Giovanni Di Lorenzo of Napoli lifts the Serie A TIM Scudetto title trophyGetty Images
Cara membeli tiket Serie A 2026: Harga, jadwal pertandingan mendatang, informasi stadion, dan lainnya

Wujudkan impian Anda menonton Serie A dengan memesan tiket pertandingan musim ini

Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya permainan teknis, pertahanan yang kokoh, dan basis penggemar yang penuh semangat, Serie A secara konsisten masuk dalam jajaran liga terkuat di dunia sepak bola. 

Serie A menjadi rumah bagi beberapa klub sepak bola paling sukses dan terkenal, termasuk Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Tim-tim ini telah memainkan peran penting dalam sejarah sepak bola Eropa.

Musim Serie A kali ini diprediksi akan kembali memukau, jadi biarkan GOAL membantu Anda mewujudkan impian sepak bola Anda dengan mendapatkan tiket pertandingan Serie A musim ini, termasuk informasi tempat pembelian dan harga terkini.

Jadwal pertandingan Serie A 2026 mendatang

Hari PertandinganTanggal & Waktu (Lokal)Jadwal PertandinganLokasi (Stadion)Tiket
31Sabtu, 4 Apr - 15:00Sassuolo vs. CagliariStadion MapeiTiket
31Sab, 4 Apr - 18:00Verona vs. FiorentinaBentegodiTiket
31Sab, 4 Apr - 20:45Lazio vs. ParmaStadion OlimpicoTiket
31Minggu, 5 Apr - 15:00Cremonese vs. BolognaStadion Giovanni ZiniTiket
31Minggu, 5 Apr - 18:00Pisa vs. TorinoArena GaribaldiTiket
31Minggu, 5 Apr - 20:45Inter Milan vs. AS RomaSan SiroTiket
31Senin, 6 Apr - 15:00Udinese vs. ComoStadion BluenergyTiket
31Sen, 6 Apr - 18:00Lecce vs. AtalantaStadion Via del MareTiket
31Senin, 6 Apr - 18:00Juventus vs. GenoaStadion AllianzTiket
31Senin, 6 Apr - 20:45Napoli vs. AC MilanStadion Diego MaradonaTiket
32Jumat, 10 Apr - 20:45AS Roma vs. PisaStadion OlimpicoTiket
32Sab, 11 Apr - 15:00Cagliari vs. CremoneseUnipol DomusTiket
32Sab, 11 Apr - 15:00Torino vs. VeronaOlimpico Grande TorinoTiket
32Sab, 11 Apr - 18:00AC Milan vs. UdineseSan SiroTiket
32Sab, 11 Apr - 20:45Atalanta vs. JuventusStadion GewissTiket
32Minggu, 12 Apr - 12:30Genoa vs. SassuoloLuigi FerrarisTiket
32Minggu, 12 Apr - 15:00Parma vs. NapoliEnnio TardiniTiket
32Minggu, 12 Apr - 18:00Bologna vs. LecceRenato Dall'AraTiket
32Minggu, 12 Apr - 20:45Como vs. Inter MilanG. SinigagliaTiket
32Senin, 13 Apr - 20:45Fiorentina vs. LazioArtemio FranchiTiket
33Jumat, 17 Apr - 18:30Sassuolo vs. ComoStadion MapeiTiket
33Jumat, 17 Apr - 20:45Inter Milan vs. CagliariSan SiroTiket
33Sab, 18 Apr - 15:00Udinese vs. ParmaStadion BluenergyTiket
33Sab, 18 Apr - 18:00Napoli vs. LazioStadion Diego MaradonaTiket
33Sab, 18 Apr - 20:45AS Roma vs. AtalantaStadion OlimpicoTiket
33Minggu, 19 Apr - 12:30Cremonese vs. TorinoStadion Giovanni ZiniTiket
33Minggu, 19 Apr - 15:00Verona vs. AC MilanBentegodiTiket
33Minggu, 19 Apr - 18:00Pisa vs. GenoaArena GaribaldiTiket
33Minggu, 19 Apr - 20:45Juventus vs. BolognaAllianz StadiumTiket
33Senin, 20 Apr - 20:45Lecce vs. FiorentinaStadion Via del MareTiket
34Jumat, 24 Apr - 20:45Napoli vs. CremoneseStadion Diego MaradonaTiket
34Sab, 25 Apr - 15:00Parma vs. PisaEnnio TardiniTiket
34Sab, 25 Apr - 18:00Bologna vs. AS RomaRenato Dall'AraTiket
34Sab, 25 Apr - 20:45Verona vs. LecceBentegodiTiket
34Minggu, 26 Apr - 12:30Fiorentina vs. SassuoloArtemio FranchiTiket
34Minggu, 26 Apr - 15:00Genoa vs. ComoLuigi FerrarisTiket
34Minggu, 26 Apr - 18:00Torino vs. Inter MilanOlimpico Grande TorinoTiket
34Minggu, 26 Apr - 20:45AC Milan vs. JuventusSan SiroTiket
34Senin, 27 Apr - 18:30Cagliari vs. AtalantaUnipol DomusTiket
34Sen, 27 Apr - 20:45Lazio vs. UdineseStadion OlimpicoTiket

Bagaimana cara membeli tiket Serie A?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Serie A, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan. 

Untuk membeli tiket Serie A, cara yang paling andal adalah mengunjungi situs web resmi klub, di mana Anda kemudian perlu membuka bagian 'Tiket'. 

Jika tiket sudah habis terjual di saluran resmi atau Anda ingin memastikan mendapatkan tempat duduk sebelum tiket dirilis secara resmi atau ingin mendapatkan tiket menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan pengecer sekunder seperti Viagogo.

Berapa harga tiket Serie A?

Harga tiket Serie A sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap klub, dengan harga tiket terendah mulai dari €40di situs penjualan kembali.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan terbaik sering kali dibanderol dengan harga tertinggi. Beberapa klub juga mengelompokkan pertandingan berdasarkan kategori, di mana pertandingan unggulan melawan lawan-lawan ternama, seperti Derby Milan (AC Milan vs Inter Milan) dan Derby Roma (Roma vs Lazio), masuk ke dalam kategori tertinggi, sehingga harganya pun naik sesuai dengan itu.

Di bawah ini, GOAL menampilkan klub-klub Serie A musim 2025-2026, stadion kandang mereka, kisaran harga tiket pertandingan yang diperkirakan, serta harga awal tiket musiman.

Klub-klub Serie A 2025-26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Dewasa)Tiket Musiman (Dewasa)
AtalantaStadion Gewiss€13 - €100Mulai dari €340
BolognaStadion Renato Dall'Ara€18 - €130Mulai dari €325
CagliariUnipol Domus€12 - €100Mulai dari €300
ComoStadion Giuseppe Sinigaglia€9 - €28Mulai dari €390
CremoneseStadion Giovanni Zini€12 - €45Mulai €300
FiorentinaStadion Artemio Franchi €20 - €70Mulai dari €350
GenoaStadion Luigi Ferraris €15 - €50Mulai dari €240
Hellas VeronaStadion Marcantonio Bentegodi €12 - €28Mulai dari €145
Inter MilanSan Siro €30 - €275Mulai dari €399
JuventusStadion Juventus €30 - €105Mulai dari €529
LazioStadion Olimpico €20 - €80Mulai dari €529
LecceStadion Via del Mare €9 - €50Mulai dari €305
AC MilanSan Siro €20 - €250 Mulai dari €430
Napoli Stadion Diego Armando Maradona €10 - €90 Mulai dari €280
Parma Stadion Ennio Tardini €15 - €55 Mulai dari €260
Pisa Arena Garibaldi – Stadion Romeo Anconetani TBC Mulai dari €205
RomaStadion Olimpico €25 - €80Mulai dari €277
SassuoloStadion Mapei – Kota Tricolore €20 - €100Mulai dari €180
Torino Stadion Olimpico Grande Torino €20 - €60Mulai dari €245
UdineseStadion Friuli €10 - €60Mulai dari €250