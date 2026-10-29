Cara membeli tiket Canelo vs Mbilli Mexico vs The World: tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Penggemar tinju bersiap menyaksikan malam besar perebutan gelar saat Saul Canelo Alvarez, bintang terbaik lintas divisi, menghadapi juara tak terkalahkan Christian Mbilli di Riyadh, Arab Saudi. Digelar di The Venue sebagai bagian dari Riyadh Season, ajang bertajuk Mexico vs The World ini mempertemukan petinju-petinju elite internasional pada malam Halloween.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket dan menyaksikan langsung pertarungan Riyadh Season yang tak terlupakan ini.

Kapan Canelo vs Mbilli di Mexico vs The World digelar?

Tanggal & waktu Pertarungan Lokasi Tiket Sabtu, 31 Oktober 2026 pukul 19.00 AST Canelo Alvarez vs Christian Mbilli The Venue, Riyadh, Arab Saudi Tiket

Di mana membeli tiket Canelo vs Mbilli di Mexico vs The World?

Tiket untuk ajang tinju Mexico vs The World dapat dibeli melalui penjualan resmi dan platform penjualan kembali:

Tiket resmi: Platform penjualan tiket resmi untuk acara ini adalah webook.com, yang menggelar penjualan umum resmi untuk acara-acara Riyadh Season.

Platform penjualan tiket resmi untuk acara ini adalah webook.com, yang menggelar penjualan umum resmi untuk acara-acara Riyadh Season. Platform penjualan kembali: Jika alokasi tiket di platform resmi habis, GrintaHub dapat menjadi pilihan jika tiket di situs resmi terjual habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia langsung di halaman tiket Canelo vs Mbilli di GrintaHub.

Penjualan tiket umum kini telah dibuka secara daring. Dengan meningkatnya minat dari seluruh dunia terhadap kembalinya Canelo Alvarez ke ring di Arab Saudi, membeli tiket lebih awal memberi Anda kesempatan mendapatkan kategori pilihan sebelum alokasinya habis.

Berapa harga tiket Canelo vs Mbilli di Mexico vs The World?

Menyaksikan langsung pertarungan perebutan gelar juara dunia ini sangat terjangkau, dengan harga tiket resmi mulai dari SAR 50 saja. Harga terendah ini menjadikannya salah satu kesempatan paling terjangkau sepanjang tahun untuk menyaksikan langsung pertarungan perebutan gelar dunia tingkat elite di Riyadh.

Kategori tiket resmi di webook.com memiliki tingkatan harga berikut:

Kategori termurah: mulai dari SAR 50

General Admission 1: mulai dari SAR 100

Platinum: mulai dari SAR 300

Diamond: mulai dari SAR 400

Harga tiket resmi untuk kategori termurah mulai dari SAR 50. Jika alokasi tiket umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti GrintaHub menjadi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, dengan harga mulai dari sekitar SAR 150, bergantung pada pilihan kategori dan permintaan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Canelo vs Mbilli di Mexico vs The World