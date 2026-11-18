Imagine Dragons akan membawa lagu-lagu rock penuh energi mereka ke Abu Dhabi untuk sebuah malam pertunjukan musik yang luar biasa. Band peraih Grammy ini akan menjadi penampil utama Yasalam After Race Concert yang menutup Sabtu malam pada akhir pekan Grand Prix Formula 1.

GOAL menyajikan semua informasi penting tentang lokasi, pengaturan tempat duduk, dan cara mendapatkan tiket sekarang juga agar Anda tidak melewatkan acara luar biasa ini.

Kapan Imagine Dragons tampil?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Sabtu, 5 Desember 2026, pukul 18.00 Imagine Dragons Etihad Park, Pulau Yas, Abu Dhabi Tiket

Di mana membeli tiket Imagine Dragons?

Bagi yang ingin mendapatkan tempat, platform penjualan tiket resmi meliputi Ticketmaster AE dan situs web Yas Marina Circuit. Keduanya merupakan sumber utama untuk tiket masuk umum dan akses Golden Circle di lokasi acara.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang tercantum di situs resmi sudah habis. Platform sekunder ini memungkinkan penggemar mencari tiket yang masih tersedia untuk acara dengan permintaan tinggi.

Berapa harga tiket Imagine Dragons?

Harga tiket termurah untuk acara yang sangat dinantikan ini mulai dari AED 379 melalui penyedia resmi seperti Ticketmaster AE dan loket tiket Grand Prix Abu Dhabi. Harga tiket akses penuh ke konser dan balapan bervariasi, bergantung pada kategori tempat duduk yang dipilih dan jaraknya dari panggung.

Jika alokasi tiket masuk umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti GrintaHub menawarkan pilihan lain untuk mendapatkan tempat pada saat-saat terakhir.

Semua yang perlu diketahui tentang Imagine Dragons

Penampilan mendatang ini akan menjadi malam besar bagi penggemar musik saat rangkaian Yasalam After Race Concerts meramaikan akhir pekan Formula 1. Imagine Dragons dikenal di seluruh dunia lewat penampilan langsung yang spektakuler dan lagu-lagu populer mereka yang cocok dengan atmosfer penuh kecepatan pada akhir pekan balapan.

Etihad Park yang terletak di Pulau Yas menyediakan tempat terbuka yang ideal untuk pertunjukan besar ini. Penggemar yang datang ke pulau tersebut juga dapat menikmati kawasan hiburan di sekitarnya yang semarak sebelum musik dimulai. Acara Sabtu malam ini akan menjadi perayaan istimewa bagi penggemar olahraga bermotor dan musik.