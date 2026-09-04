Jika Anda ingin membeli tiket Inter Miami untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

Apa saja jadwal Inter Miami 2026 yang akan datang?

Tanggal & Waktu Pertandingan Tempat Tiket Sab, 5 Sep 2026, 19.30 ET Inter Miami vs Atlanta United FC Nu Stadium, Miami Beli Tiket Rab, 9 Sep 2026, 20.30 ET Chicago Fire FC vs Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Beli Tiket Sab, 12 Sep 2026, 19.30 ET Inter Miami vs Nashville SC Nu Stadium, Miami Beli Tiket Min, 20 Sep 2026, 19.00 ET Inter Miami vs San Diego FC Nu Stadium, Miami Beli Tiket Min, 27 Sep 2026, 19.00 ET Columbus Crew vs Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Beli Tiket Sab, 10 Okt 2026, 19.30 ET Inter Miami vs D.C. United Nu Stadium, Miami Beli Tiket Rab, 14 Okt 2026, 19.30 ET Inter Miami vs New York City FC Nu Stadium, Miami Beli Tiket Sab, 17 Okt 2026, 19.30 ET Atlanta United FC vs Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Beli Tiket Sab, 24 Okt 2026, 17.30 ET Red Bull New York vs Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Beli Tiket Rab, 28 Okt 2026, 19.30 ET Inter Miami vs FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Beli Tiket Min, 1 Nov 2026, 18.00 ET New England Revolution vs Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Beli Tiket Sab, 7 Nov 2026, 16.00 ET Inter Miami vs Charlotte FC (Laga Penutup Musim Reguler) Nu Stadium, Miami Beli Tiket

Waktu kick-off tercantum dalam Eastern Time dan dapat berubah menjelang konfirmasi siaran, selalu periksa kembali di situs resmi klub atau penyedia tiket Anda saat mendekati hari pertandingan.

Cara membeli tiket Inter Miami

Tersedia beberapa opsi pembelian tiket untuk pertandingan Inter Miami, mulai dari tiket laga tunggal hingga paket hospitality.

Untuk membeli tiket resmi Inter Miami, metode yang paling andal adalah mengunjungi situs resmi MLS atau mengakses portal tiket di situs resmi klub.

Tentu saja, permintaan tiket biasanya tinggi, terutama sekarang setelah klub menetap di markas permanen barunya dan memasuki musim sebagai juara bertahan MLS Cup, jadi jika laga sudah habis terjual melalui jalur resmi atau Anda ingin mendapatkan tiket last-minute, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual ulang sekunder seperti StubHub, dengan tiket mulai dari $36.

Berapa harga tiket Inter Miami?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Inter Miami melalui jalur resmi, klub mengiklankan harga tiket musiman serendah $40 per pertandingan untuk pendaftar awal di Nu Stadium, meski harga tiket laga tunggal sangat bervariasi tergantung lawan, kategori tempat duduk, dan seberapa jauh hari pembelian dilakukan. Selalu periksa portal tiket resmi klub untuk harga terkini setiap pertandingan, karena hal itu dapat berubah sepanjang musim, khususnya untuk laga dengan permintaan tinggi atau jika Inter Miami melaju jauh di playoff.

Harga berfluktuasi tergantung lokasi tempat duduk Anda di stadion, dan harga untuk laga tandang bergantung pada kebijakan klub tuan rumah masing-masing.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

Apa yang bisa diharapkan dari Inter Miami pada 2026?

Inter Miami baru bermain di MLS sejak awal musim 2020, tetapi mereka sudah menjadi salah satu daya tarik terbesar di liga. Mereka langsung mencuri perhatian berkat dukungan figur selebritas David Beckham dan terus berkembang semakin kuat. Sejumlah nama besar telah mengenakan jersey merah muda yang kini terkenal itu, dan tidak ada yang lebih menonjol daripada Lionel Messi.

Musim 2025 Messi adalah musim yang layak masuk buku sejarah; ia memenangi MLS Golden Boot, mengamankan penghargaan MVP secara beruntun, dan dinobatkan sebagai MVP dalam perjalanan Inter Miami menjuarai MLS Cup 2025. Bintang Argentina itu menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun pada akhir 2025 untuk tetap bersama klub hingga 2028, menegaskan komitmennya pada era baru waralaba di Nu Stadium. Ia akan berusia 39 tahun saat Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Selain Messi, skuad saat ini juga diperkuat pemain-pemain seperti Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón, dan Germán Berterame, sementara pilar klub Jordi Alba dan Sergio Busquets sama-sama dijadwalkan pensiun pada akhir musim.

Ini juga menjadi musim penuh perubahan di luar lapangan: pelatih kepala lama Javier Mascherano pergi pada April 2026, dengan Guillermo Hoyos mengambil alih kendali.

Rata-rata kehadiran penonton terus meningkat setiap tahun sejak Inter Miami didirikan, dan kepindahan ke Nu Stadium yang baru dan lebih besar, yang dibuka di hadapan 26.700 penonton sold-out saat menjamu Austin FC pada 4 April 2026, hanya membuat permintaan semakin tinggi. Atmosfer diperkirakan akan sangat meriah dalam laga-laga besar, terutama ketika klub memburu kejayaan MLS Cup secara beruntun.

Sejarah Nu Stadium

Nu Stadium adalah kandang baru khusus sepakbola milik Inter Miami di Miami Freedom Park, sebuah pengembangan hiburan dan komunitas seluas 131 acre yang terletak dekat Bandara Internasional Miami. Stadion itu dibuka pada 4 April 2026, dengan laga kandang MLS pertama Inter Miami di sana berakhir imbang 2-2 melawan Austin FC, menandai berakhirnya periode beberapa tahun klub di Chase Stadium yang bersifat sementara di Fort Lauderdale.

Dirancang sebagai arena serbaguna berkapasitas 25.000 kursi, dengan kapasitas yang dilaporkan untuk acara lebih besar mendekati 26.700, Nu Stadium memiliki concourse terbuka 360 derajat dengan pemandangan panorama pusat kota Miami, tribun tempat duduk satu tingkat yang menyatu dan dirancang untuk memaksimalkan atmosfer, serta yang diklaim sebagai bar terpanjang di MLS. Stadion ini dinamai dari Nu, sebuah perusahaan layanan keuangan digital, dalam kemitraan hak penamaan multiyear yang diumumkan pada Maret 2026.