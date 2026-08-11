Al-Hilal memasuki 2026/27 dengan target merebut kembali gelar Liga Pro Saudi setelah laju 24 pertandingan tanpa kalah musim lalu tetap tidak cukup untuk mengejar Al-Nassr. Simone Inzaghi tetap melanjutkan tugas sebagai pelatih kepala, dengan Crysencio Summerville menjadi rekrutan utama pada musim panas ini. Sebagai klub paling sukses di Asia, dengan 21 gelar liga sejak 1962, Al-Hilal tetap menjadi salah satu tiket yang paling diburu di sepak bola Saudi. Berikut semua yang dimiliki GOAL tentang cara membeli tiket untuk musim mendatang.

Daftar pertandingan Al-Hilal di Liga Pro Saudi 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket Jum, 14 Agu 2026, 23.00 Al Hilal vs Al-Faisaly Kingdom Arena (Kandang) Liga Pro Saudi Tiket Kam, 20 Agu 2026, 23.00 Al Fayha vs Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (Tandang) Liga Pro Saudi Tiket Jum, 28 Agu 2026, 23.00 Al Khaleej vs Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Tandang) Liga Pro Saudi Tiket Sel, 1 Sep 2026, 23.00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 3 Tiket Jum, 4 Sep 2026, 23.00 Al Shabab vs Al Hilal SHG Arena (Tandang) Liga Pro Saudi Tiket Sen, 7 Sep 2026, 23.00 Al Hilal vs Neom SC Kingdom Arena (Kandang) Liga Pro Saudi Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 8 Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 8 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 17 Al Nassr vs Al Hilal (Derby Riyadh, leg pertama) Al-Awwal Park (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 17 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 20 Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 20 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 25 Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 25 Tiket Akan dikonfirmasi — Pekan 34 (Pekan Final) Al Hilal vs Al Nassr (Derby Riyadh, leg kedua) Kingdom Arena (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 34 Tiket

Al-Hilal juga akan berkompetisi di King's Cup dan AFC Champions League Elite, dengan jadwal kedua ajang tersebut akan dikonfirmasi setelah undian masing-masing digelar.

Cara membeli tiket Al-Hilal

Rute paling tepercaya adalah melalui bagian 'Fixture/Tickets' di situs resmi SPL, atau langsung melalui situs Kingdom Arena.

Pekan pertandingan biasanya berlangsung dari Kamis hingga Sabtu menyesuaikan akhir pekan di Saudi, dengan tiket dirilis beberapa pekan sebelum setiap laga.

Untuk Derby Riyadh dan laga-laga besar lainnya, beli segera setelah tiket mulai dijual.

Tidak diperlukan keanggotaan untuk tiket satu pertandingan, tetapi Al-Hilal menawarkan delapan tingkatan keanggotaan, dari Basic (SAR115) hingga Platinum, yang semuanya mencakup prioritas pembelian tiket.

hingga Platinum, yang semuanya mencakup prioritas pembelian tiket. Jika saluran resmi kehabisan, situs sekunder seperti Ticombo menyediakan tiket mulai dari SAR49.

Berapa harga tiket Al-Hilal

Tiket masuk umum dan tempat duduk standar: biasanya SAR50-SAR1.500+ , tergantung lawan dan kategori kursi.

biasanya , tergantung lawan dan kategori kursi. VIP box dan executive suite mematok harga tertinggi, terutama untuk Derby Riyadh dan pertandingan Clásico.

mematok harga tertinggi, terutama untuk Derby Riyadh dan pertandingan Clásico. Tiket pasar sekunder via Ticombo dimulai dari SAR49 , meski harga berfluktuasi sesuai permintaan.

via dimulai dari , meski harga berfluktuasi sesuai permintaan. Periksa situs resmi SPL atau situs Kingdom Arena untuk ketersediaan terbaru.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Hilal pada 2026/27

Al-Hilal, yang didirikan pada 1957, adalah satu dari hanya tiga klub yang telah bermain di setiap musim Liga Pro Saudi sejak kompetisi itu dimulai, dan tetap menjadi klub paling sukses di Asia dengan total 70 trofi. Gelar 2023/24 mereka, yang diraih tanpa kekalahan di bawah kampanye 40 gol Aleksandar Mitrovic, tetap menjadi pencapaian puncak, tetapi musim lalu berakhir memilukan: laju 24 pertandingan tanpa kalah tidak cukup untuk menyalip Al-Nassr, dan Al-Hilal finis sebagai runner-up.

Simone Inzaghi, yang ditunjuk pada Juni 2025, tetap melanjutkan tugas sebagai pelatih kepala untuk 2026/27. Skuad mereka tetap dipenuhi talenta internasional, dengan Crysencio Summerville datang dari West Ham dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai £64,5 juta pada musim panas ini untuk bergabung dengan daftar pemain yang sudah mencakup Darwin Nunez, Theo Hernandez, dan Joao Cancelo. Al-Hilal diperkirakan kembali bersaing di semua ajang pada musim ini.

Sejarah Kingdom Arena

Al-Hilal memainkan laga kandang di Kingdom Arena sejak Februari 2024, dengan stadion itu mampu menampung hingga 30.000 penonton dalam konfigurasi sepak bola. Berlokasi di Boulevard City di barat laut Riyadh, pembangunannya dimulai pada pertengahan 2023, dengan Kingdom Holding Company (KHC) berinvestasi di venue tersebut pada September tahun itu sebagai imbalan atas hak penamaan, dan Al-Hilal setuju menjadikannya sebagai kandang permanen mereka. Stadion ini memiliki atap yang dapat dibuka-tutup dan layar video empat sisi yang digantung di atas titik tengah lapangan, serta juga menjadi tuan rumah acara-acara yang terkait dengan kalender hiburan musim dingin Riyadh Season.