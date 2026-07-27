Cara membeli tiket Barcelona vs Al Ahly: harga Joan Gamper Trophy 2026, waktu kick-off, dan lainnya

Pembuka pramusim tradisional Barcelona kembali ke kandang yang sudah akrab tahun ini, dan hadir dengan sentuhan bersejarah. Edisi ke-61 Trofi Joan Gamper akan membuat raksasa Mesir Al Ahly menjadi tim Afrika pertama yang pernah ambil bagian dalam laga ini, saat mereka menghadapi Barcelona di Spotify Camp Nou pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Pertandingan ini juga menjadi laga kandang pertama Barcelona pada musim 2026/27 sekaligus presentasi resmi skuad klub, menjadikannya salah satu edisi Gamper yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga menjadi kali pertama trofi tersebut digelar di Spotify Camp Nou sejak stadion dibuka kembali, setelah edisi-edisi sebelumnya dimainkan di luar kandang, yakni di Estadi Olímpic Lluís Companys dan Estadi Johan Cruyff.

Biarkan GOAL memandu Anda tentang cara membeli tiket Barcelona vs Al Ahly, berapa harganya, dan hal lain yang perlu diketahui sebelum datang.

Kapan pertandingan Barcelona vs Al Ahly digelar?

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 19 Agustus 2026 Barcelona vs Al Ahly Spotify Camp Nou, Barcelona Tiket

Cara membeli tiket Barcelona vs Al Ahly

Jalur paling aman adalah melalui kanal penjualan tiket resmi FC Barcelona, di mana anggota mendapatkan akses prioritas sebelum penjualan umum dibuka. Karena laga ini punya bobot ekstra sebagai presentasi skuad sekaligus pertandingan Gamper pertama yang kembali digelar di Camp Nou, tiket diperkirakan akan cepat terjual. Membeli sedini mungkin adalah langkah paling bijak.

Camp Nou masih dalam pembukaan bertahap setelah renovasinya, jadi kapasitas tempat duduk bisa lebih terbatas dibandingkan hari pertandingan normal. Stadion dibagi ke dalam empat tribune utama:

Tribuna – tribune tengah premium dengan sudut pandang terbaik

Lateral – tribune samping yang menawarkan pandangan panorama lapangan

Gol Sud – di belakang salah satu gawang

Gol Nord – di belakang gawang di sisi seberang

Jika tiket resmi habis terjual, atau Anda menginginkan fleksibilitas lebih dalam memilih tempat duduk, platform penjualan ulang tepercaya seperti StubHub juga memiliki listing untuk Barcelona vs Al Ahly.

Berapa harga tiket Barcelona vs Al Ahly?

Harga bergantung pada tribune, tier, dan seberapa dekat dengan hari pertandingan saat Anda membeli. Listing awal dimulai dari sekitar €24 untuk tempat duduk umum, lalu naik mendekati €199 atau lebih untuk area tengah premium. Di pasar penjualan ulang, paket telah terdaftar mulai dari sekitar £330–£375, sebuah tanda permintaan awal yang sudah dihasilkan laga ini.

Seperti biasa, harga cenderung naik semakin dekat ke waktu kick-off, jadi mengamankan kursi lebih awal adalah opsi yang lebih terjangkau.

Apakah Barcelona dan Al Ahly pernah bertemu sebelumnya?

Ya, ini bukan kali pertama dua raksasa ini bertemu, meski sudah cukup lama. Duel pada 19 Agustus nanti akan menjadi pertemuan keempat mereka secara keseluruhan, dan Barcelona memenangi setiap pertemuan sebelumnya:

Tanggal Kompetisi Tempat Hasil April 1961 Persahabatan Stadion Mokhtar El Tetsh, Kairo Barcelona 6-1 Al Ahly April 2007 Laga persahabatan centenary Al Ahly Stadion Internasional Kairo Barcelona 4-0 Al Ahly Juli 2009 Wembley Cup Stadion Wembley, London Barcelona 4-1 Al Ahly

Terlepas dari sejarah yang timpang, pertemuan ini punya makna tambahan: ini akan menjadi kunjungan pertama Al Ahly ke Camp Nou, sekaligus kesempatan mereka menguji diri melawan skuad Barcelona saat ini di markas klub tersebut untuk pertama kalinya.

Apa yang bisa diharapkan dari Barcelona vs Al Ahly

Ini baru pertemuan kedua sepanjang sejarah antara kedua klub, dengan satu-satunya pertemuan sebelumnya terjadi hampir dua dekade lalu, yang membuat reuni di Camp Nou ini terasa semakin penting. Al Ahly datang sebagai salah satu tim tersukses di Afrika, sementara Barcelona memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan skuad mereka kepada para pendukung, termasuk pemain-pemain baru, tepat sebelum musim baru dimulai di kompetisi domestik.

Nantikan ujian pramusim bertempo tinggi untuk kedua tim, stadion penuh di Camp Nou, dan nuansa spesial saat musim Barcelona resmi dimulai.

Di mana pertandingan Barcelona vs Al Ahly digelar?

Barcelona resmi kembali ke Spotify Camp Nou pada 22 November 2025 setelah lebih dari dua tahun memainkan laga kandang di Montjuïc selama proses pembangunan ulang. Stadion itu masih dalam pembukaan bertahap, dengan kapasitas dan layanan yang terus diperluas. Laga ini menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun Trofi Gamper dimainkan di kandang baru Barcelona yang telah dibangun ulang, memberi duel Barcelona vs Al Ahly lapisan makna tambahan.