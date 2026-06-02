Cara membeli tiket Piala Dunia Brasil 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Setelah menjalani babak kualifikasi CONMEBOL yang melelahkan dan menguji kedalaman skuad mereka, Brasil siap merebut kembali tahtanya di Piala Dunia 2026. Sebagai satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi turnamen ini, kehadiran mereka di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menjadi sorotan utama yang telah dinantikan para penggemar.

Perluasan menjadi 48 tim berarti lebih banyak pertandingan, lebih banyak drama, dan lebih banyak kesempatan untuk menyaksikan tim kuning-biru beraksi. Bisakah Vinícius Júnior dan kawan-kawan membawa pulang trofi yang telah lama mereka idamkan sejak 2002? Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Brasil di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Jumat, 12 Juni Brasil vs Pemenang OFC/Playoff (TBD) Levi's Stadium (San Francisco) Tiket Rabu, 17 Juni Brasil vs Kualifikasi UEFA (TBD) Stadion SoFi (Los Angeles) Tiket Selasa, 23 Juni Brasil vs Kualifikasi CAF (TBD) Stadion NRG (Houston) Tiket

Perjalanan Brasil menuju kejayaan dimulai di Pantai Barat Amerika Serikat. Pertandingan pembuka mereka di Levi's Stadium di San Francisco diperkirakan akan terjual habis karena para penggemar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan negara sepak bola tersukses di dunia ini memulai kampanye mereka.

Pertandingan kedua di SoFi Stadium yang canggih di Los Angeles menjanjikan suasana yang meriah. Dengan komunitas ekspatriat Brasil yang sangat besar di California, suasananya akan sangat meriah. Babak penyisihan grup berakhir di Houston di NRG Stadium, tempat yang terkenal dengan akustiknya yang luar biasa dan budaya olahraga yang penuh semangat.

Cara membeli tiket Piala Dunia Brasil 2026

Fase Penjualan Menjelang Pertandingan

Mulai April 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat melalui portal tiket resmi FIFA. Namun, mengingat Brasil merupakan daya tarik utama dalam sepak bola internasional, tiket-tiket ini diperkirakan akan ludes dalam hitungan menit. Anda harus mendaftar akun FIFA terlebih dahulu agar memiliki peluang untuk mendapatkannya selama periode ini.

Pasar Sekunder

Bagi penggemar yang tidak berhasil dalam undian seleksi acak resmi FIFA atau fase penjualan awal, pasar sekunder seperti StubHub memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan kursi. Platform ini sangat berguna untuk pertandingan dengan permintaan tinggi di kota-kota seperti Los Angeles dan San Francisco, menawarkan cara aman untuk membeli tiket bahkan setelah tiket di loket resmi habis terjual.

Tiket Piala Dunia Brasil 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk babak penyisihan grup Brasil dibagi menjadi beberapa tingkatan agar sesuai dengan berbagai anggaran, dengan tiket termurah mulai dari sekitar $60 untuk kursi Kategori 4 selama babak penyisihan grup.

Kategori 1: Pilihan premium, terletak di bagian tengah bawah dan tengah dengan pemandangan terbaik.

Kategori 2: Terletak terutama di sudut-sudut atau bagian tengah yang lebih tinggi.

Kategori 3: Kursi yang terjangkau biasanya terletak di bagian atas tribun.

Kategori 4: Kursi paling ramah anggaran, yang terutama disediakan bagi penduduk negara tuan rumah atau kelompok penggemar tertentu di belakang gawang.

Tahap Kisaran harga tiket (USD) Fase Grup $60 - $650 Babak 32 Besar $100 - $800 Babak 16 Besar $150 - $1.000 Perempat Final $200 - $1.500 Semifinal $400 - $3.500 Final $2.000 - $8.000

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Brasil 2026

Bagi yang ingin menonton Seleção dengan gaya, paket hospitality menawarkan pengalaman yang lebih istimewa. Paket hospitality Piala Dunia meliputi:

Pertandingan Tunggal: Mulai dari $1.450 USD per orang. Termasuk katering gourmet dan tempat duduk premium.

Ikuti Tim Saya: Amankan tempat Anda untuk ketiga pertandingan grup Brasil. Paket mulai dari sekitar $6.800 USD per orang.

Seri Venue: Bagi penggemar yang tinggal di kota tertentu seperti Los Angeles, Anda dapat membeli paket untuk setiap pertandingan di stadion tersebut, mulai dari $8.500 USD.

Apa yang bisa diharapkan dari Brasil di Piala Dunia?

Brasil memasuki tahun 2026 dengan tekad kuat untuk mengakhiri puasa gelar selama 24 tahun. Dipimpin oleh para pemain berpengalaman dan talenta muda yang menjanjikan seperti Endrick dan Rodrygo, tim ini bermain dengan fleksibilitas taktis yang melengkapi gaya permainan tradisional mereka.

Nantikan sepak bola menyerang dengan intensitas tinggi dan lautan kuning yang membanjiri tribun penonton. Pertandingan Brasil lebih dari sekadar pertandingan; pertandingan tersebut adalah acara budaya. Baik saat bermain di bawah teriknya Houston atau angin sejuk San Francisco, Seleção selalu menjadi favorit untuk memuncaki grup mereka dan melaju jauh ke babak gugur.

