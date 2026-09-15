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Cara mendapatkan tiket AC Milan vs Inter Milan: harga Derby della Madonnina, informasi pertandingan, dan lainnya

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Serie A

AC Milan menghadapi Inter di Serie A. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

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Apa itu Derby della Madonnina: AC Milan vs Inter Milan?

Derby della Madonnina adalah rivalitas sepak bola sekota yang sengit antara AC Milan dan FC Internazionale Milano, yang dinamai dari patung Madonnina berlapis emas di puncak Duomo di Milano.

Sebagai salah satu pertandingan paling termasyhur di olahraga dunia, laga ini mempertemukan dua klub Eropa dengan koleksi gelar terbanyak di stadion yang sama persis.

Kedua tim berbagi markas ikonis San Siro, yang secara resmi bernama Stadio Giuseppe Meazza, stadion berkapasitas 75.000 penonton yang identitasnya berubah bergantung pada siapa yang memegang status resmi sebagai tim tuan rumah.

Pada hari derby, ultras garis keras AC Milan menempati Curva Sud, sementara pendukung Inter menguasai Curva Nord, memenuhi stadion dengan koreografi besar, yaitu display tifosi, serta suar asap.

Kapan kick-off AC Milan vs Inter di Serie A?

AC Milan vs Inter kick-off di San Siro, Milano.

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Serie A - Pekan 10
San Siro

AC Milan vs Inter di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AC Milan vs Inter

Milan mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 di kandang melawan Lazio di Serie A, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 kontra Juventus. Sebelum dua hasil seri itu, Milan meraih kemenangan beruntun di liga atas Venezia (2-0) dan Torino (1-2 tandang). Dalam lima pertandingan tersebut, Milan mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat melawan Manchester United dalam laga pramusim.

Inter memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Napoli di Serie A pada 5 September, laga yang mereka menangi setelah sempat tertinggal 2-0. Mereka juga mengalahkan Cagliari (1-0) dan Monza (4-1) di liga. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini adalah takluk 2-1 dari Real Madrid di Liga Champions pada 8 September. Inter mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut.

MIL

MIL - Performa

MUN
M2-4
TOR
M1-2
VEN
M2-0
JUV
S1-1
LAZ
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
INT

INT - Performa

MON
M4-1
CGL
M0-1
NAP
M3-2
RMA
K2-1
UDI
M5-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

AC Milan vs Inter: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-0 untuk Milan di San Siro dalam laga Serie A pada 8 Maret 2026. Sebelum itu, Inter mengalahkan Milan 1-0 di San Siro pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, yang mencakup dua laga Coppa Italia dan satu laga pramusim, Milan menang dua kali, Inter menang satu kali, dan dua pertandingan berakhir imbang.

Head to Head

AC MilanSeriInter
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2
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Club Friendlies
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MIL
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0
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Serie A
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Inter
INT
0
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AC Milan
MIL
1
FT
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
FT
Coppa Italia
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FT
7Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen AC Milan vs Inter

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
RomaRomaROM
4400121+1112
M
M
M
M
2
InterInterINT
4400136+712
M
M
M
M
3
ComoComoCOM
431094+510
M
M
M
S
4
LazioLazioLAZ
431063+310
S
M
M
M
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
M
M
K
M
6
AC MilanAC MilanMIL
422074+38
S
S
M
M
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
S
M
M
K
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
K
S
M
M
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
M
S
M
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
420265+16
M
K
K
M
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
K
K
M
M
12
LecceLecceLEC
420257-26
M
K
K
M
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
K
K
M
S
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
K
M
K
K
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
M
K
K
K
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
K
S
K
K
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
K
S
K
K
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
K
S
K
K
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
S
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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