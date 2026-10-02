"Kita sudah tidak tahu lagi cara bertahan. Fase bertahan kurang diperhatikan. Saya belum melihat dalam tim nasional Italia ini kemarahan untuk merebut kembali bola. Saya sangat mencintai tim nasional Italia; bahkan di rumah saya berdiri saat lagu kebangsaan diputar, tetapi saya tidak menyesal karena tidak pernah melatihnya." Bersama Gianni Valenti, wakil direktur Gazzetta dan direktur ilmiah Festival dello Sport di Trento, Fabio Capello menelusuri kembali kariernya: sebagai pemain meraih empat Scudetto dan pengalaman di tim nasional Italia, sebagai pelatih meraih lima Scudetto dan satu Piala Champions bersama Milan dan Roma, pengalaman di Madrid dan sebagai pelatih tim nasional, serta pengalaman di Inggris, Rusia, dan China. "Para pelatih kurang berani memainkan pemain muda, yang seharusnya diuji untuk dinilai. Anak-anak muda harus bisa menunjukkan kualitas mereka, tetapi justru lebih banyak kesempatan diberikan kepada pemain asing.

Dari sisi permainan, fokusnya ada pada penguasaan bola dan para pemain dibuat enggan mengambil risiko, enggan bermain vertikal. Saya ingin melihat sepak bola Italia kembali seperti dulu, yang membuat kami bangga. Hari ini saya tidak terlalu percaya diri, tidak ada kerendahan hati untuk memahami ke mana harus melangkah bersama-sama." Terakhir, saat acara secara formal sudah ditutup, Capello kembali berbicara karena, jelasnya, "Ini benar-benar harus saya katakan: biarkan para pemain muda bersenang-senang dengan bermain sepak bola. Saya melatih akademi selama lima tahun. Pada awal musim sepak bola saya mengumpulkan para orang tua dan berkata: saya tidak mau mendengar kalian berteriak kepada wasit, lawan, atau siapa pun. Jika itu terjadi, anak Anda tidak akan bermain."