Ini menjadi periode bersejarah bagi Inter Miami. Setelah menjuarai Leagues Cup pada 2023 dan Supporters' Shield pada 2024, klub ini melangkah hingga akhir dalam Playoff MLS Cup 2025, mengalahkan Vancouver Whitecaps di final untuk mengangkat MLS Cup pertama mereka, dengan Lionel Messi dinobatkan sebagai MVP dalam perjalanan tersebut. Mereka memasuki 2026 sebagai juara bertahan, sekaligus sebagai penghuni perdana markas baru yang dibangun khusus untuk mereka, Nu Stadium di Miami Freedom Park.

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan aksi pasukan merah muda ini. GOAL menyajikan semua informasi penting tiket Inter Miami yang Anda butuhkan, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Apa saja jadwal Inter Miami pada 2026 yang akan datang?

Tanggal & Waktu Pertandingan Tempat Tiket Rab, 5 Agu 2026, 19.30 ET Inter Miami vs Atlético de San Luis (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Tiket Sab, 8 Agu 2026, 20.00 ET Inter Miami vs CF Monterrey (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Tiket Rab, 12 Agu 2026, 19.30 ET Inter Miami vs Club León (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Tiket Sab, 15 Agu 2026, 20.30 ET Nashville SC vs Inter Miami GEODIS Park, Nashville, TN Tiket Rab, 19 Agu 2026, 19.30 ET Philadelphia Union vs Inter Miami Subaru Park, Chester, PA Tiket Sab, 22 Agu 2026, 19.30 ET Inter Miami vs Toronto FC Nu Stadium, Miami Tiket Sab, 29 Agu 2026, 19.30 ET Inter Miami vs CF Montréal Nu Stadium, Miami Tiket Sab, 5 Sep 2026, 19.30 ET Inter Miami vs Atlanta United FC Nu Stadium, Miami Tiket Rab, 9 Sep 2026, 20.30 ET Chicago Fire FC vs Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Tiket Sab, 12 Sep 2026, 19.30 ET Inter Miami vs Nashville SC Nu Stadium, Miami Tiket Min, 20 Sep 2026, 19.00 ET Inter Miami vs San Diego FC Nu Stadium, Miami Tiket Min, 27 Sep 2026, 19.00 ET Columbus Crew vs Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Tiket Sab, 10 Okt 2026, 19.30 ET Inter Miami vs D.C. United Nu Stadium, Miami Tiket Rab, 14 Okt 2026, 19.30 ET Inter Miami vs New York City FC Nu Stadium, Miami Tiket Sab, 17 Okt 2026, 19.30 ET Atlanta United FC vs Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Tiket Sab, 24 Okt 2026, 17.30 ET Red Bull New York vs Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Tiket Rab, 28 Okt 2026, 19.30 ET Inter Miami vs FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Tiket Min, 1 Nov 2026, 18.00 ET New England Revolution vs Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Tiket Sab, 7 Nov 2026, 16.00 ET Inter Miami vs Charlotte FC (Laga terakhir musim reguler) Nu Stadium, Miami Tiket

Waktu kick-off dicantumkan dalam Eastern Time dan dapat berubah menjelang konfirmasi siaran, selalu periksa kembali di situs resmi klub atau penyedia tiket Anda menjelang hari pertandingan.

Cara membeli tiket Inter Miami

Tersedia berbagai opsi tiket untuk pertandingan Inter Miami, mulai dari tiket pertandingan individual hingga paket hospitality.

Untuk membeli tiket resmi Inter Miami, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi MLS atau mengakses portal tiket di situs resmi klub.

Tentu saja, permintaan tiket biasanya tinggi, terutama sekarang ketika klub sudah menetap di markas permanen barunya dan memasuki musim sebagai juara bertahan MLS Cup, jadi jika pertandingan terjual habis melalui jalur resmi atau Anda ingin mendapatkan tiket pada saat terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual resale sekunder seperti StubHub, dengan tiket mulai dari $36.

Berapa harga tiket Inter Miami?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Inter Miami melalui jalur resmi, klub telah mengiklankan harga tiket musiman serendah $40 per pertandingan untuk pendaftar awal di Nu Stadium, meski harga satu pertandingan sangat bervariasi tergantung lawan, kategori tempat duduk, dan seberapa jauh hari Anda membeli, selalu periksa portal tiket resmi klub untuk harga terkini per pertandingan, karena itu dapat berubah sepanjang musim, khususnya untuk laga dengan permintaan tinggi atau jika Inter Miami melaju jauh ke playoff.

Harga berfluktuasi tergantung tempat duduk Anda di stadion, dan harga laga tandang bergantung pada kebijakan klub tuan rumah masing-masing.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

Tiket di situs resale sekunder seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari $36.

Apa yang bisa diharapkan dari Inter Miami pada 2026?

Inter Miami baru bermain di MLS sejak awal musim 2020, tetapi mereka sudah menjadi salah satu daya tarik terbesar di liga. Mereka langsung mencuri perhatian dengan dukungan selebritas dari David Beckham dan terus berkembang semakin kuat. Sejumlah nama besar telah mengenakan jersey merah muda yang kini terkenal itu, dan tidak ada yang lebih menonjol daripada Lionel Messi.

Musim 2025 Messi menjadi salah satu yang layak dicatat dalam buku sejarah; ia memenangi Sepatu Emas MLS, mengamankan gelar MVP secara beruntun, dan dinobatkan sebagai MVP dalam perjalanan Inter Miami menjuarai MLS Cup 2025. Bintang Argentina itu menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun pada akhir 2025 untuk tetap bersama klub hingga 2028, menegaskan komitmennya terhadap era baru klub di Nu Stadium. Ia akan berusia 39 tahun saat Piala Dunia FIFA 2026, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda melambat, selain Messi, skuad saat ini juga dihuni pemain seperti Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón, dan Germán Berterame, sementara pemain andalan klub Jordi Alba dan Sergio Busquets sama-sama akan pensiun pada akhir musim.

Ini juga menjadi musim penuh perubahan di luar lapangan: pelatih kepala lama Javier Mascherano pergi pada April 2026, dengan Guillermo Hoyos mengambil alih kendali.

Rata-rata jumlah penonton terus meningkat setiap tahun sejak Inter Miami berdiri, dan kepindahan ke Nu Stadium yang baru dan lebih besar, yang dibuka di hadapan 26.700 penonton yang memenuhi stadion saat kunjungan Austin FC pada 4 April 2026, hanya makin meningkatkan permintaan. Nantikan atmosfer yang benar-benar penuh untuk laga-laga besar, terutama ketika klub memburu kejayaan MLS Cup beruntun.

Sejarah Nu Stadium

Nu Stadium adalah markas baru khusus sepak bola milik Inter Miami di Miami Freedom Park, sebuah pengembangan hiburan dan komunitas seluas 131 acre yang berlokasi dekat Bandara Internasional Miami. Stadion itu dibuka pada 4 April 2026, dengan laga kandang MLS pertama Inter Miami di sana berakhir imbang 2-2 melawan Austin FC, menandai berakhirnya masa beberapa tahun klub di Chase Stadium sementara di Fort Lauderdale.

Dirancang sebagai venue multifungsi berkapasitas 25.000 kursi, dengan kapasitas yang dilaporkan untuk acara yang lebih besar mendekati 26.700, Nu Stadium memiliki concourse terbuka 360 derajat dengan pemandangan panorama pusat kota Miami, satu tribun melingkar yang dirancang untuk memaksimalkan atmosfer, serta yang diklaim sebagai bar terpanjang di MLS. Stadion ini dinamai dari Nu, perusahaan layanan keuangan digital, dalam kemitraan hak penamaan multiyear yang diumumkan pada Maret 2026.