Bracket babak playoff kini telah memasuki babak akhir, sejarah telah terukir, dan panggung telah resmi siap untuk Final NBA 2026.

Sementara Konferensi Timur telah menobatkan juaranya melalui kemenangan telak tanpa balas, Konferensi Barat saat ini terjebak dalam pertarungan sengit dan seimbang yang akan menentukan siapa yang berhak bertanding memperebutkan Trofi Larry O'Brien.

GOAL memiliki panduan lengkap untuk mendapatkan tiket seri berisiko tinggi ini di The Mecca dan di luarnya.

Apa jadwal Final NBA 2026 yang sudah dikonfirmasi?

Liga telah secara resmi mengumumkan jadwal untuk seri kejuaraan best-of-seven ini.

Untuk mengoptimalkan program dan menghindari konflik jadwal dengan pertandingan malam Piala Dunia FIFA 2026 yang sangat dinantikan antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni, NBA telah menyusun Final dengan kalender khusus.

Semua pertandingan akan dimulai pada pukul 20.30 ET / 17.30 PT dan disiarkan langsung secara nasional di ABC. Karena kedua calon wakil Wilayah Barat menyelesaikan musim reguler dengan rekor yang lebih baik daripada New York, Juara Wilayah Barat akan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah.

Pertandingan 1: Rabu, 3 Juni — New York Knicks vs Juara Wilayah Barat (OKC atau San Antonio)

Pertandingan 2: Jumat, 5 Juni — New York Knicks vs Juara Wilayah Barat (OKC atau San Antonio)

Pertandingan 3: Senin, 8 Juni — Juara Wilayah Barat vs New York Knicks (Madison Square Garden)

Pertandingan 4: Rabu, 10 Juni — Juara Wilayah Barat vs New York Knicks (Madison Square Garden)

Pertandingan 5*: Sabtu, 13 Juni — New York Knicks vs Juara Wilayah Barat (OKC atau San Antonio)

Pertandingan 6*: Selasa, 16 Juni — Juara Wilayah Barat @ New York Knicks (Madison Square Garden)

Pertandingan 7*: Jumat, 19 Juni — New York Knicks vs Juara Wilayah Barat (OKC atau San Antonio)

*Jika diperlukan

Bagaimana cara membeli tiket Final NBA 2026?

Pasar Utama

Ticketmaster adalah portal tiket resmi untuk seri ini.

Tiket ritel untuk pertandingan kandang Knicks di Madison Square Garden (Pertandingan 3, 4, dan 6) mulai dijual segera setelah mereka dinobatkan sebagai juara Wilayah Timur dan terjual habis dalam hitungan menit.

Tiket utama untuk leg Barat akan diluncurkan dalam waktu 12 jam setelah Final Wilayah Barat berakhir.

Pasar Sekunder

Bagi para penggemar yang melewatkan periode penjualan tiket di loket, situs penjualan kembali yang terverifikasi seperti StubHub, SeatGeek, dan Vivid Seats adalah cara paling andal untuk mendapatkan tiket.

Anda bisa mendapatkan kursi di Madison Square Garden sekarang juga, atau memesan tiket untuk tuan rumah di Wilayah Barat, yang menawarkan pengembalian dana 100% jika tim favorit Anda gagal lolos.

Pemberitahuan Aplikasi Mecca

Penggemar di New York disarankan untuk memantau aplikasi resmi tim pada hari pertandingan untuk penundaan penjualan tiket yang sporadis dan di menit-menit terakhir, yang kadang-kadang dirilis oleh venue 2-3 jam sebelum pertandingan dimulai.

Berapa harga tiket Final NBA 2026?

Dengan kembalinya Knicks ke panggung terbesar untuk pertama kalinya dalam 27 tahun, permintaan tiket di Manhattan memecahkan rekor olahraga sepanjang masa.

Kategori Tiket Juara Wilayah Barat TBD (OKC / SAS) Madison Square Garden (NYC) Lantai Atas / "Get-In" $450 – $750 $1.100 – $1.850+ Tingkat Bawah Sisi Lapangan $1.400 – $3.200 $3.500 – $7.500 Kursi Pinggir Lapangan / Pengalaman VIP $15.000 $30.000 – $65.000+

Jika Anda adalah penggemar Knicks yang bersedia bepergian, terbang ke luar kota untuk menonton Pertandingan 1 atau Pertandingan 2 kemungkinan besar akan jauh lebih murah secara keseluruhan — bahkan jika sudah memperhitungkan biaya penerbangan dan akomodasi — daripada membeli satu tiket di tribun bawah di Madison Square Garden.

Di mana lokasi pertandingan Final NBA?

Madison Square Garden (Kota New York): Pusat dunia olahraga yang tak terbantahkan pada bulan Juni ini. Knicks sedang berada di puncak momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan suasana di dalam The Mecca untuk Game 3 diproyeksikan akan menjadi tiket termahal dan penuh bintang dalam sejarah bola basket.

Paycom Center atau Frost Bank Center (Juara Wilayah Barat belum ditentukan): Permata mahkota Wilayah Barat akan menjadi tuan rumah upacara pembukaan pada 3 Juni. Baik itu akustik yang memekakkan telinga dari Loud City di Oklahoma City atau benteng veteran yang tidak bersahabat di San Antonio, suasananya pasti akan sangat meriah.

Jalan Menuju Final: Situasi Saat Ini

Juara Wilayah Timur

New York Knicks telah mengubah babak playoff menjadi pertunjukan yang luar biasa, dengan meraih 11 kemenangan beruntun yang berujung pada kemenangan telak 4–0 atas Cleveland Cavaliers.

Dipimpin oleh MVP Final Konferensi Timur Jalen Brunson, New York dalam kondisi istirahat yang sangat baik, sepenuhnya sehat, dan siap untuk melepaskan gaya permainan basket fisik mereka kepada siapa pun yang lolos dari Wilayah Barat.

Final Wilayah Barat (Seri Imbang 2–2)

Sementara New York beristirahat, wilayah Barat tetap menjadi medan pertempuran yang sengit.

Oklahoma City Thunder yang menjadi unggulan teratas dan San Antonio Spurs yang menjadi unggulan kedua berada dalam posisi imbang menjelang Game 5 yang krusial malam ini di Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander dan Thunder berjuang untuk mengembalikan ritme serangan balik mereka di kandang sendiri, sementara Victor Wembanyama — yang baru saja menampilkan penampilan pertahanan gemilang dengan 33 poin di Game 4 — berupaya membawa Silver and Black selangkah lebih dekat ke panggung final.