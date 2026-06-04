Pertarungan memperebutkan Trofi Larry O'Brien telah resmi dimulai. Per Kamis, 4 Juni 2026, Pertandingan 1 Final NBA telah resmi digelar, dan persaingan bersejarah ini telah menghadirkan kejutan besar pertamanya.

Meskipun juara Wilayah Barat San Antonio Spurs memasuki seri ini dengan keunggulan tuan rumah, New York Knicks yang sangat segar mengguncang dunia bola basket dengan mencetak gol pertama dalam laga tandang tadi malam. Berkat serangan tanpa henti di kuarter keempat, New York merebut keunggulan tuan rumah, memberikan tekanan besar pada Victor Wembanyama dan Spurs untuk mempertahankan wilayah mereka di Game 2 besok malam.

GOAL memiliki rincian lengkap dan terbaru tentang cara mendapatkan tiket untuk sisa seri kejuaraan yang sangat penting ini.

Apa jadwal Final NBA 2026 yang sudah dikonfirmasi?

Semua pertandingan yang tersisa akan dimulai pada pukul 20.30 ET / 17.30 PT dan disiarkan langsung secara nasional di ABC. Dengan New York yang saat ini memimpin seri 1–0, San Antonio menghadapi situasi kritis di mana mereka harus menang pada hari Jumat sebelum seri berpindah ke Manhattan.

Hasil Pertandingan 1: Knicks 118, Spurs 112 — ( New York memimpin 1–0 )

Pertandingan 2: Jumat, 5 Juni — New York Knicks @ San Antonio Spurs (Frost Bank Center)

Pertandingan 3: Senin, 8 Juni — San Antonio Spurs vs New York Knicks (Madison Square Garden)

Pertandingan 4: Rabu, 10 Juni — San Antonio Spurs vs New York Knicks (Madison Square Garden)

Pertandingan 5*: Sabtu, 13 Juni — New York Knicks vs San Antonio Spurs (Frost Bank Center)

Pertandingan 6*: Selasa, 16 Juni — San Antonio Spurs vs New York Knicks (Madison Square Garden)

Pertandingan 7*: Jumat, 19 Juni — New York Knicks vs San Antonio Spurs (Frost Bank Center)*Jika diperlukan

Bagaimana cara membeli tiket Final NBA 2026?

Pasar Utama

Ticketmaster tetap menjadi platform ritel resmi untuk seri ini. Alokasi tiket di loket untuk pertandingan mendatang di Madison Square Garden (Pertandingan 3, 4, dan 6) telah habis terjual. Menyusul drama di Pertandingan 1, sisa stok ritel untuk Pertandingan 2 pada hari Jumat di San Antonio telah habis terjual.

Pasar Sekunder

Bagi penggemar yang mencari kursi hari ini, situs penjualan kembali terverifikasi seperti StubHub, SeatGeek, dan Vivid Seats adalah satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mendapatkan tiket. Anda dapat langsung mengamankan kursi untuk kedua venue tersebut. Semua daftar bersyarat untuk pertandingan yang belum dimainkan (Pertandingan 5, 6, dan 7) menawarkan pengembalian dana otomatis 100% jika pertandingan tersebut tidak diperlukan.

Pemberitahuan Aplikasi Mecca

Penggemar di New York disarankan untuk memantau aplikasi resmi tim pada hari pertandingan untuk penundaan produksi yang sporadis dan pada jendela waktu terakhir, yang kadang-kadang dirilis oleh venue 2-3 jam sebelum tip-off.

Berapa harga tiket Final NBA 2026?

Dengan kembalinya Knicks ke panggung terbesar untuk pertama kalinya dalam 27 tahun dan "Wemby-mania" yang mencapai puncaknya, permintaan tiket memecahkan rekor olahraga sepanjang masa.

Kategori Tiket Frost Bank Center (San Antonio) Madison Square Garden (Kota New York) Lantai Atas / "Get-In" $450 – $750 $1.100 – $1.850+ Tingkat Bawah Sisi Lapangan $1.400 – $3.200 $3.500 – $7.500 Kursi Pinggir Lapangan / Pengalaman VIP $15.000 $30.000 – $65.000+

Kiat Pro: Bagi penggemar di Pantai Timur yang ingin menghemat, segera amankan kursi untuk Pertandingan 2 hari Jumat di San Antonio. Bahkan jika memperhitungkan biaya tiket pesawat dan akomodasi mendadak, menonton pertandingan di jantung Texas tetap jauh lebih murah daripada mencoba masuk ke Madison Square Garden.

Di mana lokasi pertandingan Final NBA?

Madison Square Garden (New York City): Pusat tak terbantahkan dari dunia olahraga pada Juni ini. The Knicks sedang dalam gelombang momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan suasana di dalam "The Mecca" untuk Game 3 diperkirakan akan menjadi tiket termahal dan paling dipenuhi bintang dalam sejarah basket.

Frost Bank Center (San Antonio): Markas Silver and Black akan menjadi tuan rumah pertandingan Final NBA pertamanya sejak 2014. Arena ini diprediksi akan menjadi benteng yang tak tertembus, didorong oleh basis penggemar yang telah menunggu lebih dari satu dekade untuk kembali ke puncak olahraga ini.

Ringkasan Pertandingan 1 Final NBA: Situasi Saat Ini