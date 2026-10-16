UFC Fight Night adalah seri ajang UFC tanpa biaya tayang bayar per tayang. Di sinilah sejumlah petarung yang kariernya melesat paling cepat di seni bela diri campuran unjuk kemampuan di sela-sela ajang besar UFC bernomor. Penggemar dapat menyaksikan petarung papan atas, laga penentu penantang gelar, dan petarung tuan rumah tampil sebagai partai utama di berbagai penjuru dunia, tanpa biaya tayang bayar per tayang seperti pada ajang bernomor. Dengan rangkaian Fight Night yang padat di Asia, Eropa, dan Amerika Utara dalam beberapa pekan mendatang, GOAL menyediakan semua informasi yang Anda perlukan untuk merencanakan perjalanan dan mendapatkan tempat duduk.

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Kapan UFC Fight Night digelar?

Tanggal & waktu Ajang Lokasi Tiket Sabtu, 3 Oktober UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, AS Tiket Sabtu, 17 Oktober UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Kanada Tiket Sabtu, 24 Oktober UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Tiket Sabtu, 7 November UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, AS Tiket

Di mana membeli tiket UFC Fight Night?

UFC menjual tiket secara langsung melalui mitra resminya, biasanya Ticketmaster di sebagian besar wilayah. Penjualan awal bagi anggota UFC.com yang terdaftar untuk menerima buletin biasanya dibuka sehari sebelum penjualan umum, sehingga mereka bisa lebih dulu memilih tempat duduk yang lebih baik sebelum tiket tersedia untuk semua orang. Anggota UFC Fight Club mendapat akses lebih awal lagi untuk membeli tiket ajang tertentu, yang patut dipertimbangkan jika Anda berencana menghadiri lebih dari satu ajang tahun ini.

Setelah penjualan umum berakhir, StubHub menjadi tempat terbaik untuk mencari tiket yang masih tersedia menjelang acara atau harga yang lebih murah daripada harga resmi, terutama untuk ajang yang tiketnya cepat habis. Jumlah tiket yang dapat dibeli setiap orang biasanya dibatasi dalam penjualan resmi. Jadi, jika Anda membutuhkan tiket untuk rombongan yang lebih besar, pasar penjualan kembali sering kali menjadi pilihan yang lebih mudah.

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Berapa harga tiket UFC Fight Night?

Harga tiket sangat bervariasi menurut tempat penyelenggaraan. Perbedaan inilah yang membuka peluang penghematan terbesar bagi siapa pun yang mencari cara termurah untuk menonton langsung. Ajang di arena berkapasitas penuh seperti Rogers Place di Edmonton dan Accor Arena di Paris cenderung menawarkan harga terbaik. Saat ini, harga tiketnya mulai dari sekitar 123 dolar AS, dengan harga rata-rata kursi standar berkisar antara 150 hingga 180 dolar AS.

Ajang di UFC Apex, Las Vegas, berbeda. Tempat itu hanya menampung beberapa ratus penonton. Karena itu, meskipun menggelar sejumlah pertarungan paling menarik di UFC, harga tiket penjualan kembali untuk ajang yang paling diminati dapat melampaui 1.000 dolar AS. Jika anggaran menjadi pertimbangan utama, membeli tiket ajang di arena kota yang lebih besar hampir selalu lebih bijak daripada membeli tiket ajang di Apex.

Kursi di tepi oktagon dan di lantai arena tentu berada di kisaran harga tertinggi, biasanya antara 500 hingga 1.000 dolar AS untuk Fight Night, jauh di bawah harga kursi yang sama pada ajang bernomor dengan biaya tayang bayar per tayang. Untuk mendapatkan harga terbaik, pesanlah lebih awal begitu penjualan umum dibuka, karena harga di pasar sekunder terus naik menjelang pekan pertarungan. StubHub memungkinkan Anda membandingkan semua tiket yang tersedia secara berdampingan, sehingga mudah menemukan tiket termurah yang tetap menawarkan pandangan bagus ke arah oktagon.

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Semua yang perlu diketahui tentang UFC Fight Night

Seperti ajang UFC lainnya, UFC Fight Night menampilkan partai utama lima ronde dan laga pendahuluan tiga ronde, tetapi tanpa biaya tayang bayar per tayang. Di Amerika Serikat, Fight Night disiarkan langsung melalui Paramount+ sebagai bagian dari kesepakatan penyiaran UFC, sementara wilayah lain menayangkannya melalui mitra regional masing-masing. Kemudahan akses ini turut menjadikan Fight Night panggung penting untuk membangun bintang baru, karena petarung papan atas jauh lebih sering mendapat kesempatan tampil di partai utama dibandingkan pada ajang bernomor yang dipenuhi laga besar.

Ekspansi internasional menjadi salah satu tema utama dalam rangkaian jadwal ini. Shanghai menjadi tuan rumah dua edisi berturut-turut untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Paris melanjutkan kiprahnya sebagai salah satu kota persinggahan UFC yang paling konsisten di Eropa, dan Edmonton kembali menyambut ajang UFC untuk pertama kalinya sejak 2024. Setiap ajang juga mempertaruhkan hal penting, mulai dari peringkat kelas bantam di Shanghai hingga partai utama di hadapan penonton tuan rumah bagi Mike Malott asal Kanada.

Permintaan tiket cenderung melonjak paling tajam untuk laga yang melibatkan petarung tuan rumah dan laga penentu penantang gelar. Karena itu, memesan sedini mungkin adalah cara terbaik untuk memastikan Anda mendapat kursi yang bagus dengan harga wajar, terutama untuk ajang internasional yang kapasitasnya lebih terbatas daripada arena pada umumnya di Amerika Utara.