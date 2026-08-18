Cara membeli tiket K-Pop Fever 2026: tanggal, harga tiket, dan lainnya

Tiket K-Pop Fever kini sudah dijual untuk pertunjukan live tur yang membawa lagu-lagu hit terbesar K-pop ke panggung di seluruh dunia, dengan jadwal 2026 yang sudah dikonfirmasi di Abu Dhabi, Tallinn, Bern, dan Lugano. Datang langsung dari London dengan 12 penyanyi dan penari, produksi ini membawakan lagu-lagu andalan dari BTS, BLACKPINK, TWICE, Stray Kids, dan ATEEZ, ditambah lagu-lagu dari fenomena global K-pop Demon Hunters.

Permintaan sangat tinggi: dua pertunjukan sudah terjual habis, dan sebagian besar tanggal yang tersisa hanya menyisakan 1 hingga 3 persen tiket. GOAL punya semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket K-Pop Fever sekarang juga, dimulai dari kursi termurah.

Kapan K-Pop Fever digelar?

K-Pop Fever akan tampil dalam enam tanggal yang sudah dikonfirmasi antara Agustus dan November 2026, mencakup Uni Emirat Arab, Estonia, dan Swiss. Dua pertunjukan sudah terjual habis, jadi bergeraklah cepat untuk tanggal sisanya.

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Rabu, 26 Agustus 2026, waktu akan diumumkan K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Tiket Sabtu, 12 September 2026, 18.00 K-Pop Fever Kongresshaus, Biel/Bienne, Swiss Tiket Minggu, 13 September 2026, 14.00 K-Pop Fever Alexela Concert Hall, Tallinn, Estonia Tiket Sabtu, 26 September 2026, 14.00 K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Tiket Minggu, 25 Oktober 2026, 19.30 K-Pop Fever Theatersaal National, Bern, Swiss Tiket Minggu, 1 November 2026, 18.00 K-Pop Fever Palazzo dei Congressi, Lugano, Swiss Tiket

Patut dicatat bagi fan di Swiss: pertunjukan di Biel/Bienne sempat dijadwal ulang dua kali sebelum akhirnya ditetapkan pada 12 September, dengan semua tiket yang sudah dibeli sebelumnya tetap berlaku. Dan setelah tanggal pertama di Abu Dhabi terjual habis, pertunjukan kedua di Etihad Arena ditambahkan pada 26 September, yang kini juga hampir habis.

Di mana membeli tiket K-Pop Fever?

Tempat terbaik untuk membeli tiket K-Pop Fever secara online adalah StubHub, tempat semua enam tanggal mendatang tercantum di satu lokasi dan setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect, yang berarti tiket Anda terlindungi 100 persen. Dengan sebagian besar pertunjukan hanya menyisakan 1 hingga 3 persen tiket terakhir, StubHub juga menjadi tempat kursi yang tersisa dan tiket jual kembali muncul saat para fan melepasnya, jadi ada baiknya memasang peringatan bahkan untuk tanggal yang sudah terjual habis.

Tiket juga dijual melalui promotor lokal dan loket resmi di masing-masing pasar, termasuk Piletilevi di Estonia dan loket venue di Swiss serta Abu Dhabi, tetapi alokasi di sana juga cepat habis. Untuk pertunjukan yang sudah sold out, jangan pernah membeli dari penjual tidak resmi di media sosial; listing di marketplace yang terlindungi adalah satu-satunya jalur aman.

Berapa harga tiket K-Pop Fever?

Tiket K-Pop Fever termurah mulai dari sekitar 26 dolar untuk pertunjukan di Abu Dhabi, dan karena kategori masuk ini kini sudah terjual habis, kursi Silver mulai sekitar 42 dolar menjadi pilihan termurah yang tersedia saat ini, yang tetap menjadikan ini salah satu cara paling terjangkau untuk merasakan pertunjukan live K-pop. Di persinggahan Eropa, harga resmi tiket dipatok mulai sekitar 25 hingga 30 dolar. Dengan sebagian besar tanggal hampir terjual habis, harga untuk kursi tersisa terakhir terus naik, jadi membeli lebih awal akan lebih murah.

Berikut rincian harga untuk pertunjukan di Abu Dhabi, tanggal terbesar dalam rangkaian tur ini:

Bronze: mulai sekitar 26 dolar, kategori termurah awal, kini sudah terjual habis

Silver: mulai sekitar 42 dolar, saat ini menjadi kursi termurah yang tersedia

Gold and Diamond: kategori menengah dengan pandangan panggung yang lebih dekat

Platinum Floor: hingga sekitar 121 dolar untuk pengalaman premium di area floor

Persinggahan Eropa: harga resmi mulai sekitar 25 hingga 30 dolar tergantung venue

Anak-anak: anak di bawah dua tahun bisa masuk gratis di pangkuan orang tua, dan tiket anak dengan diskon telah ditawarkan di sejumlah persinggahan tertentu

Sebagai aturan umum, membeli lebih awal memastikan pilihan kursi terbaik dengan harga terendah, dan StubHub adalah tempat untuk membandingkan semua yang masih tersisa.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang K-Pop Fever

K-Pop Fever adalah produksi tur live dari London yang menghadirkan kembali suara, koreografi, dan spektakel dari aksi K-pop terbesar di dunia. Barisan 12 vokalis dan penari membawakan setlist tanpa henti yang mencakup BTS, BLACKPINK, TWICE, ROSE, Stray Kids, dan ATEEZ, bersama lagu-lagu favorit fan dari KPop Demon Hunters, termasuk lagu-lagu oleh HUNTR/X dan the Saja Boys, semuanya didukung layar LED besar, pertunjukan cahaya dinamis, dan visual panggung yang dirancang untuk menangkap atmosfer konser K-pop skala penuh.

Momennya tidak bisa lebih tepat. K-pop mencapai puncak tertinggi sepanjang masa pada 2026, dengan BTS kembali tur, TWICE dan aespa menjual habis arena di berbagai benua, dan K-Pop Demon Hunters mengubah generasi baru sepenuhnya menjadi fan. Bagi banyak dari mereka, pertunjukan seperti K-Pop Fever adalah cara yang paling mudah diakses dan paling terjangkau untuk merasakan energi itu secara langsung, dan kecepatan sold out tur ini membuktikannya, dengan tanggal kedua Abu Dhabi ditambahkan setelah tanggal pertama lenyap.

Bersiaplah untuk dua jam penampilan berenergi tinggi, penonton yang hafal setiap lirik, dan pertunjukan yang dirancang untuk ikut bernyanyi. Light stick opsional, tetapi sangat dianjurkan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang venue K-Pop Fever

K-Pop Fever tampil di venue berbeda di setiap kota, jadi setiap persinggahan memiliki karakternya sendiri. Pertunjukan di Abu Dhabi digelar di Etihad Arena di Yas Island, venue hiburan indoor terbesar di UEA dan langganan tuan rumah superstar global. Alexela Concert Hall di Tallinn adalah gedung konser modern di jantung ibu kota Estonia, sementara jadwal di Swiss berlangsung di Kongresshaus di Biel/Bienne, Theatersaal National di Bern, dan Palazzo dei Congressi di Lugano, yang semuanya merupakan gedung sentral dan mudah dijangkau.

Beberapa tips umum akan membantu setiap tanggal berjalan lancar. Datanglah lebih awal, karena produksi tur biasanya dimulai tepat waktu dan pintu sering dibuka satu jam sebelum pertunjukan, serta perlu dicatat bahwa pertunjukan di Tallinn dan Abu Dhabi adalah matinee pukul 14.00, jadi rencanakan hari Anda dengan tepat. Periksa situs venue Anda sebelum berangkat untuk mengetahui kebijakan tas, parkir, dan opsi transportasi umum, karena aturan berbeda di tiap kota. Terakhir, tiket Anda dikirim secara digital melalui StubHub, jadi pastikan ponsel Anda terisi daya dan tiket sudah diunduh sebelum Anda tiba.

Siap merasakan fever-nya? Dengan dua pertunjukan sudah terjual habis dan sisanya hampir menyusul, amankan tiket K-Pop Fever Anda di StubHub hari ini sebelum kursi terakhir lenyap.