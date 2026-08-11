Al-Hilal memasuki 2026/27 dengan target merebut kembali gelar Saudi Pro League setelah laju tak terkalahkan dalam 24 pertandingan tetap tidak cukup untuk mengejar Al-Nassr musim lalu. Simone Inzaghi berlanjut sebagai pelatih kepala, dengan Crysencio Summerville menjadi rekrutan utama pada musim panas. Sebagai klub paling berprestasi di Asia, dengan 21 gelar liga sejak 1962, Al-Hilal tetap menjadi salah satu tiket terpanas di sepak bola Saudi. Berikut semua yang GOAL miliki soal cara membeli tiket untuk musim mendatang.

Daftar pertandingan Al-Hilal di Saudi Pro League 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket Jum 14 Agu 2026, 23.00 Al Hilal vs Al-Faisaly Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League Tiket Kam 20 Agu 2026, 23.00 Al Fayha vs Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket Jum 28 Agu 2026, 23.00 Al Khaleej vs Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sel 1 Sep 2026, 23.00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 3 Tiket Jum 4 Sep 2026, 23.00 Al Shabab vs Al Hilal SHG Arena (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sen 7 Sep 2026, 23.00 Al Hilal vs Neom SC Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 8 Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 8 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 17 Al Nassr vs Al Hilal (Derbi Riyadh, leg pertama) Al-Awwal Park (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 17 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 20 Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 20 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 25 Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 25 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 34 (Pekan Final) Al Hilal vs Al Nassr (Derbi Riyadh, leg kedua) Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 34 Tiket

Al-Hilal juga akan berkompetisi di King's Cup dan AFC Champions League Elite, dengan jadwal untuk keduanya dikonfirmasi setelah undian masing-masing dilakukan.

Cara membeli tiket Al-Hilal

Rute paling andal adalah bagian 'Fixture/Tickets' di situs resmi SPL, atau langsung melalui situs Kingdom Arena.

Pekan pertandingan biasanya berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan akhir pekan di Saudi, dengan tiket dirilis beberapa pekan sebelum tiap laga.

Untuk Derbi Riyadh dan laga-laga besar lainnya, belilah segera setelah tiket tersedia.

Tidak ada keanggotaan yang diperlukan untuk tiket pertandingan tunggal, tetapi Al-Hilal menawarkan delapan tingkat keanggotaan, dari Basic (SAR115) hingga Platinum, semuanya mencakup prioritas pembelian tiket.

hingga Platinum, semuanya mencakup prioritas pembelian tiket. Jika kanal resmi terjual habis, situs sekunder seperti Ticombo menyediakan tiket mulai dari SAR49.

Berapa harga tiket Al-Hilal

Tiket masuk umum dan kursi standar: biasanya SAR50-SAR1.500+ , tergantung lawan dan kategori kursi.

biasanya , tergantung lawan dan kategori kursi. Boks VIP dan suite eksekutif dibanderol dengan harga tertinggi, khususnya untuk Derbi Riyadh dan laga Clásico.

dibanderol dengan harga tertinggi, khususnya untuk Derbi Riyadh dan laga Clásico. Tiket pasar sekunder melalui Ticombo mulai dari SAR49 , meski harga berfluktuasi mengikuti permintaan.

melalui mulai dari , meski harga berfluktuasi mengikuti permintaan. Cek situs resmi SPL atau situs Kingdom Arena untuk ketersediaan terbaru.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Hilal pada 2026/27

Al-Hilal, yang didirikan pada 1957, adalah satu dari hanya tiga klub yang selalu tampil di setiap musim Saudi Pro League sejak kompetisi itu dimulai, dan tetap menjadi klub paling berprestasi di Asia dengan total 70 trofi. Gelar 2023/24 mereka, yang diraih tanpa terkalahkan di bawah kampanye 40 gol Aleksandar Mitrovic, tetap menjadi salah satu puncak pencapaian, tetapi musim lalu berakhir dengan kekecewaan: laju tak terkalahkan dalam 24 pertandingan tidak cukup untuk menyalip Al-Nassr, dan Al-Hilal finis sebagai runner-up.

Simone Inzaghi, yang ditunjuk pada Juni 2025, berlanjut sebagai pelatih kepala untuk 2026/27. Skuad mereka tetap dipenuhi talenta internasional, dengan Crysencio Summerville datang dari West Ham dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar £64,5 juta pada musim panas ini untuk bergabung dengan daftar pemain yang sudah mencakup Darwin Nunez, Theo Hernandez, dan Joao Cancelo. Al-Hilal diperkirakan kembali bersaing di semua ajang musim ini.

Sejarah Kingdom Arena

Al-Hilal telah memainkan laga kandang di Kingdom Arena sejak Februari 2024, dengan stadion itu mampu menampung hingga 30.000 penonton dalam konfigurasi sepak bola. Berlokasi di Boulevard City di barat laut Riyadh, pembangunannya dimulai pada pertengahan 2023, dengan Kingdom Holding Company (KHC) berinvestasi di venue tersebut pada September tahun itu sebagai imbalan atas hak penamaan, dan Al-Hilal setuju menjadikannya kandang permanen mereka. Stadion ini memiliki atap yang dapat dibuka-tutup dan layar video empat sisi yang tergantung di atas titik tengah lapangan, serta juga menjadi tuan rumah acara-acara yang terkait dengan kalender hiburan musim dingin Riyadh Season.