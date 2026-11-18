ANYMA membawa pertunjukan ÆDEN yang spektakuler ke Abu Dhabi untuk menghadirkan pengalaman musik elektronik yang tak terlupakan. Matteo Milleri akan tampil di Yas Gateway Park North sebagai bagian dari pesta resmi seusai Grand Prix Formula 1.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan mengenai lokasi, tempat duduk, dan cara mendapatkan tiket sekarang agar tidak melewatkan acara spektakuler ini.

Kapan ANYMA presents ÆDEN digelar?

Tanggal & waktu Acara Lokasi Tiket Jumat, 4 Desember 2026 pukul 22.30 ANYMA presents ÆDEN Yas Gateway Park North, Abu Dhabi Tiket

Di mana membeli tiket ANYMA presents ÆDEN?

Bagi yang ingin memastikan tempat, platform penjualan tiket resminya adalah Ticketmaster AE. Platform ini merupakan sumber utama untuk tiket masuk umum dan area berdiri di lokasi acara.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang tersedia di situs resmi habis terjual. Sebagai platform sekunder, GrintaHub memungkinkan penggemar mencari tiket yang masih tersedia untuk acara dengan permintaan tinggi.

Berapa harga tiket ANYMA presents ÆDEN?

Harga tiket termurah untuk acara yang sangat dinantikan ini mulai dari AED 495 melalui penyedia resmi seperti Ticketmaster AE. Harga bervariasi bergantung pada kategori area berdiri yang dipilih dan jaraknya dari panggung.

Jika alokasi tiket umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti GrintaHub menyediakan pilihan lain untuk mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir.

Semua yang perlu diketahui tentang ANYMA presents ÆDEN

Penampilan mendatang ini akan menjadi malam besar bagi penggemar musik elektronik saat ANYMA mengambil alih ibu kota untuk pesta resmi seusai Grand Prix. Dikenal di seluruh dunia berkat seni digital inovatif dan penampilan tekno sinematiknya, ANYMA menjanjikan pertunjukan yang akan mendorong batas-batas hiburan langsung.

Yas Gateway Park North, yang terletak di Pulau Yas, menyediakan lokasi luar ruangan yang ideal untuk pertunjukan besar ini. Penggemar yang datang ke pulau tersebut juga dapat menikmati kawasan hiburan di sekitarnya yang semarak sebelum musik dimulai. Acara yang hanya boleh dihadiri mereka yang berusia 21 tahun ke atas ini akan menjadi perayaan puncak untuk menutup akhir pekan balap tersebut.