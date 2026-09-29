Cara membeli tiket Shakira: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Ikon pop Latin global Shakira tampil di panggung di seluruh dunia untuk Las Mujeres Ya No Lloran World Tour yang memukau.

Terkenal dengan tarian dinamisnya dan lagu-lagu legendaris yang memuncaki tangga lagu seperti Hips Don't Lie dan Whenever, Wherever, bintang asal Kolombia itu terus memecahkan rekor box office di stadion dan arena di seluruh dunia.

Dengan tiket yang terjual habis dengan cepat untuk setiap rangkaian tur, GOAL memiliki semua detail tentang tanggal tur, harga, dan cara mengamankan kursi Anda sekarang juga.

Kapan Shakira?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket 2 Oktober 2026 pukul 20.30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanyol Tiket 3 Oktober 2026 pukul 20.30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanyol Tiket 4 Oktober 2026 pukul 20.30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanyol Tiket 9 Oktober 2026 pukul 20.30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanyol Tiket 10 Oktober 2026 pukul 20.30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanyol Tiket 11 Oktober 2026 pukul 20.30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spanyol Tiket 21 November 2026 pukul 20.00 Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dhabi, UEA Tiket 28 November 2026 pukul 20.00 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Great Pyramid of Giza, Kairo, Mesir Tiket

Di mana membeli tiket Shakira?

Tiket resmi untuk Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tersedia melalui Ticketmaster, penjual tiket utama untuk tanggal konser internasionalnya. Penggemar yang mencari tiket langsung dengan harga nominal dapat mengecek Ticketmaster untuk rilis alokasi utama.

Jika Anda tidak bisa mendapatkan tiket saat penjualan awal, StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah terjual habis. StubHub memberi penonton konser platform yang mudah diakses untuk menelusuri bagian tempat duduk yang tersedia di seluruh dunia.

Berapa harga tiket Shakira?

Harga tiket resmi di Ticketmaster mulai dari USD 85 untuk kursi umum tingkat atas, sementara tiket tingkat bawah dan lantai berkisar antara USD 180 hingga USD 350 tergantung kota dan venue.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi last-minute, dengan harga awal sekitar USD 109.

Berikut ringkasan singkat harga awal:

Tingkat Atas Standar (Resmi): Mulai dari USD 85

Tingkat Bawah & Lantai (Resmi): USD 180 hingga USD 350

Akses Umum Pasar Sekunder (StubHub): Mulai dari USD 109

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Shakira

Shakira tetap menjadi salah satu artis crossover Latin paling sukses dalam sejarah musik, dengan sejumlah Grammy Awards dan hit single global selama beberapa dekade. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour miliknya merayakan albumnya yang mendapat pujian kritikus bersama lagu-lagu ikonik favorit penggemar.

Setiap konser menampilkan produksi panggung mutakhir, koreografi yang rumit, dan deretan lagu hit penuh energi tanpa henti. Dengan kapasitas venue yang cepat terisi, para penggemar disarankan untuk merencanakan lebih awal dan mengamankan tiket sedini mungkin.

Pihak venue merekomendasikan penonton datang jauh sebelum waktu pertunjukan untuk melewati pemeriksaan keamanan dan menemukan tempat duduk dengan lancar sebelum pertunjukan dimulai.