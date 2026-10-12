Penggemar tinju Inggris akhirnya akan menyaksikan duel kelas berat yang telah mereka nantikan selama lebih dari satu dekade. Dua petinju yang masing-masing dua kali menjadi juara dunia, Tyson Fury dan Anthony Joshua, akan saling berhadapan dalam pertarungan besar di Cardiff. Setelah bertahun-tahun negosiasi gagal dan tantangan yang terus dilontarkan, keduanya telah menandatangani kontrak untuk bertarung di Wales.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tempat duduk pada malam bersejarah ini, termasuk detail penjualan resmi dan pilihan tiket penjualan kembali yang tepercaya. Simak cara membeli tiketnya sekarang.

Kapan Tyson Fury vs Anthony Joshua berlangsung?

Tanggal & waktu Pertandingan Lokasi Tiket Jumat, 11 Desember 2026, pukul 17.00 Tyson Fury vs Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Wales Tiket

Di mana membeli tiket Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Tiket masuk umum resmi akan dijual melalui penjual utama yang ditunjuk, seperti Ticketmaster UK dan loket tiket Principality Stadium. Tingginya permintaan berarti alokasi tiket resmi akan cepat habis begitu penjualan dibuka.

Jika alokasi tiket masuk umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menjadi pilihan lain untuk mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan. Akses tambahan dan paket premium juga tersedia melalui SeatUnique.

Berapa harga tiket Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Harga tiket resmi yang dirilis loket tiket Principality Stadium dan Ticketmaster UK berkisar dari £95 untuk tempat duduk di balkon tingkat atas hingga £1.500 untuk akses ke area lantai. Alokasi tiket standar habis dalam waktu kurang dari satu jam, sehingga permintaan beralih ke penjual tiket sekunder dan penyedia paket VIP.

Berikut rincian harga tiket untuk semua pilihan pembelian:

Penjualan utama: Harga resmi tiket masuk standar dimulai dari £95 untuk tingkat atas dan mencapai sekitar £1.500 untuk akses ke area lantai di tepi ring.

Pasar sekunder: Harga tiket masuk umum yang tersedia menjelang pertandingan dimulai dari sekitar £180 di platform sekunder seperti StubHub .

VIP & layanan khusus: Paket premium yang tersedia di SeatUnique dimulai dari £495 , dengan fasilitas tempat duduk stadion berlapis bantalan, akses ke ruang tunggu eksklusif, makanan dan minuman gratis, serta jalur masuk cepat.

Perbandingan Tyson Fury vs Anthony Joshua

Statistik Tyson Fury Anthony Joshua Julukan Raja Gipsi AJ Tinggi badan 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Jangkauan 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Kuda-kuda Ortodoks / berganti kuda-kuda Ortodoks Rekor profesional 36-2-1 (25 KO) 30-4 (27 KO) Persentase KO 64,1% 79,4% Periode sebagai juara dunia 2 kali juara kelas berat (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 kali juara kelas berat dengan gelar terpadu (WBA, IBF, WBO, IBO)

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Tyson Fury vs Anthony Joshua

Duel yang telah lama dinantikan antara Tyson Fury, yang dua kali menjadi juara dunia kelas berat, dan Anthony Joshua, mantan pemegang gelar terpadu, akhirnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 11 Desember 2026, di Principality Stadium, Cardiff. Pertarungan besar yang dinantikan selama satu dekade ini dipromotori bersama oleh The Ring milik Turki Alalshikh dan CEO UFC Dana White, serta akan disiarkan langsung secara global kepada jutaan penonton melalui Netflix. Lebih dari 80.000 penonton akan memenuhi arena ikonis beratap buka-tutup itu, sementara lebih dari setengah juta penggemar memadati antrean daring saat tiket mulai dijual. Dengan proyeksi pendapatan tiket total sekitar £26 juta ($34 juta), ajang ini diperkirakan akan memecahkan seluruh rekor pendapatan penjualan tiket pertandingan tinju di Inggris. Alokasi tiket utama habis dalam waktu satu jam, menjadikan platform sekunder seperti StubHub tujuan utama bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket menjelang pertarungan terbesar dalam sejarah tinju Inggris ini.