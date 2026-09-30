Cara membeli tiket Grand Prix Abu Dhabi: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Grand Prix Abu Dhabi adalah penutup musim Formula 1, yang digelar di Sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi, UEA. Pembalap bintang termasuk Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan Lando Norris membalap di bawah sorotan lampu dalam ajang kejuaraan ini.

Sejak 2009, ajang ini menghadirkan motorsport kelas dunia dan konser di Etihad Park. Penggemar balap dari seluruh dunia datang ke Yas Island untuk merasakan langsung balapan malam di sirkuit.

GOAL menyajikan tanggal balapan penting, detail lokasi, dan opsi pembelian tiket. Baca terus untuk mengetahui cara mengamankan tiket Grand Prix Abu Dhabi Anda hari ini sebelum alokasinya habis terjual.

Kapan Grand Prix Abu Dhabi digelar?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 3 Desember 2026 Grand Prix Abu Dhabi: Latihan 1 & 2 Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, UEA Tiket 4 Desember 2026 Grand Prix Abu Dhabi: Latihan 3 & Kualifikasi Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, UEA Tiket 5 Desember 2026 Grand Prix Abu Dhabi: Sprint / Kualifikasi Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, UEA Tiket 6 Desember 2026 Grand Prix Abu Dhabi: Hari Balapan Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, UEA Tiket

Di mana membeli tiket Grand Prix Abu Dhabi?

Tiket resmi untuk Grand Prix Abu Dhabi tersedia di portal resmi Grand Prix Abu Dhabi dan situs web Sirkuit Yas Marina. Membeli langsung melalui penjual utama memberi penggemar akses langsung ke tiket general admission standar dan kursi tribune.

Jika alokasi tiket resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Grand Prix Abu Dhabi?

Harga tiket Grand Prix Abu Dhabi mulai dari AED 745 untuk General Admission satu hari di situs resmi, dengan pass akhir pekan 4 hari mulai dari AED 1.645 dan kursi tribune mulai dari AED 2.395.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi last-minute. Harga di pasar sekunder mulai sekitar USD 250 untuk pass satu hari dan USD 500 untuk akses akhir pekan, tergantung pilihan tempat duduk dan permintaan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Grand Prix Abu Dhabi

Grand Prix Abu Dhabi adalah ajang olahraga unggulan di Uni Emirat Arab. Digelar di Sirkuit Yas Marina di Yas Island, balapan senja ini beralih dari cahaya siang ke sorotan lampu buatan saat mobil menyelesaikan 58 lap di lintasan sepanjang 5,281 km.

Gambaran sirkuit dan aksi utama

Dirancang oleh Hermann Tilke, Sirkuit Yas Marina memiliki 16 tikungan, dua bagian lurus panjang dengan zona DRS, dan tikungan hairpin yang ketat. Titik menyalip utama mencakup Tikungan 5 di ujung trek lurus belakang dan Marsa Corner di dekat marina.

Kategori tiket dan pengalaman penggemar

General Admission: Cara paling terjangkau untuk menyaksikan balapan secara langsung. Pemegang pass general admission mendapat akses ke area pandang yang ditinggikan di Abu Dhabi Hill yang menghadap tikungan 2, 3, dan 11, beserta akses penuh ke zona penggemar di sirkuit.

Kursi tribune: Tiket tribune dengan tempat duduk reservasi di tribune Main, North, South, West, dan Marina menawarkan tempat duduk khusus dengan pandangan langsung ke pit stop, garis start-finis, dan manuver menyalip utama.

Konser setelah balapan: Setiap tiket balapan mencakup akses ke Yasalam After-Race Concerts yang digelar setiap malam di Etihad Park, dengan penampil musik kelas dunia.

Hal-hal penting soal perjalanan dan lokasi

Yas Island berlokasi 15 menit dari Bandara Internasional Abu Dhabi dan sekitar 50 menit dari Dubai. Pengunjung dapat mencapai sirkuit menggunakan taksi lokal, layanan rideshare, atau bus shuttle yang menghubungkan hotel dan atraksi terdekat. Memesan lebih awal menjamin akses ke harga tiket terendah sebelum ketersediaan ditutup.