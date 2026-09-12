Fabio Capello, mantan pelatih Real Madrid, menilai bahwa Los Blancos akan tampil jauh lebih baik menghadapi Inter Milan di Liga Champions andai tidak mengalami sejumlah absen di lini tengah.

Tim asuhan Jose Mourinho menuai banyak kritik dalam beberapa hari terakhir, karena cara mereka menjalani pertandingan melawan Inter Milan pada laga pertama Liga Champions. Meski demikian, tampaknya sebagian pihak tidak memperhitungkan seluruh absen yang menerpa lini tengah tim.

Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, dan Arda Guler terkena skorsing, sementara Tchouameni belum siap untuk tampil.

Jaringan Defensa Central memuat pernyataan Fabio Capello dalam analisisnya terhadap penampilan Real Madrid, ia mengatakan, "Inter Milan membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sangat disegani, tetapi mampu memberikan lebih. Mereka perlu meyakini bahwa mereka lebih kuat. Pertandingannya bagus, dan mereka bermain dengan karakter, tetapi kita tidak akan melihat Real Madrid dalam kondisi seperti ini lagi."

Ia melanjutkan, "Tim Los Blancos praktis bermain tanpa lini tengah. Saya mengenal Real Madrid, dan bermain di Stadion Santiago Bernabeu bisa menjadi hal yang mustahil. Karena itu saya rasa mereka meninggalkan lapangan dengan keyakinan bahwa mereka bisa tampil lebih baik dan menjadi lebih kompetitif, baik di Liga Champions maupun La Liga."

Real Madrid mungkin melewati periode buruk dan tidak menyuguhkan sepak bola yang bagus, tetapi mereka tetap selalu menjadi tim yang mampu bersaing di La Liga, kompetisi domestik, dan Eropa.

Inter Milan begitu terkejut dalam pertandingan terakhir, ketika melihat tim Los Blancos mencetak dua gol di saat mereka tidak menguasai jalannya permainan, sementara tim Italia itu justru menampilkan penampilan yang lebih baik.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora