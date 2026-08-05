Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
psg champions league(C)Getty images
Book PSG Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Paris Saint-Germain 2026/27: Jadwal Ligue 1, harga tiket, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Simak cara Anda bisa menyaksikan juara Eropa dua musim beruntun beraksi, dengan tiket untuk pertandingan-pertandingan musim mendatang

Tidak banyak tim yang bisa membanggakan lemari trofi seperti PSG. Klub tersukses di Prancis ini, meski baru berdiri sedikit lebih dari setengah abad lalu, telah mengoleksi puluhan gelar utama, dan kini berada di antara segelintir klub elite yang berhasil menjuarai Piala Eropa secara beruntun.

Jika Anda belum pernah ke Parc des Princes yang ikonik di Paris sebelumnya, atau Anda sangat ingin kembali, musim ini bisa menjadi kesempatan sempurna untuk mewujudkan fantasi sepak bola Anda. Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting tiket Paris Saint-Germain yang perlu Anda ketahui, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.

Pesan Tiket PSG Beli sekarang

Pertandingan Paris Saint-Germain mendatang di Parc des Princes

TanggalPertandinganVenueTiket
Sab, 22 Agu 2026PSG vs Stade RennaisParc des Princes (Kandang)Tiket
Min, 30 Agu 2026Lille vs PSGStade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'AscqTiket
Sab, 5 Sep 2026PSG vs AS MonacoParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 12 Sep 2026Brest vs PSGStade Francis-Le Blé, BrestTiket
Min, 20 Sep 2026Marseille vs PSG (Le Classique)Stade Vélodrome, MarseilleTiket
Sab, 10 Okt 2026PSG vs Le MansParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 17 Okt 2026Strasbourg vs PSGStade de la Meinau, StrasbourgTiket
Min, 25 Okt 2026PSG vs LyonParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 31 Okt 2026Le Havre vs PSGStade Océane, Le HavreTiket
Sab, 7 Nov 2026PSG vs TroyesParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 21 Nov 2026Nice vs PSGAllianz Riviera, NiceTiket
Sab, 28 Nov 2026PSG vs LorientParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 5 Des 2026Toulouse vs PSGStadium de Toulouse, ToulouseTiket
Sab, 12 Des 2026PSG vs Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (Kandang)Tiket
Min, 3 Jan 2027Lens vs PSGStade Bollaert-Delelis, LensTiket
Sab, 16 Jan 2027Angers vs PSGStade Raymond Kopa, AngersTiket
Sab, 23 Jan 2027PSG vs AJ AuxerreParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 30 Jan 2027Monaco vs PSGStade Louis II, MonacoTiket
Min, 7 Feb 2027PSG vs Marseille (Le Classique)Parc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 13 Feb 2027Le Mans vs PSGStade Marie-Marvingt, Le MansTiket
Sab, 20 Feb 2027PSG vs BrestParc des Princes (Kandang)Tiket
Min, 28 Feb 2027PSG vs LensParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 6 Mar 2027Stade Rennais vs PSGRoazhon Park, RennesTiket
Sab, 13 Mar 2027AJ Auxerre vs PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreTiket
Sab, 20 Mar 2027PSG vs StrasbourgParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 3 Apr 2027Paris FC vs PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParisTiket
Sab, 10 Apr 2027PSG vs Le HavreParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 17 Apr 2027PSG vs LilleParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 24 Apr 2027Lorient vs PSGStade du Moustoir, LorientTiket
Sab, 1 Mei 2027PSG vs AngersParc des Princes (Kandang)Tiket
Min, 9 Mei 2027Lyon vs PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuTiket
Min, 16 Mei 2027PSG vs NiceParc des Princes (Kandang)Tiket
Sab, 22 Mei 2027Troyes vs PSGStade de l'Aube, TroyesTiket
Sab, 29 Mei 2027PSG vs ToulouseParc des Princes (Kandang)Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Paris Saint-Germain 2026/27?

Tersedia beberapa opsi tiket untuk pertandingan Paris Saint-Germain, mulai dari tiket pertandingan individual hingga paket hospitality. Untuk membeli tiket, metode yang paling dapat diandalkan adalah mengunjungi portal tiket resmi PSG.

Layak untuk rutin memeriksa situs tersebut guna mendapatkan informasi penjualan tiket, tanggal rilis tiket, dan ketersediaan. Tiket sering kali dirilis secara online beberapa pekan sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Menjadi anggota klub juga memberi Anda prioritas saat ingin mengamankan kursi untuk pertandingan di Parc des Princes.

Ketika tiket pertandingan PSG terdaftar sebagai 'Grand Public ', itu berarti tiket tersebut dijual untuk umum, dan Anda tidak memerlukan keanggotaan untuk membelinya. Sebelum fase itu, fan PSG dengan Red & Blue Membership memiliki periode prioritas singkat sebelum tiket Paris Saint-Germain dijual untuk umum.

Sebagai salah satu klub terbesar di Prancis dan Eropa, serta pemenang Liga Champions secara beruntun menjelang 2026/27, permintaan untuk pertandingan Paris Saint-Germain tentu saja sangat besar, dengan tiket yang sering habis terjual melalui saluran resmi jauh sebelum hari pertandingan. Jika tiket sudah habis, atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi, atau berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan peritel penjualan kembali sekunder seperti Ticombo dengan opsi mulai dari hanya €81.

Pesan Tiket PSG Beli sekarang

Berapa harga tiket Paris Saint-Germain 2026/27?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Paris Saint-Germain di Parc des Princes secara pertandingan per pertandingan, harga dewasa biasanya berada di kisaran €40 hingga €280 saat dibeli langsung melalui klub, meski harga untuk musim 2026/27 harus dikonfirmasi di portal tiket resmi PSG karena dapat berubah dari tahun ke tahun, terutama mengingat kesuksesan berkelanjutan klub di Eropa yang mendorong naiknya permintaan.

Harga berfluktuasi tergantung siapa lawannya dan di mana Anda duduk di stadion. Tiket PSG termurah biasanya berada di belakang gawang di tribune Virage Boulogne.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi terbaru tentang ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo saat ini tersedia mulai dari €81 ke atas.

Seperti kebanyakan tim di Ligue 1, Paris Saint-Germain menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda dari satu klub ke klub lain.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium sering kali dibanderol dengan biaya tertinggi. Tentu saja ada laga-laga besar melawan lawan ternama, seperti 'Le Classique' (PSG vs Marseille, dimainkan pada 20 September di kandang lawan dan 7 Februari di kandang musim ini), yang masuk kategori tertinggi, dengan harga yang ikut meningkat.

Pesan Tiket PSG Beli sekarang

Sejarah Parc des Princes

Parc des Princes adalah stadion sepak bola dengan seluruh tempat duduk di Paris, Prancis, yang dibuka pada 1972. Stadion ini terletak di barat daya ibu kota Prancis, dekat dengan Stade Jean-Bouin dan Stade Roland Garros. Stadion ini telah menjadi kandang Paris Saint-Germain (PSG) sejak 1974. Sebelum pembukaan Stade de France pada 1998, Parc des Princes juga merupakan stadion kandang tim nasional sepak bola dan rugby union Prancis.

Parc des Princes telah menggelar banyak pertandingan sepak bola bergengsi selama bertahun-tahun, termasuk beberapa laga Piala Dunia FIFA dan Kejuaraan Eropa UEFA, serta menjadi tuan rumah tiga final Piala Eropa pada 1956, 1975, dan 1981.

Kapasitas tempat duduk saat ini berada sedikit di bawah 48.000 (sumber bervariasi antara sekitar 47.900 dan 48.600 tergantung konfigurasi). Perlu dicatat bahwa masa depan stadion ini merupakan cerita aktif yang belum terselesaikan menjelang musim 2026/27: PSG dan Kota Paris telah membuka kembali negosiasi terkait potensi penjualan dan perluasan besar stadion, dengan kapasitas target yang dilaporkan berkisar dari 60.000 hingga setinggi 70.000-75.000 kursi. Pada saat tulisan ini dibuat, belum ada kesepakatan yang difinalisasi, dan kapasitas Parc des Princes untuk 2026/27 tetap tidak berubah pada ukuran saat ini, tetapi fan yang merencanakan lebih awal sebaiknya memantau kabar soal ini, karena hal tersebut dapat memengaruhi ketersediaan tiket dan harga pada musim-musim mendatang.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google