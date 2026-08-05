Tidak banyak tim yang bisa membanggakan lemari trofi seperti PSG. Klub tersukses di Prancis ini, meski baru berdiri sedikit lebih dari setengah abad lalu, telah mengoleksi puluhan gelar utama, dan kini berada di antara segelintir klub elite yang berhasil menjuarai Piala Eropa secara beruntun.

Jika Anda belum pernah ke Parc des Princes yang ikonik di Paris sebelumnya, atau Anda sangat ingin kembali, musim ini bisa menjadi kesempatan sempurna untuk mewujudkan fantasi sepak bola Anda. Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting tiket Paris Saint-Germain yang perlu Anda ketahui, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.

Pertandingan Paris Saint-Germain mendatang di Parc des Princes

Tanggal Pertandingan Venue Tiket Sab, 22 Agu 2026 PSG vs Stade Rennais Parc des Princes (Kandang) Tiket Min, 30 Agu 2026 Lille vs PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Tiket Sab, 5 Sep 2026 PSG vs AS Monaco Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 12 Sep 2026 Brest vs PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Tiket Min, 20 Sep 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Tiket Sab, 10 Okt 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 17 Okt 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Tiket Min, 25 Okt 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 31 Okt 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Tiket Sab, 7 Nov 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 21 Nov 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Nice Tiket Sab, 28 Nov 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 5 Des 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Tiket Sab, 12 Des 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (Kandang) Tiket Min, 3 Jan 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Tiket Sab, 16 Jan 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Tiket Sab, 23 Jan 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 30 Jan 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Monaco Tiket Min, 7 Feb 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 13 Feb 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Tiket Sab, 20 Feb 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (Kandang) Tiket Min, 28 Feb 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 6 Mar 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Tiket Sab, 13 Mar 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Tiket Sab, 20 Mar 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 3 Apr 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Tiket Sab, 10 Apr 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 17 Apr 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 24 Apr 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Tiket Sab, 1 Mei 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (Kandang) Tiket Min, 9 Mei 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Tiket Min, 16 Mei 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 22 Mei 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Tiket Sab, 29 Mei 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (Kandang) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Paris Saint-Germain 2026/27?

Tersedia beberapa opsi tiket untuk pertandingan Paris Saint-Germain, mulai dari tiket pertandingan individual hingga paket hospitality. Untuk membeli tiket, metode yang paling dapat diandalkan adalah mengunjungi portal tiket resmi PSG.

Layak untuk rutin memeriksa situs tersebut guna mendapatkan informasi penjualan tiket, tanggal rilis tiket, dan ketersediaan. Tiket sering kali dirilis secara online beberapa pekan sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Menjadi anggota klub juga memberi Anda prioritas saat ingin mengamankan kursi untuk pertandingan di Parc des Princes.

Ketika tiket pertandingan PSG terdaftar sebagai 'Grand Public ', itu berarti tiket tersebut dijual untuk umum, dan Anda tidak memerlukan keanggotaan untuk membelinya. Sebelum fase itu, fan PSG dengan Red & Blue Membership memiliki periode prioritas singkat sebelum tiket Paris Saint-Germain dijual untuk umum.

Sebagai salah satu klub terbesar di Prancis dan Eropa, serta pemenang Liga Champions secara beruntun menjelang 2026/27, permintaan untuk pertandingan Paris Saint-Germain tentu saja sangat besar, dengan tiket yang sering habis terjual melalui saluran resmi jauh sebelum hari pertandingan. Jika tiket sudah habis, atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi, atau berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan peritel penjualan kembali sekunder seperti Ticombo dengan opsi mulai dari hanya €81.

Berapa harga tiket Paris Saint-Germain 2026/27?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Paris Saint-Germain di Parc des Princes secara pertandingan per pertandingan, harga dewasa biasanya berada di kisaran €40 hingga €280 saat dibeli langsung melalui klub, meski harga untuk musim 2026/27 harus dikonfirmasi di portal tiket resmi PSG karena dapat berubah dari tahun ke tahun, terutama mengingat kesuksesan berkelanjutan klub di Eropa yang mendorong naiknya permintaan.

Harga berfluktuasi tergantung siapa lawannya dan di mana Anda duduk di stadion. Tiket PSG termurah biasanya berada di belakang gawang di tribune Virage Boulogne.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi terbaru tentang ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo saat ini tersedia mulai dari €81 ke atas.

Seperti kebanyakan tim di Ligue 1, Paris Saint-Germain menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda dari satu klub ke klub lain.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium sering kali dibanderol dengan biaya tertinggi. Tentu saja ada laga-laga besar melawan lawan ternama, seperti 'Le Classique' (PSG vs Marseille, dimainkan pada 20 September di kandang lawan dan 7 Februari di kandang musim ini), yang masuk kategori tertinggi, dengan harga yang ikut meningkat.

Sejarah Parc des Princes

Parc des Princes adalah stadion sepak bola dengan seluruh tempat duduk di Paris, Prancis, yang dibuka pada 1972. Stadion ini terletak di barat daya ibu kota Prancis, dekat dengan Stade Jean-Bouin dan Stade Roland Garros. Stadion ini telah menjadi kandang Paris Saint-Germain (PSG) sejak 1974. Sebelum pembukaan Stade de France pada 1998, Parc des Princes juga merupakan stadion kandang tim nasional sepak bola dan rugby union Prancis.

Parc des Princes telah menggelar banyak pertandingan sepak bola bergengsi selama bertahun-tahun, termasuk beberapa laga Piala Dunia FIFA dan Kejuaraan Eropa UEFA, serta menjadi tuan rumah tiga final Piala Eropa pada 1956, 1975, dan 1981.

Kapasitas tempat duduk saat ini berada sedikit di bawah 48.000 (sumber bervariasi antara sekitar 47.900 dan 48.600 tergantung konfigurasi). Perlu dicatat bahwa masa depan stadion ini merupakan cerita aktif yang belum terselesaikan menjelang musim 2026/27: PSG dan Kota Paris telah membuka kembali negosiasi terkait potensi penjualan dan perluasan besar stadion, dengan kapasitas target yang dilaporkan berkisar dari 60.000 hingga setinggi 70.000-75.000 kursi. Pada saat tulisan ini dibuat, belum ada kesepakatan yang difinalisasi, dan kapasitas Parc des Princes untuk 2026/27 tetap tidak berubah pada ukuran saat ini, tetapi fan yang merencanakan lebih awal sebaiknya memantau kabar soal ini, karena hal tersebut dapat memengaruhi ketersediaan tiket dan harga pada musim-musim mendatang.