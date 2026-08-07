Al-Ittihad memasuki musim 2026/27 di bawah pelatih kepala baru Jens Wissing, sebuah penunjukan mengejutkan yang direkrut dari Gamba Osaka di Jepang setelah kepergian Sergio Conceicao menyusul finis mengecewakan di posisi kelima. Berbasis di Jeddah, "Klub Rakyat" tetap menjadi institusi olahraga tertua di Arab Saudi dan identik dengan atmosfer "Yellow Wall" di King Abdullah Sports City. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket musim ini.

Daftar laga Al-Ittihad di Saudi Pro League 2026/27

SPL merilis kalender 34 pekannya secara bertahap, jadi sejauh ini baru enam pekan pertandingan pembuka yang memiliki tanggal pasti. Laga-laga derby besar Al-Ittihad sudah memiliki nomor pekan yang dikonfirmasi, meski tanggal pastinya masih akan menyusul.

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket Sab 15 Agu 2026, 23.00 Al Ittihad vs Al Kholood Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League Tiket Jum 21 Agu 2026, 23.00 Al Qadsiah vs Al Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sen 24 Agu 2026, 23.00 Al Ittihad vs Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (Kandang) Saudi Pro League Tiket Sab 29 Agu 2026, 23.00 Al Fateh vs Al Ittihad Maydan Tamweel Al Oula (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sab 5 Sep 2026, 23.00 Al Ittihad vs Al Nassr Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League Tiket Sel 8 Sep 2026, 23.00 Al Ittihad vs Al Fayha Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 8 Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 8 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 15 Al Ittihad vs Al Ahli (Derby Jeddah, leg pertama) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 15 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 25 Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 25 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 32 Al Ahli vs Al Ittihad (Derby Jeddah, leg kedua) King Abdullah Sports City (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 32 Tiket

Cara membeli tiket Al-Ittihad

Jalur utama adalah Portal Tiket resmi Al-Ittihad atau aplikasi khusus klub.

Tiket liga reguler biasanya mulai dijual 10-14 hari sebelum kick-off.

Untuk laga dengan permintaan tinggi seperti Derby Jeddah, Membership Tiers memberikan akses lebih awal sebelum penjualan umum.

Jika alokasi resmi habis terjual, platform sekunder seperti Ticombo menyediakan inventaris mulai dari SAR 75.

Berapa harga tiket Al-Ittihad

Tiket standar: SAR 50 - SAR 125

SAR 50 - SAR 125 Tempat duduk premium: SAR 300 - SAR 700

SAR 300 - SAR 700 VIP & Gold Lounges: mulai dari SAR 1.800, termasuk layanan hospitality gourmet dan pemandangan terbaik stadion

mulai dari SAR 1.800, termasuk layanan hospitality gourmet dan pemandangan terbaik stadion Pasar sekunder melalui Ticombo: biasanya mulai dari sekitar SAR 75, berfluktuasi sesuai permintaan

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Ittihad pada 2026/27

Didirikan pada 1927, Al-Ittihad adalah klub olahraga tertua di Arab Saudi dan dua kali juara AFC Champions League, dengan sejarah panjang gelar domestik. Namun, musim 2025/26 menjadi kekecewaan: tim asuhan Sergio Conceicao finis kelima, tertinggal 31 poin dari juara Al-Nassr, kalah di semifinal King's Cup, dan tersingkir dari AFC Champions League Elite pada babak perempat-final. Conceicao pergi atas kesepakatan bersama pada Juni 2026 setelah gagal mempersembahkan trofi.

Klub lalu merespons dengan menunjuk Jens Wissing, pelatih Jerman berusia 38 tahun yang baru memiliki tujuh bulan pengalaman sebagai pelatih kepala di level senior, tetapi datang setelah membawa Gamba Osaka menjuarai AFC Champions League Two, sekaligus mengalahkan Al-Nassr di final. Ini merupakan perubahan dari pendekatan umum Al-Ittihad yang biasanya memburu nama-nama besar, dengan klub memprioritaskan pembangunan ulang taktik di atas reputasi. Karim Benzema dan N'Golo Kante tetap menjadi pusat skuad saat Wissing berusaha mengembalikan Al-Ittihad ke puncak sepakbola Arab Saudi.

Sejarah King Abdullah Sports City

Umumnya dikenal sebagai "The Jewel", King Abdullah Sports City adalah stadion berkapasitas sekitar 62.000 penonton dan permata utama infrastruktur olahraga Jeddah. Arsitekturnya dirancang untuk memperkuat kebisingan penonton, memastikan setiap gemuruh terdengar hingga ke lapangan. Berlokasi tak jauh dari pesisir utara Jeddah, venue ini menawarkan fan zone yang luas dan megastore resmi klub, serta digunakan bersama klub sesama Jeddah, Al-Ahli.