Cara membeli tiket Serie A 2026: Harga, jadwal pertandingan mendatang, informasi stadion, dan lainnya

Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya permainan teknis, pertahanan yang kokoh, dan basis penggemar yang penuh semangat, Serie A secara konsisten masuk dalam jajaran liga terkuat di dunia sepak bola.

Serie A menjadi rumah bagi beberapa klub sepak bola paling sukses dan terkenal, termasuk Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Tim-tim ini telah memainkan peran penting dalam sejarah sepak bola Eropa.

Musim Serie A kali ini diprediksi akan kembali memukau, jadi biarkan GOAL membantu Anda mewujudkan impian sepak bola Anda dengan mendapatkan tiket pertandingan Serie A musim ini, termasuk informasi tempat pembelian dan harga terkini.

Jadwal pertandingan Serie A 2026 mendatang

Hari Pertandingan Tanggal & Waktu (Lokal) Jadwal Pertandingan Lokasi (Stadion) Tiket 31 Sabtu, 4 Apr - 15:00 Sassuolo vs. Cagliari Stadion Mapei Tiket 31 Sab, 4 Apr - 18:00 Verona vs. Fiorentina Bentegodi Tiket 31 Sab, 4 Apr - 20:45 Lazio vs. Parma Stadion Olimpico Tiket 31 Minggu, 5 Apr - 15:00 Cremonese vs. Bologna Stadion Giovanni Zini Tiket 31 Minggu, 5 Apr - 18:00 Pisa vs. Torino Arena Garibaldi Tiket 31 Minggu, 5 Apr - 20:45 Inter Milan vs. AS Roma San Siro Tiket 31 Senin, 6 Apr - 15:00 Udinese vs. Como Stadion Bluenergy Tiket 31 Sen, 6 Apr - 18:00 Lecce vs. Atalanta Stadion Via del Mare Tiket 31 Senin, 6 Apr - 18:00 Juventus vs. Genoa Stadion Allianz Tiket 31 Senin, 6 Apr - 20:45 Napoli vs. AC Milan Stadion Diego Maradona Tiket 32 Jumat, 10 Apr - 20:45 AS Roma vs. Pisa Stadion Olimpico Tiket 32 Sab, 11 Apr - 15:00 Cagliari vs. Cremonese Unipol Domus Tiket 32 Sab, 11 Apr - 15:00 Torino vs. Verona Olimpico Grande Torino Tiket 32 Sab, 11 Apr - 18:00 AC Milan vs. Udinese San Siro Tiket 32 Sab, 11 Apr - 20:45 Atalanta vs. Juventus Stadion Gewiss Tiket 32 Minggu, 12 Apr - 12:30 Genoa vs. Sassuolo Luigi Ferraris Tiket 32 Minggu, 12 Apr - 15:00 Parma vs. Napoli Ennio Tardini Tiket 32 Minggu, 12 Apr - 18:00 Bologna vs. Lecce Renato Dall'Ara Tiket 32 Minggu, 12 Apr - 20:45 Como vs. Inter Milan G. Sinigaglia Tiket 32 Senin, 13 Apr - 20:45 Fiorentina vs. Lazio Artemio Franchi Tiket 33 Jumat, 17 Apr - 18:30 Sassuolo vs. Como Stadion Mapei Tiket 33 Jumat, 17 Apr - 20:45 Inter Milan vs. Cagliari San Siro Tiket 33 Sab, 18 Apr - 15:00 Udinese vs. Parma Stadion Bluenergy Tiket 33 Sab, 18 Apr - 18:00 Napoli vs. Lazio Stadion Diego Maradona Tiket 33 Sab, 18 Apr - 20:45 AS Roma vs. Atalanta Stadion Olimpico Tiket 33 Minggu, 19 Apr - 12:30 Cremonese vs. Torino Stadion Giovanni Zini Tiket 33 Minggu, 19 Apr - 15:00 Verona vs. AC Milan Bentegodi Tiket 33 Minggu, 19 Apr - 18:00 Pisa vs. Genoa Arena Garibaldi Tiket 33 Minggu, 19 Apr - 20:45 Juventus vs. Bologna Allianz Stadium Tiket 33 Senin, 20 Apr - 20:45 Lecce vs. Fiorentina Stadion Via del Mare Tiket 34 Jumat, 24 Apr - 20:45 Napoli vs. Cremonese Stadion Diego Maradona Tiket 34 Sab, 25 Apr - 15:00 Parma vs. Pisa Ennio Tardini Tiket 34 Sab, 25 Apr - 18:00 Bologna vs. AS Roma Renato Dall'Ara Tiket 34 Sab, 25 Apr - 20:45 Verona vs. Lecce Bentegodi Tiket 34 Minggu, 26 Apr - 12:30 Fiorentina vs. Sassuolo Artemio Franchi Tiket 34 Minggu, 26 Apr - 15:00 Genoa vs. Como Luigi Ferraris Tiket 34 Minggu, 26 Apr - 18:00 Torino vs. Inter Milan Olimpico Grande Torino Tiket 34 Minggu, 26 Apr - 20:45 AC Milan vs. Juventus San Siro Tiket 34 Senin, 27 Apr - 18:30 Cagliari vs. Atalanta Unipol Domus Tiket 34 Sen, 27 Apr - 20:45 Lazio vs. Udinese Stadion Olimpico Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Serie A?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Serie A, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan.

Untuk membeli tiket Serie A, cara yang paling andal adalah mengunjungi situs web resmi klub, di mana Anda kemudian perlu membuka bagian 'Tiket'.

Jika tiket sudah habis terjual di saluran resmi atau Anda ingin memastikan mendapatkan tempat duduk sebelum tiket dirilis secara resmi atau ingin mendapatkan tiket menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan pengecer sekunder seperti Viagogo.

Berapa harga tiket Serie A?

Harga tiket Serie A sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap klub, dengan harga tiket terendah mulai dari €40 di situs penjualan kembali.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan terbaik sering kali dibanderol dengan harga tertinggi. Beberapa klub juga mengelompokkan pertandingan berdasarkan kategori, di mana pertandingan unggulan melawan lawan-lawan ternama, seperti Derby Milan (AC Milan vs Inter Milan) dan Derby Roma (Roma vs Lazio), masuk ke dalam kategori tertinggi, sehingga harganya pun naik sesuai dengan itu.

Di bawah ini, GOAL menampilkan klub-klub Serie A musim 2025-2026, stadion kandang mereka, kisaran harga tiket pertandingan yang diperkirakan, serta harga awal tiket musiman.

Klub-klub Serie A 2025-26 berdasarkan harga tiket