Cara membeli tiket Serie A 2026: Harga, jadwal pertandingan mendatang, informasi stadion, dan lainnya

Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya permainan teknis, pertahanan yang kokoh, dan basis penggemar yang penuh semangat, Serie A secara konsisten masuk dalam jajaran liga terkuat di dunia sepak bola.
Serie A menjadi rumah bagi beberapa klub sepak bola paling sukses dan terkenal, termasuk Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Tim-tim ini telah memainkan peran penting dalam sejarah sepak bola Eropa.
Musim Serie A kali ini diprediksi akan kembali memukau, jadi biarkan GOAL membantu Anda mewujudkan impian sepak bola Anda dengan mendapatkan tiket pertandingan Serie A musim ini, termasuk informasi tempat pembelian dan harga terkini.
Jadwal pertandingan Serie A 2026 mendatang
|Hari Pertandingan
|Tanggal & Waktu (Lokal)
|Jadwal Pertandingan
|Lokasi (Stadion)
|Tiket
|31
|Sabtu, 4 Apr - 15:00
|Sassuolo vs. Cagliari
|Stadion Mapei
|31
|Sab, 4 Apr - 18:00
|Verona vs. Fiorentina
|Bentegodi
|31
|Sab, 4 Apr - 20:45
|Lazio vs. Parma
|Stadion Olimpico
|31
|Minggu, 5 Apr - 15:00
|Cremonese vs. Bologna
|Stadion Giovanni Zini
|31
|Minggu, 5 Apr - 18:00
|Pisa vs. Torino
|Arena Garibaldi
|31
|Minggu, 5 Apr - 20:45
|Inter Milan vs. AS Roma
|San Siro
|31
|Senin, 6 Apr - 15:00
|Udinese vs. Como
|Stadion Bluenergy
|31
|Sen, 6 Apr - 18:00
|Lecce vs. Atalanta
|Stadion Via del Mare
|31
|Senin, 6 Apr - 18:00
|Juventus vs. Genoa
|Stadion Allianz
|31
|Senin, 6 Apr - 20:45
|Napoli vs. AC Milan
|Stadion Diego Maradona
|32
|Jumat, 10 Apr - 20:45
|AS Roma vs. Pisa
|Stadion Olimpico
|32
|Sab, 11 Apr - 15:00
|Cagliari vs. Cremonese
|Unipol Domus
|32
|Sab, 11 Apr - 15:00
|Torino vs. Verona
|Olimpico Grande Torino
|32
|Sab, 11 Apr - 18:00
|AC Milan vs. Udinese
|San Siro
|32
|Sab, 11 Apr - 20:45
|Atalanta vs. Juventus
|Stadion Gewiss
|32
|Minggu, 12 Apr - 12:30
|Genoa vs. Sassuolo
|Luigi Ferraris
|32
|Minggu, 12 Apr - 15:00
|Parma vs. Napoli
|Ennio Tardini
|32
|Minggu, 12 Apr - 18:00
|Bologna vs. Lecce
|Renato Dall'Ara
|32
|Minggu, 12 Apr - 20:45
|Como vs. Inter Milan
|G. Sinigaglia
|32
|Senin, 13 Apr - 20:45
|Fiorentina vs. Lazio
|Artemio Franchi
|33
|Jumat, 17 Apr - 18:30
|Sassuolo vs. Como
|Stadion Mapei
|33
|Jumat, 17 Apr - 20:45
|Inter Milan vs. Cagliari
|San Siro
|33
|Sab, 18 Apr - 15:00
|Udinese vs. Parma
|Stadion Bluenergy
|33
|Sab, 18 Apr - 18:00
|Napoli vs. Lazio
|Stadion Diego Maradona
|33
|Sab, 18 Apr - 20:45
|AS Roma vs. Atalanta
|Stadion Olimpico
|33
|Minggu, 19 Apr - 12:30
|Cremonese vs. Torino
|Stadion Giovanni Zini
|33
|Minggu, 19 Apr - 15:00
|Verona vs. AC Milan
|Bentegodi
|33
|Minggu, 19 Apr - 18:00
|Pisa vs. Genoa
|Arena Garibaldi
|33
|Minggu, 19 Apr - 20:45
|Juventus vs. Bologna
|Allianz Stadium
|33
|Senin, 20 Apr - 20:45
|Lecce vs. Fiorentina
|Stadion Via del Mare
|34
|Jumat, 24 Apr - 20:45
|Napoli vs. Cremonese
|Stadion Diego Maradona
|34
|Sab, 25 Apr - 15:00
|Parma vs. Pisa
|Ennio Tardini
|34
|Sab, 25 Apr - 18:00
|Bologna vs. AS Roma
|Renato Dall'Ara
|34
|Sab, 25 Apr - 20:45
|Verona vs. Lecce
|Bentegodi
|34
|Minggu, 26 Apr - 12:30
|Fiorentina vs. Sassuolo
|Artemio Franchi
|34
|Minggu, 26 Apr - 15:00
|Genoa vs. Como
|Luigi Ferraris
|34
|Minggu, 26 Apr - 18:00
|Torino vs. Inter Milan
|Olimpico Grande Torino
|34
|Minggu, 26 Apr - 20:45
|AC Milan vs. Juventus
|San Siro
|34
|Senin, 27 Apr - 18:30
|Cagliari vs. Atalanta
|Unipol Domus
|34
|Sen, 27 Apr - 20:45
|Lazio vs. Udinese
|Stadion Olimpico
Bagaimana cara membeli tiket Serie A?
Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Serie A, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan.
Untuk membeli tiket Serie A, cara yang paling andal adalah mengunjungi situs web resmi klub, di mana Anda kemudian perlu membuka bagian 'Tiket'.
Jika tiket sudah habis terjual di saluran resmi atau Anda ingin memastikan mendapatkan tempat duduk sebelum tiket dirilis secara resmi atau ingin mendapatkan tiket menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan pengecer sekunder seperti Viagogo.
Berapa harga tiket Serie A?
Harga tiket Serie A sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap klub, dengan harga tiket terendah mulai dari €40di situs penjualan kembali.
Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan terbaik sering kali dibanderol dengan harga tertinggi. Beberapa klub juga mengelompokkan pertandingan berdasarkan kategori, di mana pertandingan unggulan melawan lawan-lawan ternama, seperti Derby Milan (AC Milan vs Inter Milan) dan Derby Roma (Roma vs Lazio), masuk ke dalam kategori tertinggi, sehingga harganya pun naik sesuai dengan itu.
Di bawah ini, GOAL menampilkan klub-klub Serie A musim 2025-2026, stadion kandang mereka, kisaran harga tiket pertandingan yang diperkirakan, serta harga awal tiket musiman.
Klub-klub Serie A 2025-26 berdasarkan harga tiket
|Klub
|Stadion
|Kisaran Harga Tiket (Dewasa)
|Tiket Musiman (Dewasa)
|Atalanta
|Stadion Gewiss
|€13 - €100
|Mulai dari €340
|Bologna
|Stadion Renato Dall'Ara
|€18 - €130
|Mulai dari €325
|Cagliari
|Unipol Domus
|€12 - €100
|Mulai dari €300
|Como
|Stadion Giuseppe Sinigaglia
|€9 - €28
|Mulai dari €390
|Cremonese
|Stadion Giovanni Zini
|€12 - €45
|Mulai €300
|Fiorentina
|Stadion Artemio Franchi
|€20 - €70
|Mulai dari €350
|Genoa
|Stadion Luigi Ferraris
|€15 - €50
|Mulai dari €240
|Hellas Verona
|Stadion Marcantonio Bentegodi
|€12 - €28
|Mulai dari €145
|Inter Milan
|San Siro
|€30 - €275
|Mulai dari €399
|Juventus
|Stadion Juventus
|€30 - €105
|Mulai dari €529
|Lazio
|Stadion Olimpico
|€20 - €80
|Mulai dari €529
|Lecce
|Stadion Via del Mare
|€9 - €50
|Mulai dari €305
|AC Milan
|San Siro
|€20 - €250
|Mulai dari €430
|Napoli
|Stadion Diego Armando Maradona
|€10 - €90
|Mulai dari €280
|Parma
|Stadion Ennio Tardini
|€15 - €55
|Mulai dari €260
|Pisa
|Arena Garibaldi – Stadion Romeo Anconetani
|TBC
|Mulai dari €205
|Roma
|Stadion Olimpico
|€25 - €80
|Mulai dari €277
|Sassuolo
|Stadion Mapei – Kota Tricolore
|€20 - €100
|Mulai dari €180
|Torino
|Stadion Olimpico Grande Torino
|€20 - €60
|Mulai dari €245
|Udinese
|Stadion Friuli
|€10 - €60
|Mulai dari €250