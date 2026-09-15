Cara mendapatkan tiket AC Milan vs Inter Milan: harga Derby della Madonnina, informasi pertandingan, dan lainnya

Pesan tiket Derby della Madonnina: AC Milan vs Inter Milan:

🎟️ AC Milan vs Inter MilanTiket: PESAN TIKET

🎟️ Tiket AC Milan: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Inter Milan: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Serie A: PESAN TIKET

🎟️ Tiket di bawah €300: PESAN TIKET

🎟️ Paket hospitality & tiket: PESAN TIKET

🎟️ Tiket area keluarga: PESAN TIKET

🎟️ Tiket sektor suporter tandang: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Stadion San Siro: PESAN TIKET

Apa itu Derby della Madonnina: AC Milan vs Inter Milan?

Derby della Madonnina adalah rivalitas sepak bola sekota yang sengit antara AC Milan dan FC Internazionale Milano, yang dinamai dari patung Madonnina berlapis emas di puncak Duomo di Milano.

Sebagai salah satu pertandingan paling termasyhur di olahraga dunia, laga ini mempertemukan dua klub Eropa dengan koleksi gelar terbanyak di stadion yang sama persis.

Kedua tim berbagi markas ikonis San Siro, yang secara resmi bernama Stadio Giuseppe Meazza, stadion berkapasitas 75.000 penonton yang identitasnya berubah bergantung pada siapa yang memegang status resmi sebagai tim tuan rumah.

Pada hari derby, ultras garis keras AC Milan menempati Curva Sud, sementara pendukung Inter menguasai Curva Nord, memenuhi stadion dengan koreografi besar, yaitu display tifosi, serta suar asap.

Kapan kick-off AC Milan vs Inter di Serie A?

AC Milan vs Inter kick-off di San Siro, Milano.

Serie A - Pekan 10 31 Okt 2026 - 15.45 San Siro

AC Milan vs Inter di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AC Milan vs Inter

Milan mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 di kandang melawan Lazio di Serie A, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 kontra Juventus. Sebelum dua hasil seri itu, Milan meraih kemenangan beruntun di liga atas Venezia (2-0) dan Torino (1-2 tandang). Dalam lima pertandingan tersebut, Milan mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat melawan Manchester United dalam laga pramusim.

Inter memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Napoli di Serie A pada 5 September, laga yang mereka menangi setelah sempat tertinggal 2-0. Mereka juga mengalahkan Cagliari (1-0) dan Monza (4-1) di liga. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini adalah takluk 2-1 dari Real Madrid di Liga Champions pada 8 September. Inter mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut.

AC Milan vs Inter: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-0 untuk Milan di San Siro dalam laga Serie A pada 8 Maret 2026. Sebelum itu, Inter mengalahkan Milan 1-0 di San Siro pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, yang mencakup dua laga Coppa Italia dan satu laga pramusim, Milan menang dua kali, Inter menang satu kali, dan dua pertandingan berakhir imbang.