Cara membeli tiket Canelo vs Mbilli Mexico vs The World: tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Penggemar tinju bersiap menyaksikan malam besar perebutan gelar saat Saul Canelo Alvarez, bintang terbaik lintas divisi, menghadapi juara tak terkalahkan Christian Mbilli di Riyadh, Arab Saudi. Digelar di The Venue sebagai bagian dari Riyadh Season, ajang bertajuk Mexico vs The World ini mempertemukan petinju-petinju elite internasional pada malam Halloween.
GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket dan menyaksikan langsung pertarungan Riyadh Season yang tak terlupakan ini.
Kapan Canelo vs Mbilli di Mexico vs The World digelar?
Tanggal & waktu
Pertarungan
Lokasi
Tiket
Sabtu, 31 Oktober 2026 pukul 19.00 AST
Canelo Alvarez vs Christian Mbilli
The Venue, Riyadh, Arab Saudi
Di mana membeli tiket Canelo vs Mbilli di Mexico vs The World?
Tiket untuk ajang tinju Mexico vs The World dapat dibeli melalui penjualan resmi dan platform penjualan kembali:
- Tiket resmi: Platform penjualan tiket resmi untuk acara ini adalah webook.com, yang menggelar penjualan umum resmi untuk acara-acara Riyadh Season.
- Platform penjualan kembali: Jika alokasi tiket di platform resmi habis, GrintaHub dapat menjadi pilihan jika tiket di situs resmi terjual habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia langsung di halaman tiket Canelo vs Mbilli di GrintaHub.
Penjualan tiket umum kini telah dibuka secara daring. Dengan meningkatnya minat dari seluruh dunia terhadap kembalinya Canelo Alvarez ke ring di Arab Saudi, membeli tiket lebih awal memberi Anda kesempatan mendapatkan kategori pilihan sebelum alokasinya habis.
Berapa harga tiket Canelo vs Mbilli di Mexico vs The World?
Menyaksikan langsung pertarungan perebutan gelar juara dunia ini sangat terjangkau, dengan harga tiket resmi mulai dari SAR 50 saja. Harga terendah ini menjadikannya salah satu kesempatan paling terjangkau sepanjang tahun untuk menyaksikan langsung pertarungan perebutan gelar dunia tingkat elite di Riyadh.
Kategori tiket resmi di webook.com memiliki tingkatan harga berikut:
- Kategori termurah: mulai dari SAR 50
- General Admission 1: mulai dari SAR 100
- Platinum: mulai dari SAR 300
- Diamond: mulai dari SAR 400
Harga tiket resmi untuk kategori termurah mulai dari SAR 50. Jika alokasi tiket umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti GrintaHub menjadi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, dengan harga mulai dari sekitar SAR 150, bergantung pada pilihan kategori dan permintaan.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Canelo vs Mbilli di Mexico vs The World
- Pertarungan utama: Saul Canelo Alvarez menantang juara WBC yang belum terkalahkan, Christian Mbilli, dalam pertarungan 12 ronde untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas menengah super WBC.
- Tema: Bertajuk Mexico vs The World, rangkaian pertarungan ini mempertemukan petinju-petinju elite Meksiko dengan lawan internasional papan atas di berbagai kelas berat.
- Pertarungan pendahuluan unggulan: Jaime Munguia menghadapi Nikita Zon di kelas menengah super, Rafael Espinoza mempertahankan sabuk kelas bulunya melawan Ricardo Blandon, dan David Picasso menghadapi Carl Martin di kelas bantam super.
- Tempat dan waktu: Acara ini berlangsung di The Venue, Boulevard City, Riyadh, pada Sabtu, 31 Oktober 2026, dengan pertarungan pendahuluan dimulai pukul 19.00 AST.
- Informasi siaran: Seluruh rangkaian pertarungan disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui DAZN PPV, dengan para petinju pertarungan utama dijadwalkan memasuki ring sekitar pukul 00.30 AST (21.30 GMT).