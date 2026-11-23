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Carsten Ramelow, presiden serikat pemain Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), turut mengkritik cara Bayern menangani Jamal Musiala dan mengecam keras para petinggi klub.

Para petinggi klub mengirimkan "sinyal buruk" melalui cara mereka menangani Musiala, kata mantan pemain tim nasional itu kepada RTL/Sky Sport. Ia menegaskan: "Saya rasa para petinggi benar-benar mencetak gol bunuh diri dalam hal ini."

Ramelow (52) menuding anggota dewan pengawas Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, dan rekan-rekannya melupakan sisi manusiawi Musiala di balik sosoknya sebagai pemain. "Saya sungguh kasihan kepada anak itu," katanya. "Yang dilupakan banyak orang: Meski para pemain sekarang berpenghasilan jauh lebih besar daripada pada masa kami, mereka semua tetap manusia. Dalam sepakbola pun, kondisi mental sangat penting." Menurutnya, kritik dari dalam klub sendiri "tidak membantu". Sebaliknya, "Saya rasa dampaknya masih akan terasa."

Hal itu juga menyangkut citra Bayern. "Bayern sebenarnya selalu dikenal sebagai klub yang sangat peduli, yang juga membantu banyak mantan pemain. Mendengar hal seperti ini sekarang tentu merupakan pertanda buruk," kata Ramelow. "Membahas persoalan seperti itu di depan publik sebenarnya tidak sesuai dengan Bayern. Itu tidak pantas dilakukan."

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Ramelow menolak gagasan yang terutama dikemukakan Rummenigge, bahwa kontrak Musiala bisa disesuaikan jika sang pengatur permainan tidak kembali mampu tampil dengan kapasitas penuh akibat penyakit neurologisnya. "Ada satu hal yang harus kita tegaskan: Kontrak tetaplah kontrak. Kedua belah pihak telah menandatanganinya, dan itu tidak bisa diganggu gugat."