasi Sepakbola Belanda ( OnsOranje ) mendapat akses prioritas selama periode prapenjualan eksklusif sebelum penjualan untuk umum dibuka.

Penjualan umum: Sisa kursi reguler akan dilepas ke publik melalui toko tiket resmi KNVB. Namun, laga-laga besar melawan Jerman secara rutin habis terjual pada fase awal untuk anggota.

Jika mencari sektor yang sudah habis terjual atau tempat duduk pada hari pertandingan, suporter dapat membeli tiket terverifikasi melalui marketplace tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Belanda vs Jerman di UEFA Nations League?

Harga tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League di Johan Cruyff Arena bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk, sudut pandang, dan tingkatan pemesanan:

Tingkatan kategori: Kursi dibagi ke dalam UEFA Category 1 standar (tribun utama sisi panjang), Category 2 (sudut dan tingkat atas), serta Category 3 (di belakang gawang), dengan harga resmi yang biasanya berkisar dari €40 hingga €120+ .

Lokasi kursi: Tribun utama tengah ( Hoofdtribune / East & West Stands ) memiliki harga premium karena menawarkan pandangan terbaik ke lapangan, sementara sektor belakang gawang ( KOP van Zuid dan North Stand ) menawarkan harga entry-level serta atmosfer suporter yang energik.

Tiket digital: Akses masuk pertandingan di Johan Cruyff Arena dikelola sepenuhnya secara digital. Tiket pertandingan dikirim ke dompet digital smartphone atau melalui aplikasi tiket mobile resmi, yang harus dipindai di pintu putar masuk.

Harga & ketersediaan tiket tim tamu

Untuk pertandingan UEFA Nations League di Johan Cruyff Arena, suporter Jerman yang datang mendapat alokasi kursi di sektor khusus tim tamu (North Stand Upper Tier - Blocks 416–417 / Gästeblock).

Harga resmi tiket sektor tim tamu untuk laga Nations League ditetapkan sesuai regulasi UEFA dan biasanya berada di kisaran €35 hingga €60.

Untuk membeli tiket dalam alokasi resmi tim tamu, suporter yang datang harus menjadi anggota terdaftar klub penggemar resmi Federasi Sepakbola Jerman (Fan Club Nationalmannschaft / DFB). Alokasi sektor tim tamu dikelola langsung oleh portal tiket DFB dan secara rutin habis melalui undian internal anggota.

Belanda vs Jerman di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belanda vs Jerman

Belanda menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Maroko di Piala Dunia, yang pada akhirnya membuat mereka tersingkir. Sebelumnya, mereka mengalahkan Tunisia 3-1 dan Swedia 5-1 di fase grup, dengan hasil melawan Swedia menjadi yang paling meyakinkan dalam rangkaian tersebut. Hasil imbang 2-2 melawan Jepang dan kemenangan uji coba 2-1 atas Uzbekistan melengkapi rangkaian itu. Dari lima pertandingan tersebut, Belanda mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali.

Jerman datang dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Kiprah mereka di Piala Dunia berakhir dengan kekalahan beruntun, 2-1 dari Ekuador dan 1-1 dari Paraguay pada 29 Juni, dengan hasil terakhir mengakhiri langkah mereka. Sebelum kemunduran itu, mereka mengalahkan Pantai Gading 2-1 dan menghancurkan Curacao 7-1 di fase grup. Kemenangan uji coba 2-1 di Amerika Serikat membuka musim panas mereka. Jerman mencetak 13 gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan enam kali.

Belanda vs Jerman: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di UEFA Nations League pada Oktober 2024, saat Jerman mengalahkan Belanda 1-0 di Munich. Sebulan sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 di Amsterdam dalam kompetisi yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir, Jerman menang dua kali, Belanda menang sekali, dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang, dengan hasil paling menonjol Belanda dalam rangkaian itu berupa kemenangan 4-2 di Jerman pada kualifikasi Kejuaraan Eropa 2019.



