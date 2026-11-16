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Begini cara mendapatkan tiket untuk Zara Larsson dan Lewis Capaldi

Yasalam After Race Concerts yang sangat dinantikan kembali hadir pada akhir pekan Grand Prix Abu Dhabi 2026. Para penggemar bersiap menyaksikan bintang pop dunia Zara Larsson dan Lewis Capaldi tampil di Etihad Park. Konser malam pembuka ini menjanjikan perpaduan spektakuler antara lagu pop dansa dan balada dengan lirik yang menyentuh.

Berlangsung di Pulau Yas, acara ini menjadi salah satu sorotan utama dalam kalender hiburan Formula 1. Dengan ribuan orang diperkirakan akan hadir, mencari pilihan akses terbaik dengan harga termurah menjadi hal penting.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda butuhkan. Simak selengkapnya untuk mengetahui segala hal tentang acara ini dan cara mendapatkan tiket sekarang.

Kapan Zara Larsson & Lewis Capaldi tampil?

Tanggal & waktu Acara Lokasi Tiket 3 Desember 2026 pukul 18.00 Zara Larsson & Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dhabi Tiket

Di mana membeli tiket Zara Larsson & Lewis Capaldi?

Tiket konser tersedia secara resmi melalui Ticketmaster dan situs web Yas Marina Circuit sebagai bagian dari paket Grand Prix Abu Dhabi. Anda dapat menjelajahi platform resmi tersebut untuk mencari tiket prapenjualan dan tiket masuk umum.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi terjual habis. Platform ini menyediakan tempat jual beli bagi penggemar yang ingin mendapatkan tempat untuk menyaksikan konser yang sangat diminati tersebut.

Berapa harga tiket Zara Larsson & Lewis Capaldi?

Harga tiket resmi untuk akhir pekan Grand Prix Abu Dhabi mulai dari sekitar 695 AED untuk akses Golden Circle, sementara tiket masuk umum menawarkan pilihan termurah untuk menghadiri konser. Sangat disarankan untuk memesan lebih awal agar mendapatkan harga terendah yang tersedia di platform penyedia tiket resmi.

Jika alokasi tiket masuk umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali seperti GrintaHub menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan tempat pada saat-saat terakhir. Harga di pasar penjualan kembali bergantung pada permintaan, tetapi sering kali menawarkan tarif kompetitif untuk tempat di area General Admission dan Grand Circle.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Zara Larsson & Lewis Capaldi

Lewis Capaldi dan Zara Larsson akan menjadi penampil utama bersama pada malam pembuka akhir pekan Grand Prix Abu Dhabi. Capaldi dikenal di seluruh dunia berkat penampilan vokalnya yang bertenaga dan lagu-lagu bertema patah hati yang menduduki puncak tangga lagu. Larsson menghadirkan musik pop penuh energi dan lagu-lagu dansa yang memikat serta mendominasi tangga lagu di seluruh dunia.

Konser ini berlangsung di Etihad Park, tempat hiburan luar ruang utama di Pulau Yas. Sebagai bagian dari rangkaian Yasalam After Race Concerts, akses masuk umumnya tersedia bagi pemegang tiket Grand Prix Abu Dhabi yang memenuhi syarat. Para penggemar dapat menantikan malam pertunjukan musik langsung yang tak terlupakan, sekaligus menjadi pembuka bagi keseluruhan akhir pekan balapan.