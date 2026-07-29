Masih mendambakan tenis Grand Slam sejak final Wimbledon yang dramatis bulan lalu? Tenang saja, hitung mundur menuju Slam penutup 2026 benar-benar sudah dimulai.

US Open resmi dimulai di USTA Billie Jean King National Tennis Centre, New York City, pada Minggu, 30 Agustus, atau sejak 23 Agustus jika menghitung 'Fan Week' dan babak kualifikasi, dan Anda bisa hadir langsung dengan memesan tiket mulai hari ini.

Sejumlah legenda olahraga ini telah menjawab tantangan dan berjaya di Big Apple selama bertahun-tahun, termasuk Roger Federer, Pete Sampras, Novak Djokovic, Chris Evert, dan Serena Williams, hanya untuk menyebut beberapa nama.

Dengan nama-nama seperti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, dan Coco Gauff yang siap menyemarakkan Kejuaraan tahun ini, momen-momen berkesan lain dijamin akan tercipta.

Perburuan tiket untuk menyaksikan pesta tenis ini tentu sangat besar, tetapi itu bukan berarti impian Anda untuk berada di sisi lapangan sudah berakhir. Biarkan GOAL menghadirkan seluruh informasi dan detail terbaru soal tiket US Open, termasuk cara membelinya, berapa harganya, seperti apa jadwal turnamennya, dan banyak lagi.

Kapan Kejuaraan Tenis US Open 2026 digelar?

US Open 2026, termasuk kualifikasi, 'Mixed Doubles Championships', dan ajang ekshibisi 'Stars of the Open', akan berlangsung dari Minggu, 23 Agustus, hingga Minggu, 13 September. Pertandingan main draw dimulai pada Minggu, 30 Agustus. Rincian lengkap US Open adalah sebagai berikut:

Babak Tanggal Tiket US Open: Mixed Doubles Championships 25-26 Agustus StubHub US Open: Stars of the Open 27 Agustus StubHub Tunggal putra dan putri babak pertama hingga keempat 30 Agustus - 7 September StubHub Perempat final tunggal putra dan putri 8-9 September StubHub Semifinal tunggal putri 10 September StubHub Semifinal tunggal putra 11 September StubHub Final tunggal putri 12 September StubHub Final tunggal putra 13 September StubHub



US Open telah digelar setiap tahun di USTA Billie Jean King National Tennis Centre sejak 1978. Lokasinya berada di dalam Flushing Meadows-Corona Park di Queens, New York City. Fasilitas ini memiliki 22 lapangan di area seluas 46,5 acre dan tambahan 12 lapangan di taman yang bersebelahan.

Tiga stadion di kompleks ini termasuk di antara stadion tenis terbesar di dunia. Arthur Ashe Stadium berada di urutan teratas dunia dengan kapasitas 23.771 penonton. Tennis Center terbuka untuk umum untuk bermain, kecuali selama kompetisi US Open, junior, dan raket kayu.

Sebelumnya bernama USTA National Tennis Center, fasilitas ini berganti nama pada 2006 untuk menghormati Billie Jean King, yang memenangi US Open sebanyak empat kali.

Cara membeli tiket US Open 2026

Tiket US Open 2026 pertama kali dijual di Ticketmaster US Open Hub resmi pada akhir Mei. Jendela Amex Presale dibuka pada 26-27 Mei, dengan penjualan umum dimulai sejak 28 Mei.

Dengan tiket standar individu yang kini sebagian besar sudah habis terjual di pasar utama, Anda mungkin harus bergantung pada pasar jual kembali. Selain menjadi mitra penjualan tiket utama eksklusif, Ticketmaster juga menjadi marketplace resmi jual kembali terverifikasi untuk penggemar.

Anda juga bisa melihat opsi tiket yang tersedia di situs pihak ketiga, seperti StubHub.

Berapa harga tiket US Open 2026?

Tiket resmi dengan harga nominal untuk US Open 2026 sangat bervariasi, tergantung lapangan dan sesi, dengan harga masuk termurah berkisar dari $43 hingga $180. Saat pertama kali dijual pada Mei, rincian tiketnya adalah sebagai berikut:

Arthur Ashe Stadium: Mulai dari $43

Mulai dari $43 Grounds Admission (Ground Pass): $65 - $135

$65 - $135 Louis Armstrong Stadium: Mulai dari $139

Mulai dari $139 Grandstand Stadium: Mulai dari $180

Pantau situs resmi US Open menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs jual kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Apa yang bisa Anda harapkan dari US Open 2026

Jadi, siapa yang akan Anda lihat beraksi jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan tiket?

Jannik Sinner, yang kembali mengangkat trofi Wimbledon bulan lalu, akan berusaha tampil di final US Open ketiganya secara beruntun. Sensasi Italia itu, sekaligus petenis nomor 1 dunia, mengalahkan Taylor Fritz pada 2024 untuk meraih gelar US Open pertamanya. Namun, ia harus puas menjadi runner-up 12 bulan lalu, dengan rival utamanya di era saat ini, Carlos Alcaraz, keluar sebagai pemenang.

Carlos Alcaraz berharap bisa kembali beraksi tepat waktu untuk mempertahankan mahkota US Open-nya. Bintang Spanyol itu, yang mengalami cedera pergelangan tangan pada April, harus absen dari French Open dan Wimbledon. Ia telah mencapai empat final Grand Slam beruntun sebelum melewatkan dua ajang tahunan tersebut.

Di tunggal putri, Aryna Sabalenka membidik untuk menjadi pemain pertama yang merebut gelar tiga tahun beruntun sejak Serena Williams pada 2014. Sebelum itu, tidak ada perempuan yang mencatat tiga gelar beruntun selama lebih dari 35 tahun, yaitu sejak Chris Evert pada 1978. Setelah tersingkir di babak keempat Wimbledon, yang menjadi pertama kalinya ia gagal mencapai perempat final Grand Slam sejak 2022, Sabalenka sangat antusias untuk segera tampil di Flushing Meadows.