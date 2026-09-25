Cantona kembali melancarkan serangan terhadap Ratcliffe

Perseteruan antara legenda Manchester United, Eric Cantona, dengan manajemen klub saat ini kembali memanas, setelah pemain asal Prancis itu melontarkan kritik baru kepada Sir Jim Ratcliffe, seraya menegaskan bahwa ia mungkin tidak akan memilih untuk mengenakan seragam Manchester United seandainya manajemen saat ini sudah ada pada masa ia bermain di era 1990-an.

Situs "Foot Mercato" asal Prancis menyebutkan bahwa kali ini Cantona menyampaikan pesannya melalui aplikasi "TikTok", dan menjawab pertanyaan mengenai apakah ia akan menandatangani kontrak dengan Manchester United di era Ratcliffe, ia berkata: "Apakah saya akan menandatangani kontrak dengan Manchester United pada masa saya jika ada Ratcliffe? Tidak, tentu saja tidak."

Pernyataan tersebut memiliki makna khusus, mengingat posisi historis yang dimiliki Cantona di dalam klub, setelah membela warna Manchester United antara tahun 1992 dan 1997, serta mengantarkan klub meraih empat gelar Liga Primer Inggris.

Ini bukan kali pertama Cantona mengkritik manajemen baru klub, karena sebelumnya ia telah menentang beberapa keputusan Manchester United pada 2025, di antaranya penghapusan sekitar 450 lapangan pekerjaan dan kenaikan harga tiket, seraya menganggap bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak sejalan dengan identitas dan sejarah klub.









Perselisihan Cantona dengan Ratcliffe juga meluas hingga ke pernyataan miliarder asal Inggris itu terkait isu imigrasi di Britania Raya, di mana legenda Manchester United tersebut berkata: "Saya tidak mengerti bagaimana seseorang seperti dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu sementara ia memiliki sebuah klub sepak bola."

Cantona berpijak pada sejarah permainan ini dalam mengkritik sikap Ratcliffe, seraya menambahkan: "Semua pemain terhebat berasal dari berbagai gelombang imigrasi, dari segala penjuru, di Prancis, di Inggris, dan di mana pun."

Ironi ini semakin tajam, di tengah pernyataan sebelumnya dari Ratcliffe sendiri, yang pernah menyebut Cantona sebagai pemain favoritnya sepanjang masa, sebelum keduanya berubah menjadi dua pihak yang terlibat dalam perselisihan yang jelas mengenai cara mengelola klub dan beberapa isu terkait.



