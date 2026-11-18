Andrea Bocelli membawa tur Romanza yang termasyhur ke Abu Dhabi untuk sebuah malam pertunjukan opera yang tak terlupakan. Tenor legendaris asal Italia itu akan tampil di Etihad Arena untuk merayakan 30 tahun album yang melambungkan namanya. Penonton dapat menantikan perpaduan memukau antara balada klasik lintas genre yang ikonis dan aria opera.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan mengenai lokasi, tempat duduk, dan cara mendapatkan tiket sekarang agar tidak melewatkan pertunjukan musik spektakuler ini.

Kapan konser Romanza Andrea Bocelli di Abu Dhabi digelar?

Tanggal & waktu Acara Lokasi Tiket Rabu, 2 Desember 2026, pukul 18.00 Konser Romanza Andrea Bocelli Etihad Arena, Abu Dhabi Tiket

Di mana membeli tiket konser Romanza Andrea Bocelli di Abu Dhabi?

Bagi yang ingin mendapatkan tempat duduk, platform penjualan tiket resmi meliputi Ticketmaster AE, Platinumlist, dan situs web Etihad Arena. Ketiganya merupakan sumber utama untuk tiket masuk umum dan tempat duduk yang dapat dipesan di arena tersebut.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang tercantum di situs resmi telah habis. Platform sekunder ini memungkinkan penggemar mencari tiket yang masih tersedia untuk acara dengan permintaan tinggi.

Berapa harga tiket konser Romanza Andrea Bocelli di Abu Dhabi?

Harga tiket termurah untuk acara yang sangat dinantikan ini mulai dari AED 295 melalui penyedia resmi seperti Ticketmaster AE dan loket tiket Etihad Arena. Harga bervariasi sesuai kategori tempat duduk yang dipilih dan jaraknya dari panggung.

Jika jatah tiket umum di kanal resmi habis, platform penjualan kembali sekunder seperti GrintaHub menawarkan alternatif untuk mendapatkan tempat duduk menjelang acara.

Semua yang perlu diketahui tentang konser Romanza Andrea Bocelli di Abu Dhabi

Penampilan mendatang ini menandai tonggak penting dalam karier tenor ikonis tersebut. Album Romanza menjadikan nyanyian opera sebuah pertunjukan yang mampu memenuhi arena dan menghasilkan lagu-lagu hit seperti Con te partiro, yang turut membentuk perjalanan musiknya.

Etihad Arena di Pulau Yas menyediakan lingkungan akustik yang tepat bagi vokalnya yang bertenaga. Dengan iringan orkestra lengkap yang tampil langsung serta para penyanyi solo tamu, pertunjukan ini akan menyulap arena menjadi gedung konser megah. Penggemar yang datang ke Pulau Yas juga dapat menikmati kawasan hiburan di sekitarnya sebelum pintu arena dibuka.