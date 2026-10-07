Cara membeli tiket Russell Peters: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Ikon komedi global Russell Peters kembali ke panggung, membawa humor observasional khasnya, interaksi cepat dengan penonton, dan wawasan budaya yang tajam ke berbagai venue di seluruh dunia. Dikenal lewat pertunjukan spesial terobosannya seperti Outsourced dan Deported, Peters terus menarik kerumunan penonton internasional yang besar lewat penampilan stand-up tanpa filter miliknya.
Jika Anda ingin menyaksikan langsung pertunjukan live legendarisnya, GOAL siap membantu Anda sepenuhnya dengan detail jadwal terbaru dan panduan cara mengamankan kursi Anda hari ini.
Kapan Russell Peters Stand-up digelar?
Tanggal & Waktu
Acara
Lokasi
Tiket
15 Okt 2026 pukul 19.30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, AS
16 Okt 2026 pukul 19.00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, AS
16 Okt 2026 pukul 21.30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, AS
17 Okt 2026 pukul 19.00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, AS
17 Okt 2026 pukul 21.30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, AS
25 Okt 2026 pukul 20.00
Russell Peters Live
Etihad Arena, Abu Dhabi, UAE
7 Nov 2026 pukul 20.00
Russell Peters Live
The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, AS
10 Nov 2026 pukul 19.30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
11 Nov 2026 pukul 19.30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
12 Nov 2026 pukul 19.30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
13 Nov 2026 pukul 19.30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
12 Nov 2026 pukul 20.00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, AS
13 Nov 2026 pukul 19.30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, AS
4 Des 2026 pukul 19.00
Russell Peters Live
Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, AS
6 Des 2026 pukul 20.00
Russell Peters Live
Hard Rock Live, Hollywood, FL, AS
21 Jan 2027 pukul 19.00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, AS
22 Jan 2027 pukul 19.00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, AS
22 Jan 2027 pukul 21.15
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, AS
23 Jan 2027 pukul 19.00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, AS
28 Jan 2027 pukul 19.30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, AS
29 Jan 2027 pukul 19.00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, AS
29 Jan 2027 pukul 21.15
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, AS
30 Jan 2027 pukul 19.00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, AS
30 Jan 2027 pukul 21.30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, AS
4 Feb 2027 pukul 20.00
Russell Peters Live
The American Comedy Co, San Diego, CA, AS
11 Feb 2027 pukul 20.00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, AS
12 Feb 2027 pukul 19.30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, AS
13 Feb 2027 pukul 19.00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, AS
19 Feb 2027 pukul 20.00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada
20 Feb 2027 pukul 20.00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada
28 Agu 2027 pukul 20.45
Russell Peters Live
The Comedy Zone, Charlotte, NC, AS
Di mana membeli tiket Russell Peters?
Kanal penjualan tiket utama resmi untuk tur ini mencakup Ticketmaster dan platform box office venue seperti Live Nation.
Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir.
Berapa harga tiket Russell Peters Stand-up?
Alokasi tiket resmi di kanal penjualan utama dibanderol mulai dari US$75, tergantung kota, venue, dan bagian tempat duduk.
Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, dengan harga mulai dari US$65 tergantung ketersediaan saat ini.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang pertunjukan stand-up Russell Peters
Penampilan live Russell Peters menghadirkan 75 hingga 90 menit komedi observasional yang tajam dan bertempo cepat serta interaksi dinamis dengan penonton, yang menarik kerumunan besar di seluruh dunia. Sebagian besar venue utama memberlakukan pembatasan usia yang mewajibkan penonton berusia setidaknya 16 atau 18 tahun, dan banyak pemberhentian tur internasional menjalankan acara yang sepenuhnya bebas ponsel dengan menggunakan pouch aman untuk memastikan pengalaman live yang imersif. Sementara alokasi utama resmi dimulai dari US$75, kursi kerap terjual habis dengan cepat, sehingga platform sekunder menjadi alternatif ideal untuk menemukan tiket masuk tunggal pada menit-menit terakhir di berbagai tanggal tur global.