Cancelo: Atlético Madrid adalah tim yang agresif, sama seperti pelatihnya

Pemain asal Portugal, João Cancelo, bintang Barcelona, mengomentari kemenangan berharga timnya atas tuan rumah Atlético Madrid dengan skor 2-1, Sabtu kemarin, di Stadion "Riazor Metropolitano", dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Cancelo berperan besar dalam kemenangan Blaugrana, di mana tendangannya memantul dari kiper Juan Musso, lalu mengenai Robert Lewandowski, penyerang Barça, dan masuk ke gawang, menandai gol kedua.

City itu memuji penampilan timnya melawan Atletico, sebelum membahas pertandingan mendatang melawan lawan yang sama, yang dijadwalkan pada Rabu dalam leg pertama perempat final Liga Champions, dengan mengatakan dalam pernyataan pers: "Saya pikir ini akan berbeda, setiap pertandingan berbeda.. tapi kami tahu bahwa Atletico adalah tim yang memiliki pemain-pemain hebat.. tim yang sangat agresif, seperti yang terlihat dari pelatihnya."

Cancelo menekankan bahwa kunci kemenangan terletak pada penerapan gaya permainan Barcelona, menjelaskan: "Yang harus kami lakukan adalah mengendalikan pertandingan dan menerapkan gaya kami.. Ini belum berakhir, kami harus terus dengan mentalitas ini."

Dengan kemenangan dalam pertandingan kemarin, Barcelona menambah poinnya menjadi 76, memimpin klasemen La Liga, dengan selisih 7 poin penuh dari rivalnya, Real Madrid, yang berada di posisi kedua.