The Chainsmokers dan The Script akan membawakan lagu-lagu andalan mereka di Abu Dhabi dalam malam pertunjukan musik langsung yang tak terlupakan. Duo bintang dan band rock asal Irlandia yang mendapat banyak pujian itu akan menjadi penampil utama bersama dalam Yasalam After Race Concert, menutup akhir pekan Grand Prix Formula 1 yang sangat dinantikan dengan meriah.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda butuhkan tentang lokasi acara, pengaturan tempat duduk, dan cara mendapatkan tiket sekarang agar tidak melewatkan acara istimewa ini.

Kapan The Chainsmokers dan The Script tampil?

Tanggal & waktu Acara Lokasi Tiket Minggu, 6 Desember 2026 pukul 18.00 The Chainsmokers & The Script Etihad Park, Pulau Yas, Abu Dhabi Tiket

Di mana membeli tiket The Chainsmokers dan The Script?

Bagi yang ingin mendapatkan tiket, platform penjualan resmi mencakup Ticketmaster AE dan situs web resmi Yas Marina Circuit. Keduanya merupakan sumber utama untuk tiket masuk umum dan akses Golden Circle di lokasi acara.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang tercantum di situs resmi terjual habis. Platform sekunder ini memungkinkan penggemar mencari tiket yang masih tersedia untuk acara dengan permintaan tinggi.

Berapa harga tiket The Chainsmokers dan The Script?

Opsi tiket termurah untuk acara yang sangat dinantikan ini dimulai dari AED 395 untuk peningkatan akses Golden Circle melalui penyedia resmi seperti Ticketmaster AE dan loket tiket Grand Prix Abu Dhabi. Harga tiket yang memberikan akses penuh ke konser dan balapan bervariasi menurut kategori tempat duduk yang dipilih dan jaraknya dari panggung.

Jika alokasi tiket umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti GrintaHub menawarkan pilihan lain untuk mendapatkan tempat pada menit-menit terakhir.

Semua yang perlu diketahui tentang The Chainsmokers dan The Script

Penampilan mendatang ini akan menjadi malam besar bagi penggemar musik saat rangkaian Yasalam After Race Concerts menutup musim Formula 1. The Chainsmokers dikenal di seluruh dunia lewat pertunjukan musik dansa elektronik yang penuh energi dan kolaborasi besar, sementara The Script akan membawakan perpaduan khas lirik menyentuh dan melodi rock yang kuat.

Etihad Park yang terletak di Pulau Yas menyediakan tempat terbuka yang ideal untuk pertunjukan besar ini. Penggemar yang datang ke pulau tersebut juga dapat menikmati kawasan hiburan yang semarak di sekitarnya sebelum musik dimulai. Dengan dua artis internasional ternama tampil di panggung yang sama, acara pada Minggu malam ini akan menjadi perayaan puncak untuk menutup akhir pekan balap tersebut.