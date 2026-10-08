Cara membeli tiket NFL Patriots vs Lions: tanggal, harga tiket, dan lainnya

NFL International Series kembali digelar di Jerman ketika New England Patriots menyeberangi Atlantik untuk menghadapi Detroit Lions di Allianz Arena yang legendaris di Munich. Popularitas football Amerika telah meledak di seluruh Eropa, menjadikan duel ini sebagai salah satu laga internasional yang paling dinantikan dalam kalender olahraga.

GOAL telah merangkum semua detail penting tentang cara mendapatkan tiket, struktur harga resmi, jadwal pertandingan, dan tempat untuk mengamankan kursi sekarang juga.

Kapan Patriots vs Lions?

Detail pertandingan untuk laga NFL Munich ditetapkan sebagai berikut:

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Min, 15 Nov 2026 pukul 15.30 CET New England Patriots vs Detroit Lions Allianz Arena, Munich, Jerman Tiket

Di mana membeli tiket Patriots vs Lions?

Tiket resmi untuk laga NFL Munich didistribusikan langsung melalui Ticketmaster Jerman sebagai vendor tiket utama. Karena minat yang sangat besar di seluruh Eropa dan Amerika Utara, alokasi utama terjual habis dengan cepat saat penjualan umum awal.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Patriots vs Lions?

Harga tiket resmi melalui outlet utama dimulai dari €180,60 untuk tempat duduk Kategori 5 dan meningkat hingga €413,75 untuk pemandangan utama Kategori 1.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir, dengan listing level awal mulai sekitar US$272.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Patriots vs Lions

Pertemuan Week 10 antara New England Patriots dan Detroit Lions di Allianz Arena, Munich, menandai pertandingan musim reguler NFL ketiga di Munich dan yang keenam secara keseluruhan yang digelar di Jerman. Gerbang stadion biasanya dibuka dua hingga tiga jam sebelum kickoff lokal terjadwal pukul 15.30 CET untuk mengakomodasi kemeriahan pra-pertandingan, dan seluruh pengelolaan tiket dilakukan secara digital melalui platform mitra tiket resmi dengan kemampuan masuk dan transfer yang lancar setelah pengiriman seluler diaktifkan.